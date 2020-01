Alstom nagradza za podnoszenie kwalifikacji

W tym roku dodatkami objęci zostali tzw. prostowacze oraz osoby zajmujące się klejeniem poszczególnych elementów, a także lakiernicy.



Jak podaje śląsko-dąbrowska Solidarność, w zależności od posiadanych umiejętności, prostowacze będą dostawać dodatek wynoszący od 200 zł do 600 zł brutto.



Dla osób zajmujących się klejeniem wyniesie on od 200 zł do 1,3 tys. zł brutto, a dla lakierników od 500 zł do 1,5 tys. zł brutto. Poza tym, dzięki staraniom związkowców, za przygotowanie każdej osoby do samodzielnej pracy, trener otrzyma jednorazowo 1 tys. zł brutto.



- Wcześniej część tych pracowników otrzymywała tego typu dodatki, ale zależało to od decyzji kierowników. Dlatego domagaliśmy się wprowadzenia przejrzystych reguł. Chcieliśmy, żeby pracownicy wiedzieli, że jak będą podnosić swoje kwalifikacje, to będą też lepiej zarabiać - mówi Karol Pluszczyk, przewodniczący zakładowej Solidarności, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność. - Dodatki mają nie tylko motywować do zdobywania nowych umiejętności, ale także zatrzymać najlepszych fachowców w firmie - wskazuje.



Negocjacje na ten temat Solidarność prowadziła z pracodawcą od 2018 roku. Dopiero w listopadzie zeszłego roku specjalna komisja zdołała przygotować projekt zmian bazujący na propozycjach przedstawionych przez związek i udało się podpisać porozumienie.



Dodatki dla prostowaczy, lakiernków i osób zajmujących się klejeniem zostały zapisane w zakładowym układzie zbiorowym pracy, co oznacza, że otrzymuje je już zdecydowana większość pracowników produkcyjnych. Kilka lat temu Solidarność wynegocjowała takie dodatki dla spawaczy.



Alstom Konstal w Chorzowie zatrudnia ponad 1200 osób, z czego połowę stanowią pracownicy produkcyjni. Firma zajmuje się produkcją pojazdów szynowych, w tym przede wszystkim wagonów metra i kolejowych oraz kompletnych pociągów. Zakład należy do francuskiego koncernu Alstom.



