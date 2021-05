Amazon stawia na nowe technologie. Otwiera Europejskie Laboratorium Innowacji

Gigant e-commerce Amazon stawia na rozwój automatyzacji i robotyzacji. Poinformował o otwarciu Europejskiego Laboratorium Innowacji. Z rozwiązań tworzonych we Włoszech korzystając mają pracownicy Amazona na całym świecie, również w Polsce.

Autor:KDS

• 21 maj 2021 13:11





Tak wyglądają przenośniki taśmowe (fot. Amazon)

REKLAMA

Amazon ogłosił otwarcie Europejskiego Laboratorium Innowacji, które mieści się w Vercelli, miasteczku położonym na północy Włoch.

Zespół ekspertów pracuje w nim nad szeregiem zaawansowanych, innowacyjnych technologii dla działu operacyjnego Amazon – odpowiedzialnego za łańcuch dostaw i logistykę.

Warto przypomnieć, że pierwsze rozwiązania wykorzystujące na szeroką skalę robotykę gigant e-commerce wprowadził już 10 lat temu. Od tego czasu cały czas rozwija Amazon Robotics.

Laboratorium zajmuje się przede wszystkim testowaniem i rozwijaniem nowych technologii zwiększających bezpieczeństwo pracy w centrach logistyki e-commerce Amazona w Europie, a także wspierających pracowników firmy.

Rozwiązania powstające i udoskonalane w nowo powstałym laboratorium są następstwem pomyślnego wdrożenia ponad 350 000 robotów transportowych funkcjonujących w centrach logistyki e-commerce Amazona na całym świecie. Amazon Robotics i czterostronne żółte regały wysokiego składowania produktów, wprowadzone przez Amazona po raz pierwszy w 2012 r., a w Europie w 2014 r., są obecnie powszechnie stosowane w centrach firmy. Mają one za zadanie pomagać pracownikom w codziennych obowiązkach, przywożąc im towary i ograniczając odległości, jakie muszą pokonywać w ciągu dnia.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Firma cały czas wprowadza nowe technologie. To sortowniki towarów, czyli całkowicie zautomatyzowany system sortowania, w którym pracownicy nie muszą szukać produktów w pojemnikach, co pozwala ograniczyć obciążenie mięśni. Roboty paletyzujące, czyli roboty, które dzięki wykorzystaniu dużych robotycznych ramion pozwalają na zrezygnowanie z wózków widłowych do transportowania palet. Paletyzatory samoczynnie przenoszą pojemniki z miejsca na miejsce.

Regały wysokiego składowania produktów (fot. Amazon)

W laboratorium powstają również podnośniki pojemników, które samoczynnie podnoszą pojemniki i umieszczają je na przenośnikach taśmowych. Są też samojezdne pojazdy. To roboty pomocnicze, które płynnie poruszają się po magazynie, dostarczając towary pracownikom, dzięki czemu pokonują oni mniejsze odległości i nie muszą ciągnąć ani popychać wózków czy pojemników z towarami. Urządzenia te wyposażone są w specjalne czujniki i poruszają się po zaprogramowanych trasach, uniemożliwiając zderzenie z inną maszyną czy pracownikiem. Pracownicy laboratorium budują w nim również roboty sortujące - to mniejsze robotyczne ramiona zastępujące ludzi przy wykonywaniu powtarzalnych czynności takich jak podnoszenie, składowanie i obracanie się. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na tych zadaniach, których maszyny nie mogą wykonać. Robot i ja Pojazdy samojezdne (Automated Guided Vehicles) są już stosowane we Włoszech i wprowadzane w Polsce oraz Wielkiej Brytanii. Podnośniki pojemników wdrażane są w Polsce i Wielkiej Brytanii. Sortowniki towarów i paletyzatory funkcjonują we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii. Roboty sortujące stosowane są we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Jeszcze w tym roku zostaną wprowadzone w Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii. Kolejnym krokiem po wdrożeniu nowych technologii jest nadzorowanie rozwiązań przez zespół inżynierów utrzymania ruchu (RME – Reliability Maintenance Engineering) w celu zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa. Po wprowadzeniu nowych innowacji przeprowadzane są także kompleksowe szkolenia dla wszystkich pracowników w danej lokalizacji. - Praca z Amazon Robotics jest znacznie bezpieczniejsza i bardziej komfortowa niż praca bez wykorzystania nowoczesnych technologii. Roboty mają czujniki wykrywające, czy ktoś wszedł w strefę robota i przekroczył granicę bezpieczeństwa, co powoduje natychmiastowe ich zatrzymanie – opowiada o swojej pracy Natalia Sitko, pracująca w dziale rozkładania towarów w centrum w Gliwicach. Szelki bezpieczeństwa wysokościowego (fot. Amazon) - Bezpieczeństwo wszystkich pracowników traktujemy priorytetowo. We wszystkich obszarach naszej działalności chcemy zapewniać najbezpieczniejsze na świecie warunki pracy. Dlatego nieustannie inwestujemy w technologie i szkolenia dla naszego zespołu. Przy wprowadzaniu kolejnych nowoczesnych technologii wspomagających pracowników, zwiększamy zatrudnienie i oferujemy dobre miejsca pracy osobom i społecznościom, które ich potrzebują – powiedział Stefano Perego, wiceprezes działu operacji Amazon w Europie. Podkreślił też, że odkąd w europejskich centrach logistyki Amazon pojawiły się roboty transportowe, liczba pracowników znacznie wzrosła. - Ta harmonia między ludźmi a robotyką zwiększa komfort pracy zespołów i jest jednym z największych sukcesów w historii Amazon - dodał Perego. Kolejna inwestycja w Polsce Amazon potwierdził również, że w 2021 r. otworzy kolejne centrum logistyki e-commerce oparte na technologii Amazon Robotics. W centrum w Świebodzinie ponad 1000 pracowników wspierać będzie ok. 3 tys. robotów. – Cieszy mnie, że Amazon wybrał Świebodzin na miejsce swojej kolejnej inwestycji. Dla regionu szczególnie ważne są wysokojakościowe miejsca pracy, jakie powstaną w nowym centrum logistycznym. Wierzę, że dzięki tej współpracy nasze miasto będzie w stanie w pełni wykorzystać swój ogromny potencjał – powiedział Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina. Podnośniki pojemników (fot. Amazon) Amazon działa w Polsce od 2014 roku. Od tego czasu firma stworzyła ponad 18 000 stałych miejsc pracy w dziewięciu centrach logistycznych: w Sadach (pod Poznaniem), Sosnowcu, Kołbaskowie (koło Szczecina), dwóch obiektach w Bielanach Wrocławskich, Pawlikowicach (koło Łodzi), Łodzi, Okmianach (koło Bolesławca) i Gliwicach oraz w biurze Amazon Web Services i w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku. Centrum w Świebodzinie będzie 10. z kolei. W 2020 roku Amerykańska Izba Handlowa ogłosiła, że Amazon jest największym amerykańskim pracodawcą i trzecim co do wielkości amerykańskim inwestorem w naszym kraju.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.