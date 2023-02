Związkowcy są oburzeni: białoruskie standardy wchodzą do polskiego prawa

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W połowie lutego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o sporach zbiorowych.

Projekt zakłada mn. wprowadzenie nowej definicji sporu zbiorowego oraz nowe zasady związane z prawem do organizacji sporów zbiorowych.

Zdaniem Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa przedstawiona nowelizacja wprowadzi do prawa standardy rodem z Białorusi. Nie tylko ograniczy prawo do strajku, ale też złamie Konstytucję RP.

- Wysłaliśmy do wszystkich posłów i senatorów apel o zablokowanie nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W przedstawionych kilka dni temu propozycjach rząd planuje radykalnie ograniczyć prawo do strajków plus chce karać grzywną lub ograniczeniem wolności za samo ogłoszenie akcji strajkowej. Te rozwiązania naruszają podstawowe prawa związkowe i są sprzeczne z Konstytucją RP - informuje Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

Niereprezentatywne związki zawodowe stracą prawo do walki o prawa pracowników

Jego zdaniem nowelizacja radykalnie ogranicza prawo niereprezentatywnych związków zawodowych (innych niż OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ Solidarność) do wchodzenia w spory zbiorowe i do organizowania strajków. Będą one mogły protestować tylko przy uzyskaniu zgody związków reprezentatywnych. Gdy niereprezentatywny związek zawodowy zdecyduje się na podjęcie akcji strajkowej, jego liderom będzie groziła kara grzywny lub ograniczenia wolności. Warto pamiętać, że w kraju reprezentatywność mają trzy centrale. Są to OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ Solidarność.

- To skandaliczny atak na podstawowe prawa związkowe jawnie sprzeczny z Konstytucją i ustawą o związkach zawodowych. Zgodnie z art. 59 Konstytucji RP związki zawodowe mają prawo do wchodzenia w spory zbiorowe i do organizowania strajków pracowniczych. Konstytucja nie różnicuje praw ze względu na liczebność czy reprezentatywność organizacji związkowych. Cel rządu jest natomiast jasny: chodzi o zastraszenie niezależnych związków zawodowych w spółkach skarbu państwa i instytucjach państwowych - alarmuje Piotr Szumlewicz.