Braki kadrowe i presja płacowa. To największe problemy pracodawców z automotive

Z „MotoBarometru 2019” firmy Exact Systems wynika, że ubywa firm z branży motoryzacyjnej, które planują rekrutację w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Nadal jednak zatrudnienie planuje powiększyć 40 proc. pracodawców – w porównaniu z poprzednią edycją badania to spadek o 23 proc.

Arkadiusz Więckiewicz, menadżer regionu w Randstad Polska, potwierdza, że zapotrzebowanie na pracę w sektorze automotive nadal jest spore, ale zauważalne jest lekkie wyhamowanie. Jak zaznacza, w drugim kwartale 2019 r. pojawiły symptomy niepewności pracodawców.

- W branży automotive ma to związek ze słabszą kondycją tej branży w Niemczech, która mierzy się ze zmniejszonymi zamówieniami lub przeniesieniem projektów na późniejszy okres. Nie oznacza to jednak całkowitego zastoju, gdyż z drugiej strony firmy z sektora automotive przechodzą silne przemiany, w związku z wdrażaniem technologii napędu hybrydowego i elektrycznego, inwestują w wyspecjalizowane technologie związane z ideą przemysłu 4.0 (inwestycja Mercedes-Benz w Jaworze na Dolnym Śląsku), produkcję ogniw dla branży motoryzacyjnej (LG Chem Energy w Biskupicach Podgórnych koło Wrocławia) czy aut hybrydowych (Toyota w Wałbrzychu) - komentuje Arkadiusz Więckiewicz.

- Każda taka inwestycja wiąże się z zaangażowaniem poddostawców tych technologii, a to wzmaga popyt na pracowników z doświadczeniem i kompetencjami w tych technologiach. O ile europejscy producenci mogą być nieco powściągliwi w związku z kondycją gospodarki, o tyle obserwujemy rosnące zainteresowanie Polską inwestorów z Azji - dodaje.

Kogo będą szukać firmy? Na pracowników produkcyjnych niższego szczebla zgłasza zapotrzebowanie 78 proc. ankietowanych ( spośród tych deklarujących rekrutacje), natomiast 44 proc. firm będzie szukać pracowników średniego szczebla (wzrost o 17 punktów proc. rok do roku). Zaledwie 5 proc. będzie rekrutować kadrę menedżerską – czytamy w „MotoBarometrze 2019”.

Nie tylko w Polsce firmy z sektora automotive będą zatrudniać. Procentowo najwięcej przedsiębiorców deklarujących zapotrzebowanie na nowych pracowników znajdziemy na Słowacji (62 proc.), w Turcji (58 proc.) i Rumunii (45 proc.).

W pozostałych krajach odsetek ten jest niższy niż w Polsce. Najmniejsze potrzeby kadrowe są w Niemczech, Portugalii, Rosji, Czechach i na Węgrzech, gdzie przynajmniej połowa respondentów uważa, że poziom zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy pozostanie bez zmian.

Źródło: MotoBarometr, Exact Systems

Największym problemem pracodawców są braki kadrowe. Aż 59 proc. firm z sektora automotive sygnalizuje małą liczbę kandydatów do pracy, a ponad połowa wskazuje na coraz większą presję płacową.

- Aż 40 proc. firm motoryzacyjnych w Polsce zamierza zwiększać zatrudnienie w ciągu najbliższego roku, a 59 proc. z nich sygnalizuje, że największe wyzwanie to mała liczba chętnych do pracy. Nie pomaga też rosnąca presja płacowa, której obawia się aż połowa przedstawicieli branży motoryzacyjnej w Polsce. Na oferowane stawki wpłynie też podniesienie w 2020 roku pensji minimalnej do 2600 zł brutto miesięcznie - mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Co może poprawić sytuację? Według respondentów „MotoBarometru 2019” najlepszym sposobem na poprawę sytuacji jest uruchomienie profilu motoryzacyjnego w szkołach zawodowych (66 proc.). Połowa zakładów jest otwarta na automatyzację procesów produkcyjnych, które mogą pomóc w zmniejszeniu zapotrzebowania na pracowników.

