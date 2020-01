AstraZeneca zainwestuje w Polsce 1,5 mld zł na działania badawczo-rozwojowe

- Polska to dziś doskonałe miejsce do prowadzenia i rozwijania biznesu. Nasza atrakcyjność inwestycyjna wynika z wielu czynników, m.in. takich jak stabilność makroekonomiczna, dobrze wykształceni pracownicy i kadra menedżerska, wysoka jakość oferowanych produktów i usług czy też dogodne położenie w sercu Europy. Dlatego tym bardziej cieszy mnie decyzja zarządu AstraZeneca, który zdecydował się zainwestować w najbliższych latach w naszym kraju 1,5 mld zł w budowę ekosystemu biotechnologicznego i life science - mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

O tej inwestycji poinformowali wczoraj w Davos, gdzie odbywa się Światowe Forum Ekonomiczne, premier Mateusz Morawiecki i prezes AstraZeneca Leif Johansson.

- Nasza firma zdecydowała się na tak dużą inwestycję właśnie w Polsce z powodu sprzyjających warunków do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Obok dostępu do dużej liczby doskonałych absolwentów kierunków medycznych, doceniamy rozwiązania legislacyjne premiujące działalność badawczo-rozwojową, które zaczęły się pojawiać od 2016 roku, takie jak ulga IP Box, czy ulga na działalność badawczo-rozwojową - podkreślił Jarosław Oleszczuk, prezes AstraZeneca Pharma Poland. - W ciągu najbliższych 5 lat planujemy zainwestować ponad 1,5 miliarda złotych, z czego większość zostanie przeznaczona na inwestycje napędzające dalszy rozwój warszawskiego globalnego centrum badawczo-rozwojowego - dodał.

Jak informuje w komunikacie Ministerstwo Rozwoju, aby lepiej wykorzystać potencjał inwestycyjny polskiej gospodarki, przeprowadzono gruntowną reformę Specjalnych Stref Ekonomicznych. Od 5 września 2018 r powstała Polska Strefa Inwestycji. Dzięki niej zwolnienia podatkowe są dostępne dla inwestorów w całej Polsce.

Analiza danych dotyczących funkcjonowania PSI do końca 2019 r., wskazuje na to, że radykalnie zwiększył się udział inwestycji poza obszarem Specjalnych Stref Ekonomicznych. Już w grudniu 2018 r. połowa inwestycji była całkowicie realizowana poza terenem stref, w połowie 2019 r. wzrósł on do 85 proc., aby w całym 2019 r. ustabilizować się na poziomie 55 proc. ogólnej wartości inwestycji.

Od początku istnienia (od 5 września 2018) Polskiej Strefy Inwestycji (stan na 31 grudnia 2019) wydano 432 decyzje (319 z nich dla firm z polskim kapitałem - 74 proc.). Deklarowana wartość przedsięwzięć w okresie obowiązywania PSI to ok. 20,9 mld zł (9,3 mld zł firm z polskim kapitałem - 44 proc.). Powstanie niemal 8,5 tys. nowych miejsc pracy (ok. 3 tys. stworzą firmy z kapitałem polskim - 36 proc.).

Tylko w 2019 r. wydano 349 decyzji o wsparciu i pozyskano inwestycje o wartości 15 mld zł. To jest o 4 proc. więcej niż w roku 2018 (14,4 mld zł). W 2019 r. inwestorzy zadeklarowali utworzenie 6,2 tys. nowych miejsc pracy.

Jeden z wielu budynków ŁSSE (fot. ŁSSE/facebook.com)

W strukturze realizowanych w Polsce inwestycji, objętych wsparciem w ramach SSE i PSI stopniowo wzrasta udział inwestorów krajowych. O ile w latach 2016-2018 ich średni udział liczony wartością zadeklarowanych inwestycji wyniósł 29 proc., to w 2019 r. wzrósł on do 44 proc., z wartością inwestycji szacowaną na 6,6 mld zł. W tym samym okresie znacząco wzrósł również udział podmiotów polskich w liczbie projektów inwestycyjnych: z 60 proc. w 2016 r. do 75 proc. w 2019 r.

Polscy przedsiębiorcy, realizujący 262 projekty, zadeklarowali stworzenie 2045 miejsc pracy w 2019 r.

Wśród 10 największych inwestorów, którzy skorzystali z systemu wsparcia oferowanego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, znalazły się również firmy polskie: Orlen, Impexmetal czy Anwil.

Najwięcej inwestycji w 2019 r. pozyskały strefy: Katowicka (10,6 mld zł) i Wałbrzyska (9,5 mld zł). Następnie się plasują - TSSE Euro-Park Wisłosan (7,1 mld zł), Łódzka (6 mld zł), SSE Euro-Park Mielec (4,6 mld zł), Pomorska SSE (4,4 mld zł), Krakowski Park technologiczny (4,3 mld zł), Kostrzyńsko-Słubicka SSE (4,1 mld zł), Warmińsko-mazurska (2,6 mld zł), Legnicka SSE (2,1 mld zł), Suwalska (1,4 mld zł), SSE Starachowice (1,2 mld zł), Słupska (728 mln zł), Kamiennogórska (541 mln zł).

Program wsparcia inwestycji na lata 2011-2030

W celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Polski, niezależnie od wdrożenia ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, od 1 października 2019 r. rząd wprowadził zmiany w jednym z kluczowych programów wsparcia inwestycji - Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.

Program opiera się na mechanizmie udzielania dotacji inwestycyjnych przez rząd, w celu pobudzenia wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Dla zapewnienia stabilności programu wydłużono jego czas trwania o dalsze 7 lat - do 2030 r. i zwiększyliśmy jego budżet o 1,1 mld zł - do kwoty 2,6 mld zł.

Wspomniany program to jeden z filarów dynamizacji inwestycji w Polsce. Potwierdzają to wyniki uzyskane w latach 2016-2019. W tym czasie udało się zawrzeć 39 umów na kwotę 16,3 mld zł, co stanowi 69 proc. ogólnej wartości wszystkich projektów inwestycyjnych od początku funkcjonowania programu. W tym samym okresie inwestorzy już zadeklarowali stworzenie 14,9 tys. miejsc pracy, co stanowi 60 proc. ogólnej liczby miejsc pracy, jakie mają zostać utworzone w ciągu całego okresu trwania programu.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, dzięki temu programowi udało się przyciągnąć inwestycje takich globalnych firm jak: LG Chem Wrocław Energy (Korea), Mercedes Benz - Manufacturing Poland (Niemcy), JP Morgan (USA), Nokia Solutions and Networks (Finlandia), Toyota Motor (Japonia), BASF (Niemcy), Shell Polska (Holandia), XEOS -GE Aviation Lufthansa (Niemcy/USA), Umicore Poland (Belgia), SK HI-Tech Battery Materials Poland (Korea), Johnson Matthey Batteries Poland (Wlk. Brytania).