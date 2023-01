Zwolnienie chorobowe L4 i zasiłek chorobowy. Pełna kwota nie dla wszystkich

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Jego wysokość jest taka sama w przypadku pobytu w szpitalu.

Do 100-proc. podstawy zasiłku chorobowego są uprawnione:

kobiety w ciąży,

osoby, które uległy wypadkowi w drodze do lub z pracy,

osoby, których niezdolność do pracy powstała na skutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów





Ile wynosi zasiłek chorobowy za każdy dzień w 2023 roku?

Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Za jeden dzień niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje 1/30 podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, którą stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pomniejszone o 13,71 proc.

Jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego?

Wysokość zasiłku uzależniona jest od zarobków ubezpieczonego. Podstawą jego wymiaru jest średnie wynagrodzenie pracownika z ostatnich 12 miesięcy. Jeśli pracował krócej, to ze wszystkich miesięcy pracy.

Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy może być pobierany przez ustawowo określony czas. Wynosi on:

182 dni w przypadku choroby,

270 dni w przypadku ciąży, bądź gruźlicy.

Przy czym do liczby tej wlicza się zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak i czas poprzednich – jeśli nie przekroczyły 60 dni – niezależnie od rodzaju choroby.

Co z zasiłkiem chorobowym po 182 dniach?

Osoba, która wyczerpała czas pobierania zasiłku chorobowego, a w dalszym ciągu jest niezdolna do powrotu do pracy, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Jednak to może pobierać tylko przez okres 12 miesięcy. Jeśli w dalszym ciągu nie będzie w stanie wrócić do pracy, pozostaje jej możliwość uzyskania renty zdrowotnej.

Jak złożyć wniosek o zasiłek chorobowy?

Osoby zatrudnione na umowę o pracę nie składają samodzielnie wniosków. Robi to za niego pracodawca. Pracownik nie musi także dostarczać pracodawcy żadnych dokumentów. Formularz do ZUS jest przesyłany na podstawie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, które dociera do niego na profil PUE ZUS.

Natomiast samodzielnie wniosek o zasiłek chorobowy muszę złożyć:

osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

osoby z nimi współpracujące,

osoby duchowne.