Źródło: MotoBarometr, Exact Systems

Przykładem jest Volkswagen Poznań, który postawił na strategiczne działania w zakresie kształcenia zawodowego już w 2005 r. Od 15 lat spółka współpracuje z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu, a od 2016 roku z Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni. W pierwszej placówce firma prowadzi klasy patronackie w zawodach: mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych oraz mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (od obecnego roku szkolnego: automatyk). We Wrześni natomiast uruchomiona została klasa w zawodzie mechanik precyzyjny.

Dotychczas przez minione 14 lat programu kształcenia zawodowego firma może pochwalić się 525 absolwentami, z których 461 spełniło kryteria i zostało zatrudnionych w przedsiębiorstwie po ukończeniu szkoły, co stanowi aż 80 proc. osób kończących naukę w klasach patronackich.

- Pół tysiąca absolwentów to wielkie osiągnięcie i dowód na efektywną współpracę biznesu, władz samorządowych i szkół branżowych. Nie mam wątpliwości, że uczniowie, którzy podjęli kształcenie w naszych klasach patronackich, zostali przygotowani do wyzwań i potrzeb rynku pracy. Dzięki nauce w najnowocześniejszym środowisku zdobywają oni unikatowe kwalifikacje, praktyczne doświadczenie i kompetencje fachowe niezbędne w dobie rewolucji przemysłowej 4.0 - komentuje Jolanta Musielak, członek zarządu ds. personalnych i organizacji Volkswagen Poznań.

Ukraińcy uzupełniają braki kadrowe

Polscy pracodawcy chętnie zapełniają luki kadrowe pracownikami z Ukrainy. Głównie ze względu na niską barierę językową, łatwą asymilację oraz uproszczone procedury zatrudniania. W motobranży dwóch na trzech pracodawców deklaruje, że korzysta ze wsparcia ukraińskiej siły roboczej.

- Na ratunek firmom motoryzacyjnym przychodzą pracownicy z Ukrainy. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że tylko w pierwszym półroczu 2019 roku wydano ponad 162 tys. zezwoleń na pracę dla naszych wschodnich sąsiadów, o 47 proc. więcej niż rok wcześniej. Ze wsparcia Ukraińców korzystają przede wszystkim duże firmy. Z naszego najnowszego „Barometru Imigracji Zarobkowej” wynika, że aż 40 proc. przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 250 osób ma w swojej załodze Ukraińców. Zestawiając to z wynikami „MotoBarometru”, można stwierdzić, iż spora część tych firm reprezentuje motoryzację – aż 67 proc. zapytanych respondentów z branży automotive przyznaje, że zatrudnia kadrę ze Wschodu - ocenia Krzysztof Inglot.

Z „MotoBarometru 2019” wynika, że o Ukraińców zakłady motoryzacyjne w Polsce walczą przede wszystkim z Czechami, gdzie 54 proc. firm już zatrudnia pracowników ze Wschodu, a kolejne 45 proc. zamierza. Wysokie zainteresowanie ukraińskimi pracownikami obserwujemy także w Wielkiej Brytanii. Obecnie zrekrutowało ich już 37 proc. tamtejszych pracodawców, a w przyszłości taki zamiar deklaruje co dziesiąty.

Źródło: MotoBarometr, Exact Systems

- W 2020 roku naszą największą konkurencją w walce o pracowników z Ukrainy będą Niemcy, gdzie wprowadzone zostaną ułatwienia dla wykwalifikowanych pracowników spoza UE, oraz Czechy. Czesi zapowiedzieli zwiększenie limitu wydawanych kart pracy dla Ukraińców do 40 tys. Upoważniają ich one do pobytu w tym kraju przez ponad 2 lata - zaznacza Inglot.

- Z naszych prognoz wynika, że samo ogłoszenie przez Niemcy otwarcia się granic spowodowało odpływ nawet 250 tys. Ukraińców z polskiego rynku pracy. Powód jest bardzo prosty. Pracownik ze Wschodu woli, nawet nielegalnie, zarobić 10 euro niż 15 zł - dodaje.

*Badanie zostało przeprowadzone wśród 654 respondentów z 10 państw (Polska, Czechy, Niemcy, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania).