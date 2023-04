Związkowa Alternatywa zaskarża Kancelarię Mentzen. Chodzi o łamanie prawa pracy

Związkowa Alternatywa zaskarża Kancelarię Mentzen. Według związkowców firma lidera Konfederacji łamie przepisy prawa pracy, a dowodem na to mają być ogłoszenia o pracę, które kancelaria zamieściła na portalu Pracuj.pl.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy w Kancelarii Mentzen wystąpił 19 kwietnia 2023 r. Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Według niego opublikowane przez Kancelarię Mentzen ogłoszenia o pracę budzą wątpliwości co do tego, czy firma Sławomira Mentzena przestrzega przepisów prawa pracy.

W argumentacji do wniosku Szumlewicz zauważa, że w swoich ofertach kancelaria zdaje się omijać przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia o pracę. Firma proponuje bowiem stawki 1800-2700 zł brutto za pracę na pół czy trzy czwarte etatu w ramach umowy zlecenie na stanowisku asystenta/ki ds. wsparcia IT, podczas gdy minimalna stawka za godzinę to obecnie 22,80 zł brutto.

- Etat wynosi średnio 168 godzin miesięcznie, a zatem Kancelaria Mentzen proponuje 21,43 zł brutto za godzinę. To stawka niższa od ustawowej płacy minimalnej. Podobnie niskie wynagrodzenia firma proponuję dla asystenta/ki ds. obsługi klienta (...) Jeszcze niższe stawki Kancelaria Metznen proponuje na stanowisku „praktykantki w dziale doradztwa podatkowego". Stawki wynoszą tutaj zaledwie 1500-2500 zł brutto za miesiąc, a pracodawca pisze, że chodzi o pracę na pełnym etacie lub jego części (...) - pisze w swoim wniosku przewodniczący Związku.