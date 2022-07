Zwolnienie bez wypowiedzenia? Pracownik nie musi ponosić winy

Pracodawca może rozwiązać bez wypowiedzenia każdą zawartą z pracownikiem umowę o pracę. Z chwilą wręczenia pracownikowi oświadczenia, umowa zostaje natychmiast zerwana. Kiedy można to zrobić i jakie obowiązki się z tym wiążą?

W przypadku rozwiązywania umowy o pracę bez wypowiedzenia w oświadczeniu pracodawca musi zawsze wskazać przyczynę podjętej decyzji. Jeśli wina leży po stronie pracownika, mamy do czynienia ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Firma może jednak rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w określonej sytuacji, która nie jest zawiniona przez pracownika.

Czytaj też: Gdy pracodawca traci zaufanie do pracownika, czy może go zwolnić?

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Co istotne - w dniu, w którym pracownikowi zostanie wręczone bądź wysłane oświadczenie, musi zostać wydane pracownikowi także świadectwo pracy.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trzech sytuacjach:

1. Pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Ciężkie naruszenie musi dotyczyć podstawowego obowiązku pracownika - w pojęciu tym mieszczą się trzy elementy. Są to:

- bezprawność zachowania pracownika (naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego),

- naruszenie albo zagrożenie interesów pracodawcy,

- zawinienie obejmujące zarówno winę umyślną, jak i rażące niedbalstwo.

Przykładem ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych jest stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo odmowa świadczenia pracy na rzecz pracodawcy tylko dlatego, że towarzyszą temu spory dotyczące osoby lub organu zarządzającego podmiotem zatrudniającym.

2. Pracownik popełnił w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku.

Dotyczy to zarówno przestępstw powszechnych, jak i skarbowych, które zostały popełnione w czasie trwania umowy o pracę. Nie dotyczy natomiast wykroczeń lub przestępstw popełnionych przez pracownika w przeszłości.

Co ważne, przestępstwo stanowiące powód zwolnienia dyscyplinarnego musi być oczywiste lub zostać stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

3. Pracownik utracił ze swojej winy uprawnienia, które są konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Takim uprawnieniem może być prawo jazdy, stracone przez pracownika kierowcę w wyniku zbyt szybkiej jazdy samochodem.

Przyczyny zwolnienia bez winy pracownika

Pracownika można zwolnić bez wypowiedzenia nawet jeśli nie dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, nie popełnił przestępstwa i nie utracił uprawnień. Takie prawo ma pracodawca, kiedy nieobecność zatrudnionego w pracy jest zbyt długa lub uporczywa.

Oznacza to, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia bez winy pracownika:

- jeśli pracownik jest niezdolny do pracy w skutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

- jeśli pracownik jest niezdolny do pracy w skutek choroby trwającej dłużej niż łączny okres pobierania z tytułu choroby wynagrodzenia i zasiłku (182 dni lub 270 dni w przypadku gruźlicy) oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

- jeśli usprawiedliwiona nieobecność w pracy, z innych przyczyn niż wymienione wyżej, trwa dłużej niż 1 miesiąc.

Pracodawca nie może natomiast rozwiązać umowy o pracę pracownika bez wypowiedzenia, który:

- jest nieobecny w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku (zasiłek z tego tytułu przysługuje pracownikowi w wymiarze do 60 dni w roku kalendarzowym)

- jest odosobniony ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.