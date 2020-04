ZUS zapowiada szybsze rozpatrywanie wniosków

- Zdajemy sobie bowiem sprawę, że wielu przedsiębiorców czeka na jak najszybszą pomoc - podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

System, jak zapowiada ZUS, będzie wykorzystywany także przy weryfikacji wniosków, które docierają drogą tradycyjną - w formie papierowej.

- Warto zwrócić uwagę, że mamy już doświadczenie w automatycznej obsłudze wniosków - tego typu system był wykorzystywany przy obniżeniu wieku emerytalnego. Wówczas część wniosków również została zweryfikowana przez system - przypomina Uścińska.

Zakład do tej pory zweryfikował już ponad 80 tys. wniosków złożonych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

- Jednak ta liczba niedługo będzie nieaktualna, ponieważ po wprowadzeniu tzw. automatów nastąpi masowa weryfikacja dokumentów. To się stanie jeszcze przed świętami. Chciałabym przekazać przedsiębiorcom, że pierwsze przelewy o tzw. postojowe zostaną wykonane już 15 kwietnia - zapowiada prezes ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował także o wstrzymaniu postępowań egzekucyjnych za marzec, kwiecień i maj wobec przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do zwolnienia ze składek. W tej sytuacji prowadzący firmy nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku; mają na to czas do 30 czerwca.

Na początku kwietnia w życie weszły przepisy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Przewidują one, że przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości składkowej na raty oraz o świadczenie postojowe.