ZUS udostępnił kalkulator do wyliczenia składki zdrowotnej na nowych zasadach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił specjalny kalkulator, który ma ułatwić przedsiębiorcom ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz obliczenie wysokość składki.

- Kalkulator pomoże ustalić podstawę wymiaru i obliczyć kwotę składki należnej za dany miesiąc. Narzędzie jest bardzo proste w obsłudze, a od użytkownika wymaga podania tylko kilku kluczowych danych, jak okres rozliczeniowy, formę opodatkowania czy kwotę dochodu bądź przychodu. Po uzupełnieniu niezbędnych informacji uzyskamy informacje o wysokości składki zdrowotnej - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Kalkulator docelowo będzie udostępniony również w programach Płatnik i ePłatnik. Podobne narzędzia instytucja uruchamiała już wcześniej, to m.in. kalkulator emerytalny, do obliczenia odsetek, dla małej działalności.

Jak podaje ZUS, obecnie podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi kwota:

3 732,62 zł (60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 000 zł. Wtedy składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 335,94 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

6 221,04 zł (100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł. W takiej sytuacji składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 559,89 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

11 197,87 zł (180 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300 000 zł. Wtedy składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1007,81 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

W przypadku osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start stanowi kwota 6 221,04 zł (100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 559,89 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

Z kolei osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej stanowi kwota 3 010 zł (minimalne wynagrodzenie w 2022 r.) zapłacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 270,90 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

Grafika: ZUS

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego, podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej są w jeszcze innej sytuacji. Jak podaje ZUS, w ich przypadku za styczeń 2022 r. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 4 665,78 zł (75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Przy czym składka za styczeń 2022 r. nie może być niższa od kwoty 419,92 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

W okresie luty 2022 r. – styczeń 2023 r. podstawę wymiaru składki ustala się na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.

Przy czym miesięczna podstawa wymiaru składki nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Tym samym składka nie może być niższa od kwoty 270,90 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3 010 zł).

Szkolenia w ZUS

ZUS podkreśla, że stara się robić wszystko, aby pomóc osobom prowadzącym firmy dostosować się do nowych przepisów. Oddziały ZUS w całej Polsce uruchomiły szereg szkoleń online, dyżurów telefonicznych i wspólnych dyżurów ZUS i Urzędów Skarbowych. Szczegółowy harmonogram webinarów oraz dyżurów można znaleźć na stronie internetowej ZUS w zakładce kalendarium.

Do dyspozycji klientów jest też specjalny poradnik do pobrania ze strony www.zus.pl, jak też na bieżąco publikowane są najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Spośród pracowników ZUS wyznaczono liderów, którzy lokalnie szkolą i odpowiadają na pytania od pracodawców. - Dzięki tym wszystkim działaniom staramy się dotrzeć z informacją do zainteresowanych. Również pracownicy naszych sal obsługi klientów oraz infolinia są przeszkolone do udzielania kompleksowych informacji w zakresie zmian w składce zdrowotnej – podkreśla rzeczniczka.

Kalkulator składki zdrowotnej:

https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej