"Bez zrozumienia technologia jest bezużyteczna"

Autor:jk

• 30 wrz 2020 10:36





Łukasz Otta, Digital Transformation Director, Siemens (fot.PTWP)

Z badania firmy Siemens wyłania się portret inżyniera przyszłości. Jaki powinien być? Musi oczywiście posiadać wysokie kompetencje techniczne, a także wiedzę branżową. Dzięki temu będzie mógł wykorzystać wiedze teoretyczną w praktyce.

Raport pokazuje też, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na umiejętności interpersonalne.

- Komunikatywność to podstawa. Do tego dochodzi wyczulenie na to, co robimy. Jeśli obie strony będą umiały się porozumieć, dopiero wtedy możemy mówić o sukcesie – mówi Łukasz Otta, Digital Transformation Director, Siemens.

Jak zauważa Łukasz Otta, empatia to kolejna kwestia, która jest bardzo istotna.

- Ważne jest zrozumienie drugiego człowieka. Warto, aby inżynier wiedział, dlaczego klient zapiera się I nie chce wdrożyć pewnych rozwiązań. Być może ma powody, których nie potrafi nazwać – wyjaśnia Otta.

Kolejna rzecz, na którą zwraca uwagę Łukasz Otta, to twórcze wykorzystanie sztucznej inteligencji.

- W tej chwili mamy technologię – możemy ją opisać i wycenić. Jednak bez zrozumienia jest bezużyteczna – dodaje Otta.

Tekst powstał podczas debaty "Kadry dla cybergospodarki", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.