Branża budowlana w potrzasku. Jednak prawdziwe problemy dopiero nadchodzą

Wojna zmieniła sytuację na rynku budowlanym. Sytuacja w Ukrainie wpłynęła na wzrost cen materiałów i usług, dostęp do siły roboczej, a także spowodowała zerwanie łańcuchów dostaw.

Wyzwaniem dla pracodawców z branży budowlanej jest sytuacja na rynku pracy. Sytuacja w Ukrainie spowodowała, że wielu ukraińskich pracowników wróciło do swojej ojczyzny.

- Rynek budowlany w Polsce to - według szacunków Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa - 400 tys. osób z zagranicy w 2021 roku. Szacuje się, że w związku z wojną w Ukrainie odpłynęło ok. 150 tys. Ukraińców - mówi Krzysztof Andrulewicz, dyrektor wykonawczy ds. relacji biznesowych w Aldesie.

Jak jednak dodaje Andrulewicz, prawdziwe efekty wojny w Ukrainie firmy odczują w sezonie, czyli w czerwcu, lipcu i sierpniu. Jego zdaniem możemy mieć wówczas do czynienia z bardzo dużym zapotrzebowaniem, a także brakiem pracowników.

- Takie sytuacje mieliśmy już w 2018 i 2019 roku. Myślę, że muszą zostać podjęte przez rząd działania, które uelastycznią jeszcze bardziej rynek pracy i dadzą szansę na to, żeby pracowników z Ukrainy - w perspektywie krótkoterminowej - zastąpić osobami z innych krajów - dodaje Krzysztof Andrulewicz.

Ogromnym wyzwaniem dla sektora budowlanego są także koszty - wzrosły ceny materiałów i usług.

– Możemy powiedzieć, że od wybuchu wojny w sektorze budowlanym mamy do czynienia z armagedonem – podkreśla Krzysztof Andrulewicz. – Każdy stara się zabezpieczyć łańcuchy dostaw oraz w sposób racjonalny zakontraktować materiały na realizowane projekty – dodaje.

Andrulewicz dodaje, że firmy mają dylemat – zastawiają się, czy kupować materiały, które będą potrzebne do realizacji projektów w przyszłości już dzisiaj, czy powinny poczekać, aż ceny się ustabilizują.

– Żeby zobrazować, z jakimi wzrostami cen mamy do czynienia, powiem, że tylko w lutym i marcu tego roku – jeśli chodzi o bazę kosztową projektów, które w tej chwili realizujemy – odnotowaliśmy podwyżkę na poziomie 13-14 proc. – wylicza Krzysztof Andrulewicz.

Dyrektor wykonawczy ds. relacji biznesowych w Aldesie zauważa, że inflacja daje się we znaki firmom.

- W roku 2021 mieliśmy bardzo dużą inflację również w sektorze wykonawczym - wyniosła ona ok. 17-18 proc. Dodając do tego kilkanaście proc. inflacji w lutym i marcu, to możemy mówić o ponad 30-procentowej podwyżce. Z kolei największe projekty infrastrukturalne, które były podpisywane w 2020 roku, mają obecnie najwyższy poziom indeksacji - 5 proc. Te 5 proc. vs rzeczywisty wzrost kosztów, czyli 30 proc., to największe ryzyko, z jakim mamy do czynienia w sektorze budowlanym - wyjaśnia Krzysztof Andrulewicz.

– W moim przekonaniu główni zamawiający na rynku publicznym, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PPK PLK, samorządy, muszą – ze względu na nadzwyczajne okoliczności – na tych kontraktach, które były podpisane w ostatnich latach, zrewidować warunki i dopasować je do rzeczywistych wzrostów kosztów, które miały miejsce w ostatnim czasie – dodaje Andrulewicz.