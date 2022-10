Automatyzacja i robotyzacja budzi obawy u menedżerów. Operatorzy widzą w nich szansę

jk

• 5 paź 2022 16:10





Przemysł 4.0 to nie tylko zautomatyzowane linie produkcyjne, nowoczesne technologie czy systemy zarządzania. To także ludzie. Wyzwaniem jest przekonanie ich, by uczestniczyli w procesie przemiany - mówi Dominika Kawala, dyrektor zakładów 3M SuperHub we Wrocławiu. Dominika Kawala, dyrektor zakładów 3M SuperHub we Wrocławiu (Fot. PTWP)

REKLAMA

Z “Barometru Polskiego Rynku Pracy” firmy Personnel Service wynika, że automatyzacja przyspieszyła – twierdzi tak 32 proc. firm. Co piąta przyznaje, że aktualnie w przedsiębiorstwie wdrażane są rozwiązania z zakresu automatyzacji lub/i robotyzacji, 17 proc. planuje to w niedalekiej przyszłości, a 19 proc. aktualnie nie planuje, ale nie wyklucza tego w kolejnych latach. Jakiegokolwiek planu automatyzowania działań w firmie nie ma 33 proc. przedsiębiorców.

Warto pamiętać, że Przemysł 4.0 to nie tylko zautomatyzowane linie produkcyjne, nowoczesne technologie czy systemy zarządzania. To także ludzie. Dominika Kawala, dyrektor zakładów 3M SuperHub we Wrocławiu podkreśla, że wdrażając projekt z obszaru Industry 4.0, musimy zadać sobie pytanie, czy mamy pracowników, z którymi możemy w ten pomysł wejść.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Wyzwaniem jest przekonanie do zmian pracowników na różnych szczeblach. Ewolucja, jaką jest automatyzacja i robotyzacja, jest w stanie zadziać się w określonych ramach czasowych tylko przy określonym wsparciu pracowników – mówi Dominika Kawala.

By usprawnić ten proces, w 3M utworzono specjalne stanowisko - digital change lead. Osoba, która go obejmuje, przeprowadza cały proces zarządzania zmianą na wszystkich szczeblach w organizacji – od operatora do menedżera.

- Jeśli ludzie nie są z nami, to ta ewolucja nie szansy się udać. W naszej firmie zauważamy bardzo duże zainteresowanie Przemysłem 4.0 i pójściem w kierunku optymalizacji procesów. Wbrew pozorom nie ma oporu na stanowiskach operatorskich. Operatorzy widzą swoją przyszłość, a my pokazujemy na konkretnych przykładach jak poprawiamy ergonomię w zakładzie, jak poprawiamy bezpieczeństwo i jak usprawniany codzienną pracę ludzi. Większy opór i obawy obserwujemy po stronie kadry menedżerskiej. Zastanawiają się, czy to się uda, czy taki start-up ma na pewno sens, czy dane rozwiązanie technologiczne się sprawdzi i nie wyrzucimy pieniędzy w błoto – dodaje Domika Kawala.

*Tekst powstał podczas debaty "Zarządzanie i kompetencje", która odbyła się w ramach konferencji Przemysł 4.0 w Katowicach.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU