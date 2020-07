560 nowych miejsc pracy w KSSE. Strefa podsumowała półrocze

Pierwsze 6 miesięcy 2020 r. to dla KSSE, pomimo trudnej sytuacji związanej z COVID19, zrealizowanie trzech głównych celów strategicznych: pozyskanie kolejnych dużych inwestorów, kluczowych dla dalszego szybkiego rozwoju regionu, wzrost zainteresowania KSSE firm z sektora małych i średnich (MŚP) oraz większa reprezentacja w strefie polskich firm i korzystanie przez nich z ulg podatkowych. MŚP przez ostatnie lata stanowiły ok. 40 proc. wszystkich projektów inwestycyjnych w Katowickiej SSE.

– Pierwsze półrocze 2020 r. to rekordowe w historii KSSE zainteresowanie polskich firm naszą strefą - ocenia prof. AWSB dr hab. Barbara Piontek, zastępca prezesa KSSE. – Rodzimi przedsiębiorcy zrealizują aż 83,3 proc. wszystkich projektów pozyskanych przez KSSE w ciągu ostatnich 6 miesięcy, inwestując ponad 660 mln zł - podkreśla. – Nasi polscy inwestorzy utworzą ponad 350 miejsc pracy. To bardzo dobry wynik i efekt naszych działań na rzecz promocji nowych możliwości, jakie daje Polska Strefa Inwestycji w regionie – dodaje.

W KSSE poza polskimi przedsiębiorcami, nowe projekty inwestycyjne zrealizują też przedsiębiorcy z kapitałem niemieckim (8,3 proc.), chińskim (4,2 proc.) i amerykańskim (4,2 proc.). Jednak to polskich inwestorów zgłosiło się najwięcej. Największe jak dotąd inwestycje tego roku zrealizują, takie polskie firmy jak: Eko-okna, Mokate czy Convert PL. Te przedsiębiorstwa zainwestują łącznie ponad 426 mln zł.

– W tym półroczu po raz pierwszy od dawna mamy sytuację, że pod względem wielkości zainwestowanego kapitału dominują firmy polskie. Pierwsze 6 miesięcy 2020 roku zdecydowanie należy do naszych rodzimych inwestorów, ważnych dla dalszego dynamicznego rozwoju regionu – podkreśla dr Janusz Michałek, prezes KSSE.

KSSE znacznie zwiększyła też liczbę inwestycji realizowanych w strefie przez mikro, małe i średnie firmy, które w tym półroczu dominują.

– MŚP zrealizują w naszej strefie aż 75 proc. projektów inwestycyjnych, m.in. w zakresie stworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu, budowy i wyposażenia nowoczesnych parków maszynowych, rozbudowy i modernizacji istniejących zakładów czy budowy nowych, a także np. w zakresie produkcji prefabrykowanych budynków mieszkalnych. Zainwestują ponad 245 mln zł

i zatrudnią łącznie blisko 290 pracowników – wylicza prof. Piontek.

Pierwsze półrocze 2020 to duża aktywność w KSSE firm z branży maszynowej (16,6 proc.), budowlanej (16,6 proc.) i motoryzacyjnej (12,5 proc.). Inwestycje na terenie KSSE zrealizują też przedsiębiorcy z sektora metalowego (8,3 proc.), tworzyw sztucznych (8,3 proc.), branży papierniczej (8,3 proc.), a także spożywczej (4,2 proc.), transportowej (4,2 proc.), meblarskiej (4,2 proc.), chemicznej (4,2 proc.), BPO (4,2 proc.), IT (4,2 proc.) oraz elektrycznej (4,2 proc.).

Rynek pracy po COVID-19

W jakiej rzeczywistości firmy muszą się odnaleźć? Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju 2020 r. wyniosła 6 proc. i była wyższa niż w kwietniu tego roku (5,8 proc.). W porównaniu do maja 2019 r. wzrosła o 0.6 punktu procentowego. Wtedy bezrobocie było na poziomie 5.4 proc. W rejestrach urzędów pracy zarejestrowanych było 1011,7 tys. bezrobotnych, tj. więcej niż w kwietniu 2020 r. (o 45,9 tys., tj. o 4,8 proc.), to więcej niż w maju 2019 roku (o 105,7 tys., tj. o 11,7 proc.). Jak wylicza Kurtek, oznacza to, że po 14 miesiącach ich liczba powróciła do poziomu powyżej 1 mln.

Jak wynika z danych GUS, do Urzędów Pracy w maju zgłoszono 75,6 tys. ofert pracy. To wynik porównywalny z marcem, ale o 30 proc. wyższy w odniesieniu do kwietnia 2020 r. i jednocześnie aż o 39 proc. słabszy w porównaniu do maja 2019 r. - Napływ do bezrobocia rejestrowanego w maju 2020 był większy niż przed miesiącem, ale mniejszy niż przed rokiem. W tej grupie nieco mniej osób niż w kwietniu 2020 r., ale znacznie więcej niż w maju ubiegłego roku zarejestrowano jako bezrobotne z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Odnotowano głęboki spadek liczby wykreśleń z rejestru bezrobotnych w skali roku - informują analitycy GUS.

Z danych GUS wynika, że z ewidencji bezrobotnych w maju 2020 r. skreślono 59,5 tys. osób, tj. o 36,6 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 58,3 proc. mniej niż przed rokiem (w kwietniu 2020 r. notowano spadek o 60 proc. w skali miesiąca oraz o 72,7 proc. w skali roku).

Warto przypomnieć, że pomimo sytuacji związanej z COVID-19 firmy działające na terenie KSSE starają się funkcjonować w trudnej rzeczywistości jak najlepiej. KSSE jest z przedsiębiorcami w stałym kontakcie. W strefie od 11 marca 2020 r. działa Zespół Szybkiego Reagowania ds. koronawirusa i kontakt alarmowy: covid19@ksse.com.pl. KSSE prowadzi cykliczne spotkania on-line ws. COVID-19 i webinaria dla firm (bezpieczeństwo, współpraca firm strefowych, konsultacje i porady prawne we współpracy z kancelariami prawnymi: prawo podatkowe, księgowe, prawo pracy, etc.), instrumenty wsparcia, Tarcze Antykryzysowe, etc. Dostępna jest także infolinia dla inwestorów: 505 102 102 i bezpośrednie konsultacje z ekspertami.

W KSSE działa aktualnie ponad 400 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ponad 38 mld zł i stworzyły ponad 80 tys. miejsc pracy. KSSE wydała dotychczas 590 zezwoleń i 88 decyzji o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji.