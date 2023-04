AI stworzy opis produktu i porozmawia z "trudnym" klientem

- W branży e-commerce większość najnowocześniejszych firm już wcześniej doceniło zalety tej technologii, np. korzystając z czatbotów, narzędzi umożliwiających dopasowanie produktów do odbiorcy czy wyszukiwania głosowego. Teraz, wraz z ChatGPT4 i nowymi wersjami programów do tworzenia grafik, wchodzimy na zupełnie inny poziom marketingu w e-handlu – mówi cytowany przez portal DlaHandlu.pl, Tomasz Cincio, prezes Droplo, platformy e-commerce dla B2B, która łączy dostawców produktów i sprzedawców z UE i integruje je z największymi platformami e-commerce na świecie.

Sprzedawcy online i marketerzy z branży zacierali ręce oczekują na premierę ChatGPT-4. Chcą go wykorzystywać do generowania unikalnych opisów produktów i postów w social mediach, promujących produkt.

Według firmy jedna czwarta przedsiębiorstw do roku 2027 będzie w dużym stopniu polegać na botach jako na podstawowej metodzie obsługi klienta. Prognozy potwierdzają właściciele sklepów internetowych, z których aż 70 proc. uważa, że AI w handlu elektronicznym pozwala im dostosować swoje strony internetowe do potrzeb klientów, co w rezultacie prowadzi do poprawy ich doświadczeń zakupowych.

Rozmowa z czatem na żywo może stać się najlepszym sposobem komunikacji z klientem. W rezultacie czatbot może zachować kluczowe dla biznesu i interakcji z klientem cechy ludzkie w obsłudze klienta, a zarazem omijać pułapki emocjonalne, które wiążą się z pracą w potencjalnie stresującym i trudnym środowisku.

Więcej o potencjalnych zastosowaniach sztucznej inteligencji w branży e-commerce przeczytasz TUTAJ

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl