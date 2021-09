Zwolnienie na własne życzenie. Czego nie robić, jeśli chcesz zachować pracę

Pracownicy, którzy piszą o swoich przełożonych w niepochlebny sposób, mogą spodziewać się nie tylko negatywnych konsekwencji dla firmy, ale także wobec siebie. Czy obraźliwy komentarz może zakończyć się zwolnieniem?

W 2020 r. liczba wszystkich wypowiedzi w social mediach, w których pojawił się wątek zwolnień z pracy, wyniosła w sumie 849 496 ( John Schnobrich/Unsplash)

Na jednym z popularnych polskich serwisów pracy można przeczytać 4 mln opinii o pracodawcach z całego kraju.

Nie zawsze są one pozytywne, a ich autorzy podpisują się nickiem pozwalającym na anonimowość i uniemożliwiającym sprawdzenie wiarygodności takiego komentarza w momencie, gdy stawia on firmę w złym świetle.

Negatywne e-opinie często mają swoje konsekwencje w rzeczywistości np. wpływają na wizerunek firmy i nastroje pracowników. Mogą także zakończyć się źle dla autora obraźliwego wpisu.

Tematy poruszane w sieci dotyczą też kwestii rozstań pracownika oraz pracodawcy i są poruszane w internacie niemal bez przerwy, co potwierdzają analizy firmy Press-Service Monitoring Mediów. Wynika z nich, że w 2020 r. liczba wszystkich wypowiedzi w social mediach, w których pojawił się wątek zwolnień z pracy, wyniosła w sumie 849 496, a w pierwszej połowie bieżącego roku (od 1 stycznia do 21 czerwca) - było to 98 552 wpisów.

Z danych wynika też, że użytkownicy sieci praktycznie każdego dnia i w różnych kontekstach (pozytywnym, neutralnym i negatywnym) poruszali kwestię zwolnień. W 2020 r. w portalach społecznościowych pojawiała się ona średnio w każdej minucie minionego roku (97 informacji na godzinę i 2 328 informacji dziennie). W 2021 r. (od 1 stycznia do 21 czerwca), utrzymuje się ona na wysokim poziomie. Tego typu wątki pojawiały się co pięć minut każdego dnia (średnio 24 wpisy na godzinę i ok. 576 wpisów dziennie).

- Negatywne e-opinie często mają swoje konsekwencje w rzeczywistości, np. wpływają na wizerunek firmy i nastroje zatrudnionych w niej osób, co przekłada się na ogólną atmosferę w pracy. Będą miały wpływ również na autora szkalującej wypowiedzi, który - jeśli zostanie przyłapany na gorącym uczynku - może odpowiadać za swoje słowa przed przełożonym. Gdy autor komentarza będzie wykryty po adresie IP, może odpowiadać za swoje słowa nie tylko przed szefem, ale i z mocy ogólnie obowiązujących przepisów – mówi Jacek Grzywa, radca prawny, kierownik działu prawnego Grupy Progres.

Czytaj też: Jak skutecznie rekrutować w mediach społecznościowych. Uwaga na hejt Negatywne e-opinie często mają swoje konsekwencje w rzeczywistości (Fot. Shutterstock) W sieci pojawiają się również wpisy, w których podawane są informacje dotyczące wysokości wynagrodzeń płaconych przez pracodawców, wymiaru czasu pracy, warunków socjalnych. - Wpisy te nie zawsze naruszają dobra osobiste pracodawców. Jeżeli są pisane wyważonym językiem, nie ujawniają informacji poufnych i są zgodne z prawdą, to mogą być uznane za mieszczące się w granicach wolności słowa i prawa do wyrażania opinii. Taki wpis wymaga jednak każdorazowo dokładnej analizy, bowiem nawet wpisy, które na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie dozwolonych, po głębszej analizie mogą zostać uznane za naruszające dobra osobiste pracodawcy. A taki wpis powinien zostać usunięty z internetu przez administratora strony, na której został zamieszczony niezwłocznie po wezwaniu do usunięcia – mówi Maciej Chełmiński, radca prawny i prezes spółki Legal24. Jeśli chodzi o umieszczanie opinii na temat współpracowników i menedżerów, to w tym obszarze bardzo często emocje biorą górę i nierzadko dochodzi do naruszeń dobrego imienia nie tylko pracodawcy, ale i osób trzecich. - Zwykle celem ich autorów jest dopieczenie osobie opisywanej, a nawet obrażenie jej. Nierzadko wpisy z tej kategorii zawierają informacje naruszające prywatność opisywanych osób, np. ujawniają prywatne relacje między pracownikami lub zawierają informacje naruszające ich dobre imię, np. poprzez insynuacje, że dana osoba zdobyła awans dzięki prywatnej zażyłości z przełożonym – komentuje Maciej Chełmiński. - Bywa też, że na forach internetowych podważa się kompetencje innego pracownika, zarzuca się mu działania naruszające prawo (np. kradzież), brak dobrego wychowania, brak dbałości o higienę. Wpisy te, nawet jeśli nie wymieniają danej osoby z imienia i nazwiska, to umożliwiają łatwą identyfikację opisywanej osoby przez pozostałych współpracowników, przez co są wyjątkowo dolegliwe - dodaje ekspert. Kolejna kategoria wpisów to komentarze, w których opisuje się rzekomą nieuczciwość pracodawcy. Jak zaznacza Maciej Chełmiński, pracodawcom zarzuca się wyzysk, mobbing, zmuszanie do pracy w godzinach nadliczbowych, niepłacenie za nadgodziny, ale też niekompetencję i nieuczciwość wobec pracowników i kontrahentów (np. niepłacenie wynagrodzeń, niewykonywanie zobowiązań finansowych względem kontrahentów, nierzetelne wykonywanie usług itp.). Staffing nieokreślony przepisami Mobbing to proceder kierowany wyłącznie w stronę pracownika. Przeciwne działanie, w którym to pracodawca staje się „ofiarą”, nazywamy „staffingiem”. Jak wskazują przedstawiciele Grupy Progres, w przypadku kierowanych wobec przełożonego szkalujących, obraźliwych twierdzeń, których autorem jest pracownik, pracodawca ma prawo zastosować ogólne narzędzia służące dyscyplinowaniu kadry, a wynikające wprost z Kodeksu cywilnego czy Kodeksu pracy np. upomnienie czy też nagana. W uzasadnionych przypadkach może również rozwiązać umowę za wypowiedzeniem bądź, jeżeli zachowanie pracownika jest mocno zawinione - narusza interesy pracodawcy, jego wizerunek, może on zwolnić pracownika dyscyplinarnie. Jak jednak zaznaczają eksperci Grupy Progres, jest to rozwiązanie ostateczne, które w świetle orzecznictw powinno obejmować trzy elementy: bezprawność zachowania pracownika (naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego), naruszenie albo zagrożenie interesów pracodawcy, zawinienie obejmujące zarówno winę umyślną, jak i rażące niedbalstwo, które muszą wystąpić łącznie. Mobbing to proceder kierowany wyłącznie w stronę pracownika. Przeciwne działanie, w którym to pracodawca staje się „ofiarą”, nazywamy „staffingiem” (Fot. Shutterstock) Niepochlebny komentarz skończony rozstaniem W celu sprawdzenia, czy doszło do naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, należy sięgnąć do art. 100 Kodeksu pracy, który je reguluje. Zgodnie z nim pracownik powinien wykonywać swoje obowiązki w sposób sumienny, staranny oraz stosować się do poleceń przełożonych. - Zamieszczanie w sieci, np. na portalu społecznościowym nieprzychylnych komentarzy o pracodawcy może skutkować tym, iż przełożony straci zaufanie do pracownika. W konsekwencji zostanie mu wypowiedziana umowa o pracę. Jeśli zachowanie członka zespołu zatrudnionego w firmie, które spowodowało jego zwolnienie, było niewłaściwe i zgodne z obiektywną oraz racjonalną oceną, to pracodawca nie musi wykazywać, że w wyniku działania pracownika poniósł szkodę. Zatem już samo zamieszczenie obraźliwych wpisów dotyczących przełożonego może uzasadniać wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę – mówi Jacek Grzywa. Ponadto publikowanie obraźliwych wpisów dotyczących pracodawcy może zostać potraktowane jako naruszenie dbałości o dobro firmy oraz zasad współżycia społecznego, których pracownik musi przestrzegać. To również może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. Jak podpowiadają eksperci Grupy Progres, należy pamiętać, że zastosowanie natychmiastowego zwolnienia z pracy będzie wymagało udowodnienia tych okoliczności przed sądem, o ile pracownik odwoła się od tej decyzji. Zamieszczanie obraźliwych wpisów dotyczących pracodawcy grozi także postawieniem zarzutu naruszenia dóbr osobistych pracodawcy. Walka firm o dobre imię Przedstawiciele Grupy Progres zwracają również uwagę na art. 23 Kodeksu cywilnego, który zawiera otwarty katalog wartości, podlegających ochronie. Mogą one dotyczyć nie tylko osób fizycznych, ale i podmiotów prawnych. Wśród nich znajduje się np. cześć, dobre imię, godność, marka czy renoma, które w wyniku zamieszczenia niepochlebnych opinii o pracodawcy w sieci niewątpliwie mogą ulec naruszeniu. W przypadku, gdy dojdzie do naruszenia chronionych prawem wartości, pracodawca może domagać się podjęcia przez sprawcę usunięcia skutków swojego działania w szczególności poprzez złożenie stosownego oświadczenia np. w formie przeprosin. Dodatkowo pracodawca uprawniony jest do żądania od sprawcy zadośćuczynienia lub zapłaty odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny. Może się jednak okazać, że pracownik w swoim wpisie zarzuca pracodawcy zachowanie, które może go zdyskredytować w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania niezbędnego do zajmowania danego stanowiska. Takie też zachowanie jest penalizowane w art. 212 Kodeksu karnego. Jego sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku. Internet jest środkiem masowej komunikacji o najszerszej dostępności, co powinno wpływać na ocenę szkodliwości społecznej zachowania sprawcy. Formułując zarzuty dyskredytujące pracodawcę w mediach społecznościowych pracownik może dopuścić się zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania, dlatego też winien liczyć się z postawieniem mu zarzutu popełnienia przestępstwa zniewagi. - W każdym przypadku dokonując oceny, czy doszło do naruszenia dobra osobistego, należy wziąć pod uwagę nie tylko znaczenie użytych słów, lecz także kontekst sytuacyjny i ich społeczny odbiór. Istotne jest to, że ewentualne naruszenie dóbr osobistych musi być dostrzegalne obiektywnie, a nie tylko przez pryzmat odczuć i doświadczeń osoby dotkniętej przykrością – podsumowuje Jacek Grzywa.

