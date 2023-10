Amazon testuje humanoidalne roboty. Pracownicy pełni obaw

- Automatyzacja Amazona to wyścig do utraty miejsc pracy. Widzieliśmy już setki miejsc pracy zlikwidowanych w centrach logistycznych - powiedział Stuart Richards z brytyjskiego związku zawodowego GMB.

Amazon z kolei uważa, że wdrożone systemy robotyki pomogły w stworzeniu "setek tysięcy nowych miejsc pracy".

- Obejmuje to 700 kategorii nowych rodzajów miejsc pracy - na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji, które wcześniej nie istniały w firmie - zaznaczyła firma.

Robota o nazwie Digit, ma ręce i nogi - może poruszać się, chwytać i przenosić przedmioty w podobny sposób jak człowiek (fot. Aboutamazon.com)

Amazon podaje, że firma ma obecnie ponad 750 tys. robotów pracujących "we współpracy" z ludzkim personelem, często wykorzystywanych do wykonywania powtarzalnych zadań.

Główny technolog Amazon Robotics, Tye Brady, powiedział na konferencji prasowej w Seattle, że ludzie są „niezastąpieni” i zaprzeczył sugestii, że firma mogłaby w przyszłości posiadać w pełni zautomatyzowane magazyny.

Roboty pracują także w polskich centrach logistycznych Amazona

Również w polskich centrach logistycznych Amazona pracują roboty. Magazyn w Świebodzinie jest jednym z najbardziej zrobotyzowanych w Polsce. Na halach i liniach pracuje blisko 3 tysiące robotów. To trzeci tego typu magazyn Amazona (po Gliwicach i Kołbaskowie).

- Technologie mają na celu poprawiać bezpieczeństwo pracowników oraz optymalizować procesy w taki sposób, by realizacja zamówień odbywała się szybciej. W żaden sposób nie wpływa to na poziom zatrudnienia, wręcz przeciwnie. Zatrudniamy specjalistów IT czy utrzymania ruchu, którzy wspierają te procesy - wyjaśnia dyrektor generalna centrum logistycznego Amazona w Świebodzinie Anna Kaczyńska.

