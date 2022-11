ZUS przypomina o ważnym obowiązku. Będą kary dla zapominalskich

Od stycznia 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą, opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby w nimi współpracujące mają obowiązek comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

Ci, którzy tego nie robią, mogą zostać ukarani.

Na konieczność comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS wpływ miały przepisy Polskiego Ładu, które wprowadziły zmiany dotyczące ustalania wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Ponieważ podstawa do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne może być, co miesiąc inna, przedsiębiorcy są zobligowani przesłać, co miesiąc do ZUS deklaracje rozliczeniowe.

- Od tego roku składanie deklaracji DRA jest obowiązkowe również dla tych przedsiębiorców, u których deklaracje rozliczeniowe z miesiąca na miesiąc będą takie same - mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

- Pomimo tego, że nowe przepisy obowiązują już od 10 miesięcy bardzo duża liczba płatników nie składa do nas tych dokumentów, a to może skutkować karą w wysokości 5000 zł - przestrzega.

Rzeczniczka wyjaśnia, że ostateczne rozliczenie rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne nastąpi w deklaracji rozliczeniowej za miesiąc kwiecień 2023. Wówczas ustalona zostanie różnica między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące roku kalendarzowego albo roku składkowego (w zależności od formy opodatkowania). Jeśli z obliczeń wyniknie nadpłata, to przedsiębiorca będzie mógł wnioskować o zwrot nadmiarowej wpłaty na swoje konto bankowe. Do ustalenia poprawnego salda konta przez ZUS niezbędne są miesięczne deklaracje rozliczeniowe.

Przedsiębiorcy zapominają o dokumentach rozliczeniowych