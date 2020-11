Cenna darowizna GE dla szpitali. Pójdzie na pierwszą linię frontu walki z Covid-19

Działający w Polsce członkowie Grupy GE: Bank BPH, GE Healthcare oraz GE Power podpisali z Agencją Rezerw Materiałowych umowę darowizny, na mocy której bezpłatnie przekazali ARM nowoczesne urządzenia do badania płuc i serca oraz monitorowania pacjentów.

Darowizna obejmuje 10 przenośnych, w pełni dostosowanych do polskich szpitali nowoczesnych urządzeń ultrasonograficznych Vscan Extend wyposażonych w dwufunkcyjną sondę do badania stanu płuc i serca oraz 10 wszechstronnych, przyłóżkowych monitorów pacjenta. Sprzęt zostanie przekazany do placówek medycznych - wesprze szpitale zajmujące się pacjentami, u których zdiagnozowano Covid-19.

- Agencja Rezerw Materiałowych zapewnia dostawy sprzętu i asortymentu medycznego dla medyków na pierwszej linii frontu walki z Covid-19. Dokładamy wszelkich starań, by urządzenia wyjeżdżające z naszych magazynów docierały do szpitali nie tylko w odpowiedniej liczbie, ale były również jak najwyższej jakości. Wśród naszych kontrahentów jest Grupa GE, która zapewnia renomowane produkty. Cieszę się, że nasza współpraca w zakresie zakupu, dostaw i serwisowania znacznej liczby sprzętu, obejmuje także inicjatywę darowizny - powiedział Michał Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych.

- Celem naszej działalności jest zapewnienie jak najwyższej jakości obsługi klientów, ale też realizacja strategii biznesowej w sposób społecznie odpowiedzialny. Pomagamy i wspieramy różne inicjatywy, co zwłaszcza w dzisiejszych, trudnych czasach jest niezmiernie ważne. Dlatego jesteśmy dumni, że jako członek Grupy GE możemy wesprzeć polską służbę zdrowia w walce z pandemią koronawirusa, powiedział Paweł Bandurski, prezes zarządu Banku BPH.

Vscan Extend to przenośny i lekki (waży niecałe 0,5 kg) ultrasonograf, umożliwiający szybkie i dokładne badanie stanu płuc czy serca u osób w każdym wieku. Prosta obsługa sprawiają, że nawet niedoświadczeni użytkownicy mogą przy jego pomocy przeprowadzić badanie ultrasonograficzne. Jest zasilany akumulatorem, którego pojemność wystarcza na 60 minut ciągłego skanowania. Sprzęt można łatwo i szybko dezynfekować.

Z kolei monitor pacjenta B125 to monitor przyłóżkowy, umożliwiający ciągłe śledzenie różnych parametrów życiowych pacjentów dorosłych, dzieci czy noworodków - w szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, chirurgii jednego dnia czy neonatologii. Może być wykorzystany do monitorowania takich parametrów jak saturacja – czyli wysycenie krwi tlenem (bardzo ważne w przypadku pacjentów z Covid-19), EKG, ciśnienie krwi, respiracja czy zawartość dwutlenku węgla. Urządzenie umożliwia indywidualne dopasowanie trybów użytkownika czy progów alarmowych, jest zasilanie bateriami, co zapewnia mobilność.

