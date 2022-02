Co trzecie miejsce pracy mamy dzięki zagranicy. Najwięcej tworzą Niemcy

Popyt zagraniczny na towary czy części produkowane w Polsce tworzy co trzecie miejsce pracy w naszym kraju - wynika z najnowszej analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Produkty metalowe są jednymi z najczęściej eksportowanych z Polski w świat (Fot. PTWP)

Polski Instytut Ekonomiczny przedstawił analizę wpływu popytu na towary i usługi zawierające polską wartość dodaną na rynek pracy.

Wynika z niej, że w 2018 roku od zapotrzebowania na nasze produkty za granicą zależało 5 645 tys. miejsc pracy w naszym kraju.

Najwięcej miejsc pracy związanych z eksportem – 1,2 mln – istnieje w Polsce dzięki Niemcom. Dalej są Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Francja.

Jak podał PIE, w 2018 r. (ostatnie dostępne w OECD dane) popyt za granicą na towary i usługi zawierające polską wartość dodaną, czyli w całości lub części wytworzone w naszym kraju, generował w Polsce 5,6 mln miejsc pracy, co stanowiło 34 proc. ogółu pracujących.

W ostatnich latach firmy eksportujące swoje produkty za granice zwiększały systematycznie liczbę miejsc pracy. W porównaniu z 2004 r. wzrost wyniósł 2,3 mln osób (o 69 proc.), a ich udział w ogólnej liczbie pracujących zwiększył się o 10,2 pkt. proc.

PIE podaje, że odsetek mających pracę dzięki popytowi zagranicznemu był wyższy w innych państwach Grupy Wyszehradzkiej (około 42-43 proc.), a niższy w Niemczech (27 proc.) i Francji (22 proc.).

Z analizy PIE wynika, że ponad połowę (blisko 59 proc.) miejsc pracy utrzymywanych w Polsce dzięki zapotrzebowaniu na nasze towary generowały kraje należące do Unii Europejskiej.

- Popyt tych państw na towary i usługi zawierające polską wartość dodaną tworzył w 2018 r. w Polsce 3,3 mln miejsc pracy (o 60 proc. więcej niż w 2004 r.). W okresie członkostwa w UE aż o 84 proc. (do 2,3 mln) zwiększyła się liczba pracujących dzięki popytowi ze strony państw spoza UE. Uczestnictwo w jednolitym rynku europejskim pozwoliło polskim firmom w większym stopniu włączyć się w globalne łańcuchy wartości. Dostarczają one części i komponenty (np. silniki) do fabryk za granicą (np. w Niemczech), w których powstają dobra finalne (np. samochody) eksportowane następnie poza UE - komentują autorzy raportu.

Czytaj więcej: Zajęcie dla nich będzie zawsze. Nie muszą martwić się o pracę ani zarobki Eksport miał największe znaczenie w tworzeniu miejsc pracy w działach przetwórstwa przemysłowego silnie zintegrowanych z globalnymi łańcuchami wartości. Popyt zagraniczny przyczyniał się do tworzenia aż 80 proc. miejsc pracy w dziale produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, i po ponad 75 proc. w działach produkcji: pojazdów oraz ich części, maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektrycznego. Do tych krajów eksportują polskie firmy. Niemcy na czele Najwięcej miejsc pracy – 1,2 mln – istnieje w Polsce dzięki naszym zachodnim sąsiadom, Niemcom. Tym samym co piąta osoba pracująca w branżach eksportowych była w 2018 r. zatrudniona dzięki popytowi zza Odry. PIE podkreśla, że duże znaczenie w tworzeniu miejsc pracy w Polsce miały Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Francja (po około 350 tys. miejsc pracy) oraz Włochy (270 tys.). Czytaj więcej: Firma obowiązkowo dopłaci do prądu i internetu. Jest nowy projekt o pracy zdalnej Dalej znalazły się Chiny, których popyt na towary i usługi zawierające polską wartość dodaną generował 196 tys. miejsc pracy. Kolejne miejsca zajęły Czechy, Holandia, Rosja i Szwecja. PIE wyjaśnia, że wysoka pozycja USA i Chin wynika właśnie z eksportu pośredniego, czyli polskiej wartości dodanej zawartej w eksporcie innych państw np. Niemiec. Co eksportujemy? Okazuje się, że na na eksporcie najbardziej korzysta sektor handlu hurtowego, detalicznego i napraw pojazdów oraz sektor transportowy. W 2018 r. pracowało tam odpowiednio 18,3 proc. oraz 10,2 proc. ogółu pracujących dzięki eksportowi. Na kolejnych miejscach znalazły się: rolnictwo, pozostałe usługi biznesowe, a także produkcja metali i wyrobów metalowych, artykułów spożywczych napojów i wyrobów tytoniowych oraz wyrobów z drewna i papieru. Z raportu PFR "Polska w międzynarodowym handlu towarowym" wynika, że w 2020 r. byliśmy największym eksporterem tytoniu i przemysłowych namiastek tytoniu na świecie, zarówno jeśli chodzi o wartość nominalną jak i eksport netto. W ujęciu eksportu netto (eksport pomniejszony o import) byliśmy także największym eksporterem książek, gazet i innych wyrobów przemysłu poligraficznego. Czytaj więcej: Firmy skarżą się na koszty pracy, choć te mamy jedne z najniższych w Europie Pięć największych, pod względem wartości eksportu, sekcji towarowych to: - maszyny i urządzenia mechaniczne,

- pojazdy,

- metale nieszlachetne i artykuły z nich,

- produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych

- tworzywa sztuczne i artykuły z nich. PFR podkreśla, że te pięć sekcji odpowiadało w 2020 r. za 61,3 proc. polskiego eksportu towarowego (ponad 645 mld zł). O rosnącym w błyskawicznym tempie eksporcie polskiego prądu czytaj TUTAJ W 2020 r. Polska była 22. największym eksportem na świecie. W porównaniu do 2001 r. awansowaliśmy w rankingu największych eksporterów o dziesięć miejsc. Pod względem wielkości eksportu wyprzedziliśmy m.in. tak duże gospodarki jak Brazylia, Arabia Saudyjska czy Turcja. Eksport wygrał z pandemią O tym, że polski eksport bardzo dobrze przeszedł pandemię koronawirusa, przekonany jest Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE. - Po prostu nasza oferta produktowa była tak duża, że nawet jeśli gdzieś, którąś z branż dotknęła w znacznym stopniu pandemia, to w skali naszego eksportu nie było to aż tak bolesne – tłumaczył Tomasz Ślagórski. Co więcej, polskie firmy potrafiły wykorzystać okazje, jakie stworzył koronawirus. Stało się to w sytuacji, gdy pandemia zerwała łańcuchy dostaw. Opóźnienia, a czasem brak dostaw wytworzyły naturalną pustkę. Firmy nie były w stanie zrealizować kontraktów.

