Brakuje tynkarzy i murarzy, ale niedługo mogą przestać być w ogóle potrzebni

Firmy z branży budowlanej zmagają się z niedoborem tynkarzy i murarzy. Przez braki w zespołach tracą pieniądze.

Problem nie jest nowy. O deficycie tynkarzy i murarzy informował już w 2017 r. Główny Urząd Statystyczny.

Rozwiązaniem może być robotyzacja i automatyzacja niektórych prac w budownictwie.

Braki kadrowe to dodatkowe koszta i opóźnienia

Firmy budowlane coraz częściej muszą zmagać się z brakiem pracowników, szczególnie murarzy i tynkarzy. Braki w zespołach to z jednej strony dodatkowe koszty poszukiwania i rekrutacji pracowników przez firmę, a z drugiej utrata potencjalnych przychodów. Bez odpowiednich pracowników firmy nie mogą przyjąć zleceń, często dochodzi do opóźnień w harmonogramie prac. Rozwiązaniem takich problemów może być automatyzacja i robotyzacja części prac budowlanych.

Robotyzacja może być sposobem na zwiększenie wydajności pracy i walkę z brakiem kadry

Sama robotyzacja nie jest pojęciem nowym, ale ostatnio staje się coraz bardziej popularna. Dzieje się tak, ponieważ firmy zauważyły, że roboty nie wymagają przerw ani okresów odpoczynku, a to pozwala na nieprzerwaną pracę przez dłuższy czas. Drugą zaletą jest to, że roboty mogą pracować w warunkach szkodliwych lub zbyt trudnych dla ludzi. Roboty mogą także, w ocenie Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu, przydać się tam, gdzie brakuje fachowców, czyli m.in. do prac tynkarskich i murarskich.