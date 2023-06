Bez zwolnień i redukcji plac. Polski przemysł wyróżnia się na tle innych

Jak wynika z raportu ABB Energy Insights, niekorzystne perspektywy w polskim przemyśle nie zachęcają firm do zwolnień. Wynika to z doświadczenia ostatnich dwóch lat. W porównaniu do menedżerów z innych krajów, polscy szefowie są znacznie mniej skłonni do obniżek wynagrodzeń.

Tylko 1 na 10 firm przemysłowych w Polsce zdecydowała się na zamrożenie procesów rekrutacyjnych (fot. AdobeStock)