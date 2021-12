ZUS wziął się za kontrole L4. Wizyt u chorych jest dwa razy więcej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz skrupulatniej przygląda się nadużyciom pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim i częściej odbiera tym lawirującym zasiłkami. W II kwartale 2021 roku przeprowadził dwa razy więcej kontroli, niż miało to miejsce rok wcześniej. W tym czasie Zakład wstrzymał dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę ponad 3,3 mln zł.

Wydatki na zasiłki chorobowe związane z COVID-19 wyniosły w 2020 r. ok. 1,9 mld zł, a na dodatkowe zasiłki opiekuńcze – 2,6 mld zł (Fot. Shutterstock)

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w 2020 roku osobom ubezpieczonym wystawiono 22,7 mln zaświadczeń lekarskich na 266,6 mln dni absencji. To o 0,3 proc. więcej zaświadczeń niż w 2019 r. i o 4,4 proc. więcej liczby dni absencji. W tym z powodu choroby własnej wystawiono 20,7 mln zaświadczeń. Osoby ubezpieczone najczęściej chorowały w marcu i październiku 2020 r.

Wydatki na zasiłki chorobowe związane z COVID-19 wyniosły w 2020 roku około 1,9 mld zł, a na dodatkowe zasiłki opiekuńcze – 2,6 mld zł.

- Epidemia miała znaczący wpływ na sytuację funduszu chorobowego, który od 2010 roku jest deficytowy. Nastąpił wzrost wydatków z powodu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego i zasiłku chorobowego w związku z COVID-19 lub odbywaniem kwarantanny - tłumaczyła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, podsumowując ubiegłoroczne dane.

Zdaniem Conperio, firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowej u pracowników, średnio 32 proc. kontrolowanych zwolnień chorobowych w 2020 roku było wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem.

- Polacy podczas kontroli zastawani byli m.in. na pracy zarobkowej, sprzedając np. odzież, prowadząc prywatne zakłady kosmetyczne, usługi remontowo-budowlane czy import aut z zagranicy. Także w lipcu i sierpniu odnotowaliśmy bardzo wysoki odsetek niewłaściwie wykorzystanych zwolnień - aż 43 proc., co spowodowane było luzowaniem restrykcji przez rząd oraz chęcią wzięcia urlopu przez pracowników - a przecież wiadomo, iż wszyscy naraz na wakacje wyjechać nie mogą. Coraz częstsze, a niezwykle trudne do weryfikacji są także zwolnienia wystawione przez lekarzy psychiatrów - mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio.

(fot. PAP/ Marcin Bielecki)

W jego opinii liczba kontroli przeprowadzonych przez ZUS była zdecydowanie niewystarczająca.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku Zakład przeprowadził 275,4 tys. kontroli zwolnień chorobowych. To stanowi zaledwie 1,1 proc. wszystkich zwolnień lekarskich wystawionych w 2020 roku. Wydanych zostało 16,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w całym 2020 roku osiągnęła 18 346 tys. złotych.

Rośnie liczba kontroli ZUS

W ostatnim czasie Zakład zwrócił jednak większą uwagę na ten problem. W II kw. 2021 roku przeprowadził 85 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W tym czasie wydał 3,9 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę ponad 3,3 mln zł. Dla porównania w analogicznym okresie 2020 roku kontroli było tylko 42,9 tys.

- Większa determinacja ZUS w wyciąganiu konsekwencji wobec osób nadużywających zwolnień chorobowych to dobra informacja dla pracodawców, którzy borykają się z nieuczciwymi pracownikami. Ponadto, ZUS odzyskuje więcej pieniędzy z tytułu nienależnych świadczeń. To mniejsze straty dla państwa i przedsiębiorców - przyznaje Mikołaj Zając.

fot. Pixabay

Co więcej, ZUS wziął się także za jeszcze skuteczniejszą weryfikację kwestii nieobecności ze względu na niedopilnowanie obowiązku podania poprawnego adresu przebywania w czasie zwolnienia i ewentualnej jego aktualizacji u pracodawcy oraz ZUS, w razie gdyby adres był zmieniany w czasie trwania zwolnienia (wynika to z art. 59 ust. 5d i 5e ustawy zasiłkowej).

- Pracownicy tłumaczą, że nie wiedzieli, jaki adres jest wpisany w e-ZLA. Często jest to adres zameldowania lub stary "rodzinny" adres, próbują usprawiedliwiać się teleporadą i zwolnieniem elektronicznym. Kontrola wykazuje jednak, że chory pod wskazanym adresem nie mieszka, domownicy to potwierdzają lub w protokole stwierdzającym nieobecność, kontrolowany pracownik sam wskazuje, że od kilku lat tu nie mieszka bądź że był w domu, ale pod innym adresem. W świetle ustawy błędnie podany adres jest powodem do odebrania zasiłku, wciąż mało Polaków jest tego świadomych - wyjaśnia ekspert rynku pracy.

Do ideału daleko

Jednak jego zdaniem do poprawy wciąż jest wiele i w dalszym ciągu dochodzi do nagminnych nadużyć. ZUS mając wielokrotnie w jednym miejscu wszystkie niezbędne dane, by cofnąć tzw. naciągaczom zasiłek, zwleka z decyzjami, w niektórych przypadkach - nawet 2 lata.

- Obserwujemy wiele przypadków, kiedy pracownicy przebywający na chorobowym u jednego pracodawcy, pracują u innego, np. będąc zatrudnionymi poprzez agencję pracy tymczasowej na umowę zlecenie. Jedna z pracownic naszego klienta pracująca na co dzień w branży spożywczej, była regularnie widywana przez współpracowników na wykładaniu towaru na półki w innym konkurencyjnym sklepie. Innym razem „chory” pracownik uczestniczył w rozgrywkach sportowych w roli arbitra, co udokumentował osobistym podpisem na pomeczowym protokole. Mimo tak ewidentnych nadużyć i dowodów, sprawy tego typu potrafią trwać latami - podsumowuje Mikołaj Zając.