Zwolnienie pracownika nie będzie już takie proste. Weszły nowe przepisy

Jeżeli pracownik z powyższej listy zostanie zwolniony, ale zaskarży decyzję pracodawcy do sądu, ten nakaże firmie dalsze zatrudnienie go aż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania (czyli do czasu zakończenia sporu w II instancji). Co więcej, podstawą udzielenia takiego zabezpieczenia będzie jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, czyli że zwolnienie było bezprawne.

W myśl nowych przepisów sądy będą mogły odmawiać udzielenia zabezpieczenia wyłącznie w sytuacji, gdy roszczenie jest w pełni bezzasadne. Z kolei pracodawca będzie mógł domagać się uchylenia takiego zabezpieczenia tylko w przypadku, gdy wykaże, że już po jego udzieleniu zaistniały okoliczności uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne pracownika, czyli w praktyce np. ponownie ciężko naruszył on obowiązki pracownicze.

- Korzystne dla pracowników, niekorzystne dla pracodawców. Przygotowując przepisy ustawodawca powinien wyważyć racje obu stron. Obawiamy się, że zmiany, które weszły w życie 22 września mogą zbyt daleko chronić nierzetelnych pracowników, którzy unikać będą zwolnienia procesując się z przedsiębiorcami – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Przedsiębiorcy podkreślają, że nowe przepisy mają swoje zalety, ale problemem może okazać się jednak to, gdy będzie je próbował wykorzystać np. nieuczciwy pracownik.

- Nie polemizujemy z tym, że kobiety w ciąży, pracownicy w wieku ochronnym czy rodzice na urlopach rodzicielskich wymagają opieki. Zwalnianie osób chronionych musi być weryfikowane i nie powinno mieć miejsca - przyznaje Hanna Mojsiuk.

Pracodawcy obawiają się jednak, że przepisy te chronić będą także pracowników zwalnianych dyscyplinarnie oraz osoby nierzetelne.

- Po odwołaniu się do sądu pracy taki pracownik na czas postępowania będzie musiał zostać w firmie. Przedsiębiorca będzie więc utrzymywać pracownika, który być może oszukiwał, być może psuł atmosferę w firmie czy zachowywał się niewłaściwie. Taka perspektywa powoduje obawy przedsiębiorców - mówi Hanna Mojsiuk.

- Takie przepisy miałyby uzasadnienie, gdyby sprawy w sądzie pracy czy sądzie cywilnym odbywały się „od ręki”. Gdy jednak czekamy na rozstrzygnięcia miesiącami to zmiana przepisów naraża przedsiębiorców na poważne problemy natury organizacyjnej i finansowej – dodaje prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

„Pracownik, który zostaje zwolniony np. za działanie bezprawne na szkodę pracodawcy, będzie zatrudniony w danej firmie jeszcze przez kilka lat”

O ile nowe przepisy są korzystne dla pracowników, o tyle z pewnością będą miały negatywny wpływ na funkcjonowanie pracodawców – przedsiębiorców, w zakresie polityki pracowniczej.

- Trzeba pamiętać, że aktualnie sprawy sądowe, w tym pracownicze potrafią toczyć się latami i ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której pracownik, który zostaje zwolniony np. za działanie bezprawne na szkodę pracodawcy, będzie zatrudniony w danej firmie jeszcze przez kilka lat. To z pewnością przełoży się nie tylko na atmosferę w firmie, ale także może być demotywujące dla całego zespołu – mówi adwokat Karolina Grygorcewicz z kancelarii Zbroja Adwokaci.

Z kolei Marek Jarosiewicz, wspólnik kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski zwraca uwagę na inną kwestię.

- W swojej praktyce nierzadko miałem do czynienia z sytuacją, gdy kwestionowałem wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę i wnosiłem o przywrócenie pracownika do pracy, jednak postępowanie sądowe trwało następnie 3 czy 4 lata. Jest rzeczą zupełnie naturalną i oczywistą, że żaden pracownik nie może pozwolić sobie na pozostawanie bez źródła zarobku przez tak długi okres i musi poszukiwać nowego zatrudnienia. Wobec tego, zwykle kiedy spór pracowniczy dobiegał do końca, roszczenie o przywrócenie do pracy okazywało się zazwyczaj nieaktualne i w tym zakresie powództwo nadawało się do cofnięcia – mówi Marek Jarosiewicz.

- Dostrzegam też ryzyko dla pracodawcy – ekonomiczne i organizacyjne, jednak trzeba pamiętać, że będzie on miał możliwość polemizować z wnioskiem pracownika, a ewentualne niekorzystne postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zaskarżyć. W tej sytuacji wydaje się, że co do zasady interesy stron stosunku pracy zostały dość dobrze wyważone – dodaje Jarosiewicz.

