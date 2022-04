Australia przygotowuje się na węglową rewolucję. Ma ten sam problem, co Polska

W australijskim mieście Ballart otwarto pierwszą w kraju specjalną szkoleniową instalację OZE. Ma ona pomóc australijskim górnikom się przebranżowić. Canberra przygotowuje się na to, co nieuchronne – utratę tysięcy miejsc pracy w przemyśle górniczym. Zamiast kopać węgiel górnicy, podobnie jak w naszym kraju, będą się uczyć obsługiwać instalacje OZE.

Australia to jeden z największych na świecie eksporterów surowców. Branża górnicza to największy w tym kraju pracodawca w przemyśle. Bezpośrednio w kopalniach zatrudnionych było (dane na 2020 rok) około 148 tys. osób. Jednak razem z zapleczem i zakładami towarzyszącymi liczba pracowników uzależnionych od kopalń może przekraczać nawet milion osób.

Dla tych zatrudnionych, zwłaszcza w górnictwie węgla kamiennego, szybko nastaną ciężkie czasy. Już teraz szybsze niż zakładano tempo przechodzenia wielu krajów na OZE spowodowało, że australijski węgiel jest ciężej sprzedawalny. Co prawda energetyczne problemy Chin spowodowały zahamowanie tego trendu, tyle że odchodzenie od węgla jako paliwa wydaje się nieuchronne.

Co więcej, także w samej Australii pojawiają się głosy, aby ograniczać zużycie węgla. Szybko rozwija się OZE. I tu pojawił się problem.

- Brak wykwalifikowanych pracowników już spowodował, że niektóre ambitne projekty OZE napotykają kłopoty - przyznaje Chris Briggs, dyrektor ds. badań w Instytucie Zrównoważonej Przyszłości Uniwersytetu Technologicznego w Sydney.

O ile bowiem znajdują się środki na budowę farm wiatrowych czy instalacji fotowoltaicznych, o tyle brakuje ludzi do późniejszej ich obsługi. Dodatkowo w całej Australii do otwarcia instalacji w Ballart nie było ani jednego miejsca zdolnego kształcić pracowników. W efekcie konieczne były kosztowne szkolenia poza Australią.

Tymczasem odnawialne źródła energii odpowiadały za prawie jedną trzecią produkcji energii elektrycznej w kraju w 2021 r., dwukrotnie więcej niż cztery lata wcześniej, a przedsiębiorstwa użyteczności publicznej przedstawiają plany wycofania elektrowni.

Instalacja w Ballart ma to zmienić. Wybudowane przy udziale Vestasa centrum ma być kluczowym zapleczem szkolenia kadr dla australijskiego OZE. Już wiadomo, że nastawia się ono głównie na szkolenia górników. Raz, że wielu z nich ma odpowiednie doświadczenie związane z mechaniką czy elektryką, dwa – wkrótce i tak będą musieli oni poszukać nowej pracy.

Szacuje się bowiem, że nawet 10 tys. miejsc pracy w kopalniach węgla kamiennego i opalanych nim elektrowniach zostanie utraconych w kilkuletniej perspektywie. Zarazem dynamiczny rozwój OZE w tym samym okresie wygeneruje nawet 25 tys. miejsc pracy w sektorze.

Pomimo nieuchronności zmian sami australijscy decydenci przyznają, że górnicy nie palą się do przebranżowienia. Problemem są wynagrodzenia. O ile pracownik elektrowni opalanej węglem może liczyć na około 122 tys. dol. pensji, to serwisant instalacji OZE tylko na około 70 proc. tej kwoty.

Górnik w Australii jak i w Polsce chce zarobić

Co ciekawe, podobny trend występuje także w naszym kraju. Do końca obecnej dekady od 14 do 36 tys. górników będzie potrzebować wsparcia na rynku pracy: przebranżowienia, relokacji do innych kopalni lub wcześniejszego odejścia na emeryturę.

Jednocześnie do tego czasu na Śląsku istnieje możliwość stworzenia nawet 75-85 tys. nowych miejsc pracy, a największe szanse na zastąpienie górniczych etatów mają budownictwo, przetwórstwo przemysłowe i właśnie energetyka odnawialna, jak wynika z szacunków Instytutu Badań Strukturalnych.

Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z przyjętą przed rokiem „Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku” udział węgla w krajowym miksie energetycznym do 2030 roku ma spaść do 56 proc. albo 37,5 proc., jeśli ceny uprawnień do emisji CO2 będą rosły. Z kolei udział OZE ma do tego czasu wynosić już nie mniej niż 23 proc.

To zaś oznacza, że górników będzie potrzeba mniej, a specjalistów od OZE więcej. Eksperci szacują, że docelowo tylko potencjał w obszarze morskiej energetyki wiatrowej może wynieść ok. 70 tys. nowych miejsc pracy.

Oczywiście zainteresowanie przebranżowieniem będzie zależało od oferty płacowej. Jeśli okaże się, iż nie jest ona satysfakcjonująca, może to spowodować, że górnicy nie będą chcieli odchodzić z kopalń.

Z drugiej strony proces wydaje się być nieuchronny. W naszym kraju już istnieją bowiem klasy, gdzie uczą się przyszli serwisanci instalacji OZE (np. w Zabrzu).