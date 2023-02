Automatyzacja nie zabierze nam pracy, wręcz przeciwnie. Podniesie też pensje

W badaniu Gi Group Holding „Branża produkcyjna - Globalne trendy HR 2023” aż 90 proc. firm w Polsce (podobny odsetek odnotowano w Wielkiej Brytanii) zadeklarowało, że wprowadziło już niektóre technologie wspomagające transformację cyfrową, np. przetwarzanie w chmurze czy integrację cyfrową.

Polskie firmy wykazują też wysoką skłonność do wdrażania nowych technologii - 32 proc. rodzimych przedsiębiorstw ma zamiar zainwestować w takie rozwiązania w ciągu najbliższych pięciu lat (średnia dla wszystkich badanych krajów - 26 proc.).

Źródło: Gi Group Holding

Przykładem polskiej firmy, która stawia na automatyzację, jest ZPUE z branży elektroenergetycznej. Przemysł 4.0 obejmuje nie tylko produkcję, dotyczy całego łańcucha wartości w organizacji. Z perspektywy firmy najważniejsze są systemy planowania. Jak zaznacza Michał Stępień, wiceprezes i dyrektor techniczny w ZPUE, chodzi o to, by praca była łatwiejsza i bardziej efektywna.

- Automatyzacja to wielka szansa, ale budzi pewne obawy. Jedną z nich jest lęk przed tym, że maszyna wyeliminuje człowieka. Wielokrotnie spotkałem się z takim stanowiskiem. To naturalna obawa i nie powinna się spotkać z krytyką, wręcz przeciwnie - ze zrozumieniem - mówi Michał Stępień.

- Musimy wytłumaczyć ludziom, że nie zostaną bez pracy. Dotyczy to nie tylko zatrudnionych bezpośrednio na produkcji, ale całej kadry. Pracownicy muszą wiedzieć, na czym będzie polegać automatyzacja i jak ona wpłynie na ich pracę. Chodzi o to, by praca była łatwiejsza i bardziej efektywna. Tak też się u nas dzieje - dodaje.

Automatyzacja i robotyzacja - korzyści kontra zagrożenia

Co skłania przedsiębiorców do wprowadzania technologii Przemysłu 4.0? Z badania wynika, że aż 53 proc. menedżerów na świecie uważa, iż wdrożenie nowoczesnych systemów poprawi produktywność, a 42 proc. twierdzi, że wygeneruje wzrost wydajności, 30 proc. natomiast liczy na redukcję kosztów.

Przedsiębiorcy wskazują również potencjalne trudności. Ponad połowa z nich uważa, że największą przeszkodę we wdrożeniu nowych rozwiązań stanowią koszty urządzeń, a aż 43 proc. wskazuje na brak odpowiednich umiejętności ich obsługi wśród pracowników.

Źródło: Gi Group Holding

Automatyzacja spowoduje wzrost zatrudnienia w firmach

Jak wynika z raportu, aż 53 proc. polskich menedżerów jest zdania, że automatyzacja spowoduje wzrost zatrudnienia, a 35 proc., że doprowadzi do powstania nowych stanowisk. Ponadto ponad połowa respondentów zgadza się także, że pomimo transformacji technologicznej siła robocza w przemyśle wytwórczym pozostanie kluczowa.

Co równie istotne, 33 proc. z nich uważa, że wielu pracowników nie ma odpowiednich umiejętności do wykonywania nowych zadań. Dla rozwoju firm strategiczne staje się zatem zrozumienie, na jakie stanowiska jest największe zapotrzebowanie, a następnie wsparcie pracowników w zdobywaniu niezbędnych umiejętności.

Źródło: Gi Group Holding

Niedobór pracowników w przemyśle doskwiera pracodawcom

Niedobór pracowników to zdecydowanie największy problem, z jakim boryka się przemysł. Dane Gi Group Holding wskazują na stały spadek globalnego wskaźnika zatrudnienia w branży produkcyjnej. W Polsce aż 78 proc. firm zgłosiło trudności w znalezieniu zarówno pracowników fizycznych, jak i w rekrutacji bardziej wykwalifikowanej kadry.

Polscy menedżerowie jako jeden z głównych czynników utrudniających rekrutację w produkcji wskazali niechęć pracowników do pracy w systemie zmianowym (48 proc. głosów). Zdaniem 32 proc. przyczyna niedoborów siły roboczej tkwi w przestarzałym obrazie pracy w sektorze produkcyjnym, jako fizycznie wymagającej, przeznaczonej głównie dla pracowników o niskich kwalifikacjach i z niewielkimi perspektywami rozwoju zawodowego.

Ponadto za trzeci wiodący problem uznano brak chęci kandydatów do wiązania swojej ścieżki zawodowej z branżą przemysłową.

Transformacja cyfrowa wymusza zmiany. Kogo poszukuje przemysł?

Według Światowego Forum Ekonomicznego obecnie najbardziej pożądani na rynku pracy są analitycy danych i naukowcy, specjaliści AI i uczenia maszynowego oraz specjaliści Big Data. Zmniejsza się z kolei zapotrzebowanie w branży na pracowników administracyjnych, zajmujących się wprowadzaniem danych czy księgowością.

- Transformacja cyfrowa wymusi zmianę kwalifikacji zawodowych. Aż 73 proc. ankietowanych polskich przedsiębiorców zgadza się co do tego, że profile zawodowe będą się zmieniać w ciągu najbliższych lat. Od pracowników fizycznych będzie się wymagać doświadczenia w pracy ze specjalistycznymi narzędziami i maszynami, w równym stopniu co specjalistycznego wykształcenia, zaś pracownicy umysłowi powinni posiadać kompetencje cyfrowe. Potrzebny jest wspólny wysiłek różnych branż, agencji pracy oraz władz centralnych/regionalnych, aby podjąć to wyzwanie dla rynku pracy w najbliższych latach - komentuje Marcos Segador Arrebola.

Z opublikowanego badania wynika, że w ciągu najbliższych trzech lat wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników wyspecjalizowanych w obsłudze maszyn i monitorowaniu jakości produkcji, a także kierowników produkcji, kierowników ds. zapewnienia jakości i kierowników ds. utrzymania ruchu.

Reskilling i upskilling jako szansa dla rynku i pracowników

Aby poradzić sobie z brakiem pracowników posiadających oczekiwane, specjalistyczne kompetencje, firmy poszukują przede wszystkim osób o odpowiednim nastawieniu, skupiając się na tych, które są skłonne do zdobywania nowych umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. Do kluczowych kompetencji miękkich respondenci zaliczyli zdolności adaptacyjne i elastyczność, umiejętność samodzielnego działania, określania priorytetów oraz precyzję i dbałość o szczegóły.

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji jest uważane za kluczowy czynnik gwarantujący utrzymanie zatrudnienia przez cały okres życia zawodowego przez 83 proc. uczestników badania. Szkolenia wewnętrzne umożliwiają połączenie posiadanego doświadczenia z nowymi umiejętnościami i dają możliwość rozwoju kompetencji pracowników lub ich przekwalifikowania zgodnie z rzeczywistymi potrzebami firmy.

Przemysł wytwórczy zwraca szczególną uwagę na szkolenia w zakresie użytkowania i zarządzania narzędziami cyfrowymi. Jak wynika z raportu, aż 97 proc. polskich firm już zaplanowało wewnętrzne lub zewnętrzne szkolenia dotyczące wykorzystania narzędzi cyfrowych i zarządzania nimi.

Podnoszenie umiejętności pracowników jest bardzo ważne, zwłaszcza że - jak wynika z badania LiveCareer Polska - niemal co trzecia osoba boi się, iż w przyszłości maszyny zastąpią ją na obecnym stanowisku pracy. Najwięcej obaw mają ankietowani do 25. roku życia - aż 47 proc. respondentów w tej grupie wybrało odpowiedź twierdzącą. Z kolei wśród najbardziej doświadczonych pracowników, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego, takie obawy ma tylko 19 proc. badanych.

8 proc. respondentów badania LiveCareer przyznaje, że już teraz roboty wykonują większość ich pracy. Z kolei wśród osób, które czują się zagrożone, zdecydowana większość uważa, że roboty zastąpią je w ciągu najbliższych 10 lat (32 proc.) albo 20 lat lub później (40 proc.). Tylko 1 na 5 badanych w tej grupie uważa, że to kwestia kolejnych 5 lat.

- Badania wskazują, że blisko połowę wszystkich czynności zawodowych już teraz dałoby się zautomatyzować. Choć oczywiście musiałoby to być zgodne z prawem, opłacalne i zaakceptowane przez ludzi - komentuje Żaneta Spadło, ekspertka kariery LiveCareer Polska i autorka badania. - Według ekspertów pierwsza fala automatyzacji obejmie głównie osoby z wyższym wykształceniem, a druga i trzecia - pracowników fizycznych. Ostatecznie z rynku może zniknąć nawet 700 zawodów. Ale pamiętajmy, że takie sytuacje zdarzały się w historii już wielokrotnie, a „stare” profesje były zastępowane nowymi - dodaje.

