Automatyzują co się da, ale wszystkim pracownikom gwarantują dalszą pracę

Przed ZPUE rok jubileuszowy, czyli 35 lat działalności na polskim rynku. Jak przez ten czas zmieniła się branża elektroenergetyczna i sama produkcja?

Michał Stępień, wiceprezes i dyrektor technicznym w ZPUE: - Zmiany są ogromne. Dzisiejsza branża elektroenergetyczna i ta sprzed ponad trzech dekad to dwa zupełnie inne sektory. Początek naszej historii przypada na okres początku transformacji gospodarki socjalistycznej do modelu wolnorynkowego. Ten burzliwy okres dotknął wszystkie sektory gospodarki, także elektroenergetyczny. Był to okres wielkiej próby, zawirowań, wyzwań i szans, które skutecznie zostały przez naszą firmę wykorzystane.

Wielu naszym dzisiejszym klientom, współpracownikom i partnerom biznesowym trudno uwierzyć, że blisko 35 lat temu pierwsze przełomowe rozwiązania założyciel firmy, pan Bogusław Wypychewicz, tworzył w garażu swojego teścia. Dzisiaj to firma licząca 2 700 osób, pracujących w kilku zakładach produkcyjnych. Powstają tam kontenerowe stacje transformatorowe, rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, aparatura linii napowietrznych, a także magazyny energii, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, czy inteligentne systemy zarządzania siecią elektroenergetyczną - smart grid.

Michał Stępień, wiceprezes i dyrektor technicznym w ZPUE (Fot. mat. pras.)

Oczywiście sektor elektroenergetyczny podlega ciągłym zmianom za sprawą informatyzacji, która na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych położyła podwaliny pod branżę jaką dzisiaj znamy. Obecnie skupia się ona na maksymalizacji efektywności przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Inteligentne sieci umożliwiają w czasie rzeczywistym ciągły monitoring jej kluczowych parametrów tak, aby skutecznie przeciwdziałać ewentualnym sytuacjom awaryjnym. A jeśli do nich dojdzie, potrafią skutecznie minimalizować ich skutki.

Proces zarządzania przesyłem energii elektrycznej w coraz większym stopniu opiera się na inteligentnych rozwiązaniach. Są nimi skuteczne projekty badawczo-rozwojowe. Elementy Przemysłu 4.0 w znakomitej większości opierają się na gromadzeniu i analizie danych procesu produkcji urządzeń i rozwiązań elektroenergetycznych. Jest to obszar, który ciągle udoskonalamy podnosząc efektywność i jakość oferowanych przez nas rozwiązań produktowych i systemowych.

Przemysł 4.0 traktujmy szeroko: to digitalizacja i integracja procesów

Jakie inwestycje w zakresie Przemysłu 4.0 zostały wdrożone w zakładach ZPUE? Które z technologii okazały się najważniejsze?

- Przemysł 4.0 to pojęcie promujące szeroko definiowaną digitalizację procesów realizowanych w organizacji. Pod tym hasłem kryje się wiele elementów, które modyfikują i łączą te procesy wspólną cyfrową siecią. Przemysł 4.0 obejmuje nie tylko produkcję. To pełna integracja całego łańcucha wartości organizacji.

Z naszej perspektywy najważniejsze są systemy planowania. Generalnie, aby coś zrobić, musimy wiedzieć, co mamy zrobić. Następnie powinniśmy uzyskać informacje, z czego wykonać dany produkt. Tutaj potrzebne są dane, które pozwalają nie tylko wykonać pracę, ale także wejść w relację z klientem i poznać rynek naszych odbiorców. Tym samym możemy stworzyć prognozy i przewidzieć, co się wydarzy.

Wdrożyliśmy więc Enterprise Resources Planning (ERP), czyli oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem. By jednak nie był to pusty slogan, musieliśmy zejść poziom niżej i zająć się Material Requirement Planning (MRP), czyli planowaniem zapotrzebowania na materiały. Przepływ danych w tym obszarze jest bardzo ważny, ponieważ dzięki niemu możemy sprawnie zarządzać zamówieniami i realizować je na czas. System ten ma nadal potencjał doskonalenia, a zajmuje się tym zespół projektowy ZPUE Production System.

Zarządzanie produkcją to jeden z elementów. Kolejnym istotnym dla nas jest Customer Relationship Management (CRM), który pozwala na zarządzanie relacjami z klientami. Ten system umożliwia analizę portfolio naszych klientów, oferowanych produktów, a także umożliwia dostęp do historii zamówień. Na bazie tych informacji możemy wrócić do naszych dostawców i planować zakupy materiałów.

Przemysł 4.0 obejmuje nie tylko produkcję. To pełna integracja całego łańcucha wartości organizacji. (Fot. Mat. pras.)

Jeśli mówimy o Przemyśle 4.0, to nie możemy zapomnieć o ludziach. I tu znowu mamy do czynienia z górnolotnym sloganem, że Industry 4.0 to połączenie człowieka i maszyny. Co to oznacza w praktyce?

- Ważnym narzędziem jest system Product Life Management (PLM), który pomaga nam zarządzać cyklem życia produktu - od pomysłu, przez technologię jego wytwarzania, po serwis i utylizację. Ułatwia to przygotowanie dokumentacji technicznej CAD, modeli 3D, raportów z testów prototypowych czy badań. To narzędzie pozwala znacząco przyspieszyć proces zmian konstrukcyjnych. Szybkość przepływu informacji ma tutaj znaczenie – mocno skraca się czas przygotowania dokumentacji technicznej i tym samym produkcji.

Udało nam się również wyeliminować problem, z którym mieliśmy do czynienia przez lata. Chodzi o synchronizację przepływu informacji, co przy takiej skali produkcji, jaką mamy dzisiaj, jest wyzwaniem. Zatrudniamy prawie 200 inżynierów projektantów w obszarze technicznym (R&D, technologia i inżynieria procesowa, przygotowanie produkcji) i ponad 150 inżynierów w obszarze sprzedaży, do tego ponad 2 tys. osób na produkcji. Synchronizacja i przepływ informacji w przypadku dokumentacji technicznej skutecznie pomaga nam zarządzać tym obszarem. Zarządzanie cyklem życia produktu pozwala w prosty sposób analizować historię realizowanych projektów. Wcześniej nie było to łatwe zadanie. Dzisiaj robimy to błyskawicznie.

Kolejnym systemem, który wdrażamy jest APS (Advanced Planning and Scheduling), który odpowiada za planowanie, symulacje i optymalizacje zleceń produkcyjnych. W ZPUE miesięcznie realizujemy kilkadziesiąt tysięcy zleceń. Musimy nimi nie tylko zarządzać, ale także przewidywać i planować produkcję.

Od zawsze działamy według metodologii agile, zakładającej gotowość do wprowadzania zmian na każdym etapie projektu. Szybko przestawiamy się na oczekiwania klienta. A więc narzędzie, które wdrażamy, jeszcze bardziej usprawni ten proces.

Jakie inne rozwiązania wprowadziliście?

- Stawiamy mocno na lean manufacturing, czyli filozofię produkcji oszczędnie gospodarującej zasobami, co w praktyce pozwala osiągnąć krótszy czas realizacji produkcji, lepszą jakość i zdecydowanie niższe koszty w porównaniu do tradycyjnego podejścia. Chcemy być efektywni, a jednocześnie dostarczać klientowi produkty wysokiej jakości. Dlatego też wprowadzamy system TQM (Total Quality Management).

Wiemy, że nie uda nam się to bez pracowników. Dlatego bardzo duży nacisk kładziemy na edukację i budowę świadomości osób zatrudnionych bezpośrednio na produkcji. Uruchomiliśmy wewnętrzną szkołę zawodu w dziedzinie sterowania, spawalnictwa, a także dla betoniarzy-zbrojarzy.

Zatrudnienie pracowników to obecnie duże wyzwanie nie tylko dla nas, ale dla całego biznesu w tej części Europy. Dotychczas wspierali nas Ukraińcy i Białorusini, ale z powodu trwającej wojny w Ukrainie musieliśmy zacząć szukać pracowników na innych zagranicznych rynkach. W tej chwili zatrudniamy ludzi z Indii i Pakistanu. Mamy więc multikulturowy zespół, co jest wyzwaniem pod kątem budowania ich świadomości i odpowiedzialności za produkt. Robimy wszystko, by zachować wysoką jakość.

Jeśli chodzi o kwestie systemowe, to muszę wspomnieć także o Total Productive Maintenance (TPM), którego celem jest jak najlepsze wykorzystanie dostępnego czasu maszyn, infrastruktury technicznej i ich efektywności. Dodatkowo uruchomiliśmy projekt Six Sigma Green Belt, dzięki któremu pracujemy obecnie z grupą kilkunastu osób wspierających proces analizy i rozwiązywania niedoskonałości procesowych naszej organizacji.

Przemysł 4.0 to pojęcie promujące szeroko definiowaną digitalizację procesów realizowanych w organizacji (Fot. mat. pras.)

Wspomniał pan wcześniej o ZPUE Production System. Co to za zespół i czym się zajmuje?

- To wewnętrzny projekt mający za zadanie konsolidację wszystkich projektów optymalizacyjnych, które realizujemy w naszej organizacji. Mam tu na myśli projekty lean manufacturing, projekty rozwoju pracowników, projekty z obszaru Przemysłu 4.0 czy wewnętrzny projekt Idea, zachęcający naszych pracowników do czynnego uczestnictwa w procesie ciągłej poprawy realizowanych przez nich zadań i tych dotyczących bezpośrednio stanowiska ich pracy.

Nad wprowadzaniem rozwiązań z zakresu automatyzacji i usprawniania procesów w naszych fabrykach, a więc automatyzacji i usprawniania procesów, czuwają nasze własne komórki badawcze – inżynierowie z obszaru techniki i rozwoju.

Jakie nowe rozwiązania zamierzacie wprowadzić w najbliższym czasie?

- Chcemy przygotować spółkę do dalszego rozwoju poprzez zwiększenie efektywności realizowanych procesów, przekładających się bezpośrednio na moce wytwórcze. Stawiamy na automatyzację. Mamy zrobotyzowane stanowiska w najbardziej newralgicznych obszarach.

Przykładem jest spawanie. Rośnie bowiem liczba realizowanych przez nas projektów, a coraz trudniej zatrudnić odpowiednią liczbę spawaczy o unikatowych kompetencjach. Postawiliśmy więc na roboty.

Podobnie jest w obszarze gięcia. Znalezienie wykwalifikowanych pracowników do obsługi pras krawędziowych nie jest łatwe, dlatego też pojawiły się i tutaj roboty. Obecnie jesteśmy na etapie uruchamiania automatycznej linii gięcia oraz kolejnego lasera. Finalizujemy projekt regałów wieżowych zintegrowanych z systemem oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP).

Inwestujemy także w inteligentne stanowiska robocze, które wskazują niewykwalifikowanemu pracownikowi kolejne etapy montażu. Lada moment wszystkie nasze maszyny będą połączone wspólną siecią, by móc analizować kwestie związanie z awaryjnością i obłożeniem maszyn.

Jakie są granice automatyzacji? Co je określa?

- Pełna automatyzacja nie jest możliwa. Są obszary, w których niezbędny jest człowiek. Tam, gdzie możemy ją wprowadzić, staramy się to robić. Przykładowo w tej chwili proces betonowania jest w znacznej mierze zautomatyzowany. To znaczący sukces. Historycznie korzystaliśmy w większości z form manualnych - siła ludzkich mięśni była niezbędna. Obecnie praca betoniarza-zbrojarza została ograniczona, ponieważ mamy formy automatyczne.

Automatyzacja to wielka szansa, ale budzi pewne obawy. Jedną z nich jest lęk przed tym, że maszyna wyeliminuje człowieka. (Fot. mat. pras.)

Automatyzacja i robotyzacja nie odbiorą pracy ludziom

Automatyzacja to także wyzwanie, jeśli chodzi kadry. Jak reagują ludzie?

- Automatyzacja to wielka szansa, ale budzi pewne obawy. Jedną z nich jest lęk przed tym, że maszyna wyeliminuje człowieka. Wielokrotnie spotkałem się z takim stanowiskiem. To naturalna obawa i nie powinna się spotkać z krytyką, wręcz przeciwnie – ze zrozumieniem.

Musimy wytłumaczyć ludziom, że nie zostaną bez pracy. Dotyczy to nie tylko zatrudnionych bezpośrednio na produkcji, ale całej kadry. Pracownicy muszą wiedzieć, na czym będzie polegać automatyzacja i jak ona wpłynie na ich pracę. Chodzi o to, by praca była łatwiejsza i bardziej efektywna. Tak też się u nas dzieje.

Jednak pracownicy niewykwalifikowani mogą okazać się zbędni...

- Zdecydowanie nie. Automatyzacja spowoduje, że realizowane obecnie procesy będą efektywniejsze. To przełoży się na całą gospodarkę, która zyska na konkurencyjności. Dużo zależy od nas, osób zarządzających, aby w odpowiedni sposób kierowały rozwojem zespołów w firmie, bo wśród pracowników niewykwalifikowanych są tacy, którzy nauczą się w przyszłości obsługiwać skomplikowane procesowo zautomatyzowane fabryki.

Udaje się wam przekonać pracowników, że nie mają się czego obawiać?

- Tak. Podam przykład. Kilka lat temu uruchamialiśmy moduł planowania zapotrzebowania na materiały (MRP) w naszym systemie zarządzania przedsiębiorstwem (ERP). Wiązało się to z potrzebą standaryzacji produktowej, uporządkowania list materiałowych (BOM) i planów pracy. Do tej pory wiedza ta znajdowała się w głowach pracowników, którzy wiedzieli, kiedy i jakiej ilości materiałów możemy się spodziewać od danego dostawcy.

Gdy rozpoczęliśmy proces gromadzenia danych (oczywiście to działanie zostało poprzedzone stosowną kampanią informacyjną) jeden z pracowników przyszedł do mnie i zapytał wprost, czym ma się teraz zajmować, skoro jego wiedza jest już niepotrzebna, bo wszystko jest w systemie. Ta osoba chciała się zwolnić, ponieważ nie widziała dla siebie miejsca w firmie. Pokazaliśmy temu pracownikowi nową ścieżkę zawodową. Wyjaśniliśmy, że wdrożony system wymaga ciągłego udoskonalania i tu jego doświadczenie jest niezbędne. Dzisiaj ten pracownik jest wzorem dla pozostałych zatrudnionych, którzy mają podobne obawy.

W tym przypadku się udało, ale czy każdej osobie, której stanowisko zostanie zlikwidowane z powodu automatyzacji, możecie zagwarantować pracę?

- Tak. Wychodzimy z założenia, że każda osoba, której stanowisko pracy znika przez automatyzację, musi mieć zaproponowany indywidualny plan rozwoju. Przy obecnym deficycie na rynku pracy każdy pracownik jest cenny i nie musi obawiać się, że zostanie zwolniony. Tak się nie stanie. Ważne jest, żeby z tym przekazem dotrzeć do ludzi, mocno nad tym pracujemy.

Pandemia koronawirusa przyspieszyła automatyzację. Tempo rozwoju tych procesów nie zwalnia, a my musimy mentalnie nadążyć za zmianami. Automatyzacja nie polega tylko i wyłącznie na zakupie maszyn. Najważniejsze jest, aby przystosować do nich cały proces, także ten poza produkcją. To dzisiaj jedno z największych wyzwań i tutaj niezbędny jest człowiek.

W ZPUE uruchomiono wewnętrzną szkołę zawodu (Fot. Mat. pras.)

Trudno jest znaleźć pracowników z waszej branży na rynku pracy?

- Obecna sytuacja na rynku pracy pokazuje narastającą lukę pokoleniową. Jest ona konsekwencją braku zastępowalności pokoleń. Obecnie mierzymy się z odchodzeniem z rynku osób urodzonych w okresie powojennego bumu demograficznego. Z kolei na rynek pracy wchodzą osoby urodzone na początku obecnego stulecia – przedstawiciele niżu demograficznego. Różnica pomiędzy tymi rocznikami jest znacząca, bo oscyluje na poziomie kilkuset tysięcy pracowników, których nagle brakuje.

Trzeba jeszcze uzupełnić te dane o liczbę potencjalnych pracowników, będących przedstawicielami bumu demograficznego przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, które wyjechały za granicę po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Sytuacja na rynku pracy pozostanie więc jeszcze przez jakiś czas wymagająca. O tym, jak dużą mamy lukę kadrową, świadczą także dane dotyczące imigrantów. Przez ostatnie kilka lat przyjęliśmy kilka milionów obcokrajowców, a nadal brakuje rąk do pracy.

Dlatego firmy będą nadal potrzebowały pracowników. W ZPUE uruchomiliśmy wspomnianą wewnętrzną szkołę zawodu. Mamy instruktorów i program nauczania. Dla firmy jest to wyzwanie, bo w szkole uczy się nieprzerwanie ponad 30 osób, które częściowo są wyłączone z produkcji. To oczywiście koszty finansowe, które jako firma ponosimy. Wiemy jednak, że musimy inwestować w ludzi, bo taki model działania, z sukcesami, praktykujemy od ponad 30 lat naszej historii.

Czynnik ekonomiczny decyduje o inwestycjach, ale potrzebna jest też wyobraźnia

Wróćmy do rozwiązań Przemysłu 4.0. ZPUE nie jest międzynarodową korporacją. To ułatwia czy utrudnia podejmowanie decyzji inwestycyjnych?

- Przez ponad 15 lat pracowałem w międzynarodowych korporacjach i wiem, jak w tego typu organizacjach wyglądają procesy decyzyjne. Często ich wielopoziomowość blokuje różne projekty, niestety także te optymalizacyjne. ZPUE to organizacja o płaskiej strukturze decyzyjnej i to zdecydowanie jest naszą przewagą konkurencyjną w każdym obszarze.

W jaki sposób podejmujecie decyzje o inwestycjach? Czynnik ekonomiczny jest decydujący?

- Czynnik ekonomiczny jest bardzo ważny i oczywiście bierzemy go pod uwagę podejmując decyzje inwestycyjne, jednak nie jest to jedyny element, którym się kierujemy. Wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji ROI nie bierze pod uwagę pewnych faktów, które będą miały miejsce w przyszłości. Gdybyśmy patrzyli tylko na zwrot z inwestycji, nie podjęlibyśmy wielu decyzji w ubiegłych latach z uwagi na to, że ów zwrot mógłby być niesatysfakcjonujący.

Zdaniem Michała Stępnia, automatyzacja jeszcze bardziej przyspieszy - mimo aktualnych zawirowań czy nawet regresu. (Fot. mat. pras.)

Jak w takim razie wyznaczać granice opłacalności inwestowania w nowe technologie?

- Myślę, że tą granicą jest zdrowy rozsądek. Trudno jednoznacznie wskazać barierę, po przekroczeniu której automatyzacja staje się bezcelowa z perspektywy finansowej. Nie ma równania matematycznego, które wskaże, czy coś jest opłacalne czy nie.

Aspekt finansowy nie powinien być jedynym drogowskazem, którym się kierujemy. Warto wziąć pod uwagę nasze doświadczenie, także to rynkowe oraz wiedzę. Zakładam, że gdyby 35 lat temu założyciel naszej firmy pan Bogusław Wypychewicz kierował się wyłącznie wskaźnikiem ROI i nie podejmował uzasadnionego ryzyka, to dzisiaj nie bylibyśmy tu, gdzie obecnie jesteśmy. A jesteśmy największym producentem kontenerowych stacji energetycznych w Europie i jednym z największych na świecie. Na pewno automatyzacja nie może być realizowana tylko i wyłącznie po to, żeby być trendy. My tak nie działamy.

Pandemia i wojna w Ukrainie - jak bardzo zmieniają Przemysł 4.0

Ostatnie dwa lata były dla przemysłu bardzo wymagające. Pandemia, a teraz ograniczenia związane z wojną w Ukrainie wciąż wywołują różnego rodzaju braki w dostawach, wynikające z przerw w pracy zakładów czy problemów logistycznych. W kwestii wymiany danych, śledzenia dostaw współpracujecie ze swoimi dostawcami. Czy taka współpraca i szybka wymiana informacji ułatwiają elastyczne funkcjonowanie w warunkach niedoborów w łańcuchach dostaw?

- To bardzo dobre pytanie, jednak odpowiedź jest skomplikowana. Pandemia dotknęła wszystkich – nie tylko naszych bezpośrednich klientów czy dostawców. To efekt globalny. Łańcuchy dostaw są bardzo złożone, a każda spółka, będąca ich ogniwem, odczuła skutki czarnego łabędzia, czyli nieoczekiwanych i nieprzewidywalnych zdarzeń. Również wojna w Ukrainie wpływa negatywnie na dostawy surowców, a także na ich ceny i rynek pracy.

Automatyzacja i digitalizacja, które wprowadzamy, dają pozytywne efekty. Pozwalają nam minimalizować negatywne skutki pandemii. Chociaż te systemy ułatwiają nam przekazywanie informacji, to jednak nie możemy w pełni z nich korzystać. Dzieje się tak dlatego, ponieważ nasi dostawcy i ich kooperanci bazują na potwierdzeniach swoich partnerów. Bywa, że czasem pytając o przyczyny braku dostaw, na przykład potwierdzonych materiałów, otrzymujemy informację, iż przesyłkę systemowo zrealizowano, jednak fizycznie nie doszła do skutku.

Obecna sytuacja rodzi wiele wyzwań. Nie dysponujemy informacją wyprzedzającą, ponieważ nasi dostawcy nie wiedzą, czy będą w stanie zrealizować nasze zamówienia, gdyż sami czekają na komponenty niezbędne do produkcji. To skomplikowane, ale tak dzisiaj wygląda sytuacja nie tylko w naszej branży.

Co z just-in-time? Coraz częściej mówi się, że trzeba zrewidować podejście do takiego zarządzania produkcją.

- Just-in-time jest doskonałym modelem, który przez lata obowiązywał w obszarze przemysłu. To system zapobiegający marnotrawstwu w przedsiębiorstwie, gdzie produkujemy tylko to, co jest potrzebne, w dokładnie takiej ilości, jaka jest wymagana przez klienta i dostarczamy to w odpowiednie, ustalone wcześniej z klientem, miejsce.

Niestety, w obecnych realiach ten model jest trudny do utrzymania. Łańcuchy dostaw wydawały się być odporne na wszelkie perturbacje, a globalizacja była jedynym kierunkiem. Pandemia i konflikt w Ukrainie sprawiły, że łańcuchy dostaw zostały zerwane, a ich odbudowa posuwa się w bardzo wolnym tempie. Właśnie dlatego od dwóch lat, a szczególnie od roku, zauważalne jest odchodzenie firm od metody just-in-time w stronę budowania zapasów na poczet ewentualnych przyszłych zamówień.

Obecnie świat ulega głębokiemu przemodelowaniu geopolitycznemu. Ma to znaczący wpływ na podejście do kwestii planowania i szeroko rozumianego zarządzania łańcuchem dostaw, bo tak naprawdę te dwa obszary jak nigdy wcześniej determinują możliwości realizacji zamówień.

Henry Ford wspomniał, że każdy klient może kupić model T w dowolnym kolorze pod warunkiem, że będzie to kolor czarny. Wydaje się, iż ten sposób postrzegania możliwości wyboru produktów, w kontekście dostępności komponentów, przez najbliższe kilka lat będzie ponownie obowiązywał na szerszą skalą aniżeli tylko kolor.

W branży elektroenergetycznej najistotniejsze będą zapewne technologie, których jeszcze nie znamy - uważa Michał Stępień (Fot. Mat. pras.)

Czy konsekwencje przylotu czarnych łabędzi (pandemia, wojna w Ukrainie) wpłyną na Przemysł 4.0, automatyzację, robotyzację? Procesy te przyspieszą czy spowolnią?

- Jestem przekonany, że automatyzacja jeszcze bardziej przyspieszy, od tego nie ma odwrotu. Moim zdaniem to jedyny słuszny kierunek. Może będzie chwilowy regres, ale firmy będą musiały pójść tą drogą.

Jakich zmian można się spodziewać w najbliższej przyszłości?

- W branży elektroenergetycznej najistotniejsze będą zapewne technologie, których jeszcze nie znamy. Natomiast moim zdaniem największym wyzwaniem będzie magazynowanie energii elektrycznej. Dlatego uważam, że ogromne znaczenie będzie miała technologia, która umożliwi magazynowanie dużej ilości energii, a także – co ważniejsze – efektywne nią zarządzanie.

Jeżeli chodzi o obszar produkcyjny, to powinien być on rozpatrywany szerzej aniżeli sama produkcja. Fabryka to także obszar projektów badawczo-rozwojowych, technologii, zakupów, logistyki czy controllingu, a wszystkie te obszary w czwartej rewolucji przemysłowej uczestniczą.

Oczywiście nakłady inwestycyjne, zwłaszcza w fabrykach już funkcjonujących, są i będą znaczne, a kalkulacja zwrotu z inwestycji w podejściu klasycznym nie zawsze daje twarde, satysfakcjonujące wyniki tu i teraz. Dlatego należy w tego typu kalkulacjach ująć także krytyczne składowe niematerialne, bez których inwestycje nie mają racji bytu, np. brak pracowników czy warunki środowiskowe.

Nie można zapominać o kwestii bezpieczeństwa, bo hacking dotyczy w równej mierze problemów osobowych wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. Nowoczesna fabryka to układ wielu wzajemnie skoordynowanych systemów informatycznych narażonych na ataki hakerów, ale także podatnych na niezamierzone pomyłki pracowników, które są równie niebezpieczne.

