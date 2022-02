Astronomiczne rachunki piekarzy za gaz. "Fala bankructw już się rozpoczęła"

Według szacunków Cechu Rzemiosł Spożywczych od grudnia w całym kraju upadła już ponad setka rodzinnych piekarni. Powodem jest rosnąca inflacja oraz dramatyczne podwyżki cen gazu.

Bartosz Dyląg

Bartosz Dyląg • 23 lut 2022 15:32





Od grudnia w całym kraju upadła już ponad setka rodzinnych piekarni (fot. Shutterstock)

W sposób bezpośredni podwyżki cen gazu i mediów uderzają w przedsiębiorców jeszcze bardziej niż pandemia i Polski Ład – podkreślają piekarze.

Piekarze przyznają, że nie są w stanie podnosić już bardziej cen pieczywa. Ostatnie podwyżki miały miejsce w styczniu. Na kolejne nie będzie już zgody konsumentów.

Według piekarzy brak przyjęcia tarcz osłonowych dla małych firm, w tym piekarni rzemieślniczych, poskutkuje falą upadłości i bankructw.

Piekarz Andrzej Wojciechowski przyznaje, że rachunki, które otrzymują piekarze, są dla nich niemożliwe do zapłaty. – Pan Andrzej pokazał nam rachunek wyższy o 1000 proc. w porównaniu z rokiem 2021. Taką sytuację nawet trudno jest skomentować. Na naszych oczach kona sektor małych, rzemieślniczych piekarni. Północna Izba Gospodarcza ponawia apel o jak najszybsze przyjęcie działań osłonowych dla małych firm rodzinnych, które są właśnie dobijane kosmicznymi cenami gazu. Tutaj już nie ma na co czekać. Szybkie działanie albo wiosną zostanie nam do zakupu tylko pieczywo z marketu – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Gospodarcze ciosy w piekarnie

Jak mówi Hanna Mojsiuk, bardzo rozczarowujące jest to, że głos piekarzy sprzed kilku tygodni nie został wysłuchany. Nie tylko nie przyjęto żadnych działań osłonowych dla przedsiębiorców, ale i przedsiębiorcy otrzymali jeszcze wyższe rachunki za używanie gazu.

– W sposób bezpośredni podwyżki cen gazu i mediów uderzają w przedsiębiorców jeszcze bardziej niż pandemia i Polski Ład. Pandemia niesie niepewność, Polski Ład niesie chaos, a podwyżki cen prądu i gazu niosą bankructwo. Jak nie trudno się domyśleć przedsiębiorca nie jest w stanie działać w stanie chaosu, niepewności i z pustym portfelem lub długami. Apelujemy o opamiętanie i przyjęcie szybkich działań broniących małych przedsiębiorców – mówi Hanna Mojsiuk.

Hanna Mojsiuk dodaje, że rachunki na kilkadziesiąt tysięcy złotych za gaz są niemożliwe do wpisania w codzienny budżet firmy. - Paradoksem jest to, że przedsiębiorcy mają obniżać ceny produktów, bo przecież spadł VAT, a jednocześnie ich opłaty za media rosną o setki procent. Konsumenci mają prawo oczekiwać spadku cen, bo to im obiecuje rząd, a jak przedsiębiorcy mają tego dokonywać? – pyta Hanna Mojsiuk. Jak zapłacić rachunek na 51 tys. zł Według Andrzeja Wojciechowskiego brak przyjęcia tarcz osłonowych dla małych firm, w tym piekarni rzemieślniczych, poskutkuje falą upadłości i bankructw. Z informacji piekarza wynika, że od początku roku w całej Polsce działalność zakończyła już blisko setka rodzinnych piekarni, a kolejne są bliskie decyzji o zamknięciu. Wojciechowski w styczniu otrzymał rachunek na kwotę 36 tysięcy złotych, a w lutym na ponad 50 tysięcy. Dla porównania rekordowe rachunki piekarza w roku 2021 nie przekraczały 6 tysięcy złotych. Obecne rachunki to kwoty astronomiczne, których piekarnie nie są w stanie wliczyć sobie w koszty. - Nasza sytuacja w ciągu miesiąca się nie zmieniła. Wręcz przeciwnie, mnie i moim kolegom przyszły tylko wyższe rachunki. Mój to obecnie 51 tysięcy złotych. Po otrzymaniu rachunku oczywiście podjąłem się reklamacji, piekarze zachodniopomorscy wystosowali apel do rządu i parlamentarzystów, czekamy na uwagę władzy. Z takimi rachunkami sobie nie poradzimy, ja nie będę miał z czego zapłacić takiej kwoty – mówi Andrzej Wojciechowski. Zwraca uwagę, że od grudnia do dzisiaj w Polsce zniknęło przynajmniej 120 małych piekarni. - Przecież nas rzemieślników jest zaledwie kilka tysięcy. Rodzinne piekarnie będą znikać jedna za drugą, bo szykują się następne zamknięcia. Koszty przewyższają podaż, nie damy rady – dodaje piekarz. Piekarze są oburzeni tym, że pierwszy apel ze stycznia nie przyniósł żadnego efektu i nie otrzymali wsparcia o które się ubiegali. Jak mówią możliwość obniżenia rachunków za gaz o 25 proc. w sytuacji, gdy indywidualne podwyżki sięgają nawet 1000 proc., nie są w stanie zrekompensować im wzrostu kosztów. Piekarze przyznają jednocześnie, że nie są w stanie podnosić bardziej cen pieczywa. Ostatnie podwyżki miały miejsce w styczniu. Na kolejne nie będzie już zgody konsumentów.

