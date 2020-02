Budowlany sojusz przyznał nagrody za bezpieczną pracę

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to inicjatywa generalnych wykonawców na rzecz ograniczenia liczby wypadków na budowach.

Konkurs „Buduj bezpiecznie” jest przeznaczony dla wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych.

Od 2002 r. nagrody były przyznawane na poziomie Okręgowych Inspektoratów Pracy. W tym roku po raz pierwszy nagrody wręczono na poziomie centralnym.

Z 16 laureatów wojewódzkiego etapu konkursu nagrodzono trzech zwycięzców. Pierwszym jest spółka Adamietz ze Strzelec Opolskich - wykonawca budynku dydaktycznego Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji UMW w Olsztynie; drugi to firma CFE Polska - wykonawca zespołu budynków mieszkalno-usługowych Rivierview w Gdańsku, a trzecim Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej - wykonawca budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Śródka.

- Przyznawanie nagród na poziomie krajowym jest nobilitujące dla wyróżnionych. W ten sposób chcemy docenić ich starania w zakresie dbania o bezpieczeństwo pracy - skomentował Jacek Leczkowski, który od 2020 r. pełni dwuletnią funkcję prezydenta Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

- Konkurs na poziomie ogólnopolskim ma na celu wywołać wymianę dobrych praktyk wśród wykonawców w zakresie przeciwdziałania wypadkom na budowach - dodał Leczkowski.

Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, wskazał natomiast potrzebę nagłaśniania praktyk z wyróżnionych budów. Stanowią one przykłady do wdrożenia dla innych wykonawców, by eliminować przyczyny wypadków na budowach.

- Naszym celem jest upowszechnianie kultury bezpieczeństwa pracy. Inicjatywy takie jak konkurs „Buduj bezpiecznie” pomagają promować dobre praktyki i standardy w zakresie BHP - dodał.

Jego sygnatariuszami są: Budimex, Eiffage Polska Budownictwo, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex-Mostostal, Porr, Skanska, Strabag, Unibep oraz Warbud.

Działania Porozumienia wspierają: Główny Inspektor Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy Budowlani, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Porozumienie opracowuje i wdraża standardy bezpieczeństwa pracy we współpracy z Polskim Związkiem Wykonawców Fundamentów Specjalnych, Polską Izbą Gospodarczą Rusztowań i Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego. - Dzięki działaniom Porozumienia bezpieczeństwo pracowników na budowach jest dziś niepodważalnym i powszechnym standardem. Przez 10 lat istnienia PBB podjęło szereg inicjatyw na rzecz propagowania kultury bezpieczeństwa, uświadamiania niebezpieczeństw związanych z pracą na budowie oraz zapobiegania ryzykom i wypadkom - podkreśla inicjatywa. - Porozumienie prowadzi bazę wiedzy na temat BHP, organizuje doroczną kampanię Tydzień Bezpieczeństwa czy konkurs „Buduj Bezpiecznie”. Dzięki staraniom organizacji wymagania BHP są standardem w umowach podwykonawczych, na transport czy dostawę żurawi. PBB przygotowuje też scenariusze dla kierowników i brygadzistów (tzw. kwadranse BHP) oraz materiały szkoleniowe w językach obcych, które są dostosowane do potrzeb budów - podsumowuje.