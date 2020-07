Automatyzacja w HR nabiera rozpędu. To efekt koronawirusa

Rozliczanie liczby przepracowanych godzin, urlopów, zwolnień lekarskich i wyliczanie wynagrodzeń to codzienne zadania działów kadrowo-płacowych.

To czynności pracochłonne, wymagające bardzo dużej precyzji i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Przy tym w dużej mierze powtarzalne.

Jak usprawnić wykonywanie tych zadań? Odpowiedzią może być automatyzacja procesów kadrowo-płacowych. Pytanie, które działania najlepiej automatyzować.

Jak wynika z badania Contract Administration i TGC Corporate Lawyers, w 2020 roku automatyzacja procesów kadrowo-płacowych będzie dużym lub bardzo dużym wyzwaniem dla ponad 40 proc. firm. W czasie pandemii koronawirusa tempo jej wprowadzania wzrośnie. Według ekspertów upowszechnienie się pracy na odległość znacznie przyspieszy proces robotyzacji procesów w wielu branżach.

- Wiele procesów kadrowo-płacowych cechuje powtarzalność, dzięki temu doskonale nadają się do automatyzacji. Zastosowanie rozwiązań automatyzujących działania to nie tylko odciążenie zespołu, ale także standaryzacja procesu i zredukowanie do minimum ryzyka popełnienia błędu - mówi Magdalena Aleksandrowicz, prezes Contract Administration.

Mniej błędów, szybsza praca

Automatyzacja procesów kadrowo-płacowych to przede wszystkim krótszy czas ich realizacji, co przekłada się na konkretne korzyści dla pracodawcy. Systemy dbają, m.in. o weryfikację poprawności i kompletności danych przetwarzanych przez działy HR, zapewniają także elektroniczny obieg informacji, zmniejszający obciążenie członków zespołu pracochłonnymi, a jednocześnie niemającymi dużej wartości merytorycznej czynnościami. W dobie trudności z rekrutacją i utrzymaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach ma to szczególne znaczenie.

- Automatyzację należy postrzegać jako uzupełnienie i usprawnienie pracy zespołu. Pracownicy nie muszą poświęcać czasu na najbardziej żmudne czynności i mogą się skoncentrować na pracy merytorycznej. To pozytywnie wpływa na ich możliwości rozwoju oraz satysfakcję z pracy - dodaje Magdalena Aleksandrowicz.

Jak efekty wyglądają w liczbach? Dla PulsHR.pl przeliczyła je Jolanta Durasiewicz, dyrektor ds. wyspecjalizowanych w obszarze HR, Impel Business Solution. W firmie w przypadku przygotowywania wyciągów bankowych, przed zautomatyzowaniem za ten proces odpowiadał cały zespół - w sumie osiem osób. Każdy z pracowników poświęcał na tę czynność 4 godziny dziennie, czyli wszyscy potrzebowali miesięcznie 640 godzin. Koszt ich pracy wynosił co miesiąc 15 tys. zł. Mimo takich nakładów nie udawało się uniknąć sporych, nawet trzymiesięcznych opóźnień w wykonaniu tego zadania. Po robotyzacji tym zadaniem zajmuje się pięć osób, każda z nich poświęca ok. 30 minut dziennie. Odpowiadają za ściągnięcie i wpisanie do programu danych, których nie może zebrać robot. Zajmuje im to, zamiast 640, tylko 50 godzin miesięcznie. Dla firmy oznacza to nie tylko poprawę efektywności, ale i oszczędności - zamiast 15 tys. zł jest 1,3 tys. zł. Koronawirus przyspieszy działania Wraz z wybuchem pandemii koronawirusa wielu przedsiębiorców niemal z dnia na dzień stanęło przed koniecznością zamknięcia lub znacznego ograniczenia funkcjonowania biur, co z kolei pociągnęło za sobą wzrost zainteresowania systemami automatyzującymi wybrane zadania i zwiększającymi efektywność pracy rozproszonych zespołów. - Po wdrożeniu przez firmy pracy zdalnej okazało się, że muszą one stawić czoła zupełnie nowym wyzwaniom. Dotyczą one m.in. kwestii obiegu i podpisywania dokumentów, kontrolowania czasu pracy czy naliczania premii. Tu z pomocą przychodzi digitalizacja i rozwiązania RPA, które nie tylko ułatwiają pracę w trybie zdalnym, ale także zwiększają jej bezpieczeństwo - mówi Robert Ćwiertnia, ekspert z zakresu robotyzacji procesów biurowych w Crowe. Czytaj więcej: Automatyzacja w HR: Jak bardzo nowoczesna technologia wpływa na pracę HR-owca? Elektroniczny obieg dokumentów kadrowych znacznie ułatwia pracę pracownikom wykonującym ją zdalnie. Wszystkie dane znajdują się w systemie, a każdy krok danego dokumentu czy wniosku jest monitorowany. To ułatwienie także dla pracowników, którzy w każdej chwili i z każdego miejsca na świecie mają dostęp do informacji dotyczących swojego wynagrodzenia, statusu nieobecności czy PIT-ów. Tą drogą mogą np. złożyć wniosek o urlop i sprawdzić czy jego przełożony go zaakceptował. - W przypadku outsourcingu kadr i płac niezastąpione są platformy wymiany danych, dzięki którym firma w bezpieczny i w pełni kontrolowany sposób przesyła dostawcy usługi wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego naliczenia wynagrodzeń. W naszej firmie, obsługującej ponad 500 klientów, wykorzystanie poczty elektronicznej czy kuriera jest minimalne. W obecnej sytuacji to duże usprawnienie, a jednocześnie gwarancja właściwej ochrony informacji – mówi Elżbieta Miękus, dyrektor operacyjny Contract Administration. RPA a praca zdalna RPA sprawdza się też w przypadku pracowników zdalnych. Nie podpisują oni papierowej listy obecności ani nie korzystają z kart magnetycznych, co dla niektórych pracodawców może być dużym utrudnieniem przy ewidencjonowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Tu z pomocą także przychodzi technologia. Odpowiednie systemy pozwalają rejestrować początek i zakończenie dnia pracy danego pracownika, tworzyć harmonogramy oraz rozliczać czas pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Automatyczne rozliczanie czasu pracy to istotne odciążenie dla działów kadr i płac, które pozwala wyeliminować wciąż stosowane w wielu firmach zestawienia w plikach Excel. System weryfikuje i waliduje wprowadzane dane, co pozwala wyeliminować błędy, np. rejestrację nadgodzin pracownika w dniu, na który ma zaplanowany urlop. Wykorzystanie systemu RCP daje pewność, że nie tylko planowanie czasu pracy pracowników, ale jego rozliczenie i ewidencja są zgodne z aktualnymi regulacjami Kodeksu pracy. Przy dużej dynamice zmian przepisów jest to niezwykle istotne - dodaje Elżbieta Miękus.