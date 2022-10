Chcesz podążać za ideą 4.0? Słuchaj swoich pracowników

Natalia Rasiewicz

Natalia Rasiewicz • 17 paź 2022 0:01





- Odgórne sterowanie pracownikami jest zgubne - przekonuje Dominika Kawala, dyrektor zakładów 3M Superhub we Wrocławiu, największego centrum produkcyjnego 3M w Europie. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

- Tam, gdzie sam pracownik wskazuje możliwość automatyzacji, digitalizacji, tam te projekty odnoszą największe sukcesy - podkreśla dyrektor 3M Superhub we Wrocławiu Dominika Kawala.

Pracownicy, których w tej chwili brakuje najbardziej, to osoby, które będą w stanie zamienić dane, których dostarcza Przemysł 4.0 na informacje.

Jak zauważa Dominika Kawala, rozwiązaniem dobrym dla firm, byłaby szersza współpraca biznesu z politechnikami.

Zakład we Wrocławiu to największe centrum produkcyjne 3M w Europie i jedno z najszybciej rozwijających się na świecie. Wrocławski oddział został nagrodzony w konkursie The Best Of Industry 4.0. Firmę doceniono za praktyczne zrealizowanie idei „fabryki przyszłości”.

Ich recepta na sukces? Ludzie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Tam, gdzie sam pracownik wskazuje możliwość automatyzacji, digitalizacji, tam te projekty odnoszą największe sukcesy - podkreśla Dominika Kawala, dyrektor zakładów 3M Superhub we Wrocławiu. - Odgórne sterowanie procesami Industry 4.0 bywa czasami zgubne. nie zawsze daje to efekty na jakie liczy firma.

Ciąg dalszy tekstu pod nagraniem

Czytaj też: Automatyzacja i robotyzacja budzi obawy u menedżerów. Operatorzy widzą w nich szansę

Obecnie 3M zatrudnia ponad 3 tysiące pracowników i produkuje ponad 12 tysięcy produktów, z których aż 90 proc. trafia na eksport.

Modyfikacja kultury organizacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa

By osiągać takie wyniki, firma musiała wprowadzić spore zmiany. Konieczna była modyfikacja kultury organizacyjnej pracy, zwiększenie bezpieczeństwa, ale też wsparcie pracowników w zdobywaniu nowych umiejętności. Odpowiednie szkolenie obecnych i przyszłych pracowników to dziś dla 3M Superhub priorytet.

- Zatrudniamy studentów na praktyki. Realizujemy specjalny program, w ramach którego studenci przez trzy miesiące rotują po różnych działach. Część studentów deklaruje, że chce u nas zostać i nie chce "ruszać" się z działu, który zajmuje się automatyzacją i robotyzacją. To są procesy, które ich bardzo rozwijają - wyjaśnia Kawala. Jak dodaje, receptą na braki kadrowe mogłaby być szersza współpraca pomiędzy firmami a uczelniami technicznymi. Odpowiednie szkolenie obecnych i przyszłych pracowników to dziś dla 3M Superhub priorytet (foto. Pixabay) Czytaj też: Menedżerowie blokują Przemysł 4.0. Boją się pozwolić pracownikom na rozwój Największe deficyty w analizie danych Firma działa w czterech grupach biznesowych: bezpieczeństwo i przemysł, transport i elektronika, ochrona zdrowia oraz rozwiązania konsumenckie. W ramach swojego rozwoju wprowadza wiele innowacyjnych rozwiązań w obszarze automatyzacji i cyfryzacji. W tym przypadku, największym wyzwaniem są deficyty kadrowe. Pracownicy, których w tej chwili brakuje im najbardziej, to osoby, które będą w stanie zamienić dane, których dostarcza Przemysł 4.0 na informacje. - Staramy się identyfikować ludzi, którzy mają potencjał. Czasami są to informatycy, którzy chcą wyjść z codziennego programowania, chcą usprawniać komunikację między maszyną a pracownikiem, który później z tych danych korzysta. Czasami są to inżynierowie, którzy sami od razu są w stanie zidentyfikować te dane, jakie są potrzebne. Znalezienie takich pracowników nie jest jednak proste, wymaga zrozumienia, co z tymi danymi możemy później zrobić i w jaki sposób je wykorzystać - podkreśla Dominika Kawala. Najlepsi tworzą dziś specjalną grupę. - Utworzyliśmy specjalną grupę, którą nazywamy "agentami zmiany". Ci agenci pochodzą z różnych środowisk, różnych działów i są bardzo zaangażowani w transformację cyfrową. Wielu z nich oprócz tego, że wykonuje swoje codzienne obowiązki, przygląda się wszystkim danym i wydobywa te najbardziej istotne dla naszych menedżerów - tłumaczy dyrektor zakładów 3M Suberhub we Wrocławiu. Rozmowa powstała podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU