ZUS przypomina o ważnej zmianie. Tłumaczy jak rozumieć nowe przepisy

Obecnie dofinansowaniu podlegają posiłki do limitu wynoszącego 450 złotych (fot. Unsplash/Gardie Design & Social Media Marketing)

Obecnie dofinansowaniu podlegają posiłki do limitu wynoszącego 450 złotych (fot. Unsplash/Gardie Design & Social Media Marketing)

Co dokładnie kryje się pod tymi pojęciami? Na swojej stronie internetowej ZUS zamieścił wyjaśnienie, które ma rozwiać wszelkie wątpliwości. Zgodnie z nim pod pojęciem „placówki handlowej” kryje się obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem.

Zgodnie z nowymi przepisami zwolnione z opłacania składek ZUS do 450 zł są także wartości kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłacowych, które uprawniają do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych.

- Najważniejsze jest to (bez względu na formę organizacyjną danej placówki, sklepu czy punktu), aby była to placówka honorująca bony, talony, kupony i karty przedpłacone jako środek płatniczy i oferująca za nie klientom posiłki - informuje ZUS.

Z kolei przez „posiłki” nadal należy rozumieć posiłki gotowe lub przetworzone produkty żywnościowe, które nadają się do bezpośredniego spożycia.

ZUS podaje, że w nowych przepisach nie wprowadzono wymogu nabycia bądź spożycia zakupionych posiłków w czasie pracy obowiązującym pracownika.

Do podstawy wymiaru składek nie trzeba wliczać wartości otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych, które (technicznie) umożliwiają zakup nie tylko gotowych posiłków czy przetworzonych produktów żywnościowych.

- Warunkiem jest jednak aby opłata wydatkowana z nich została przeznaczona tylko i wyłącznie na zakup posiłków albo przetworzonych produktów żywnościowych. W celu zastosowania zwolnienia z opłacania składek płatnik i ubezpieczony muszą dysponować dowodami (udokumentowanie wydatkowania środków (wartości) bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych) wskazującymi że środki z karty zostały wydatkowane wyłącznie na posiłki albo przetworzone produkty żywnościowe - zaznacza ZUS.

Podpis pracowników na dokumencie oraz zbieranie paragonów

ZUS jako przykład opisuje przypadek przedsiębiorcy, który finansuje pracownikom gotowe do spożycia posiłki. Finansowanie to realizuje poprzez udostępnienie pracownikom kart lunchowych – kart przedpłaconych wydawanych przez bank, za które można kupić nie tylko gotowe posiłki czy przetworzone produkty żywnościowe, które nadają się do bezpośredniego spożycia.

By wszystko odbywało się prawidłowo, pracodawca przed udostępnieniem karty lunchowej powinien zobowiązywać pracowników do zapoznania się z przyjętymi w firmie „Zasadami korzystania z Karty Lunch”. Fakt zapoznania się z tym dokumentem każdy pracownik powinien potwierdzić podpisem.

Zgodnie z ww. zasadami:

karta lunchowa uprawnia do nabycia tyko i wyłącznie gotowych do spożycia posiłków,

kartą nie można w szczególności nabywać: artykułów chemicznych, odzieży, alkoholu, tytoniu, paliwa,

karta nie podlega wymianie na gotówkę – z jej wykorzystaniem nie można dokonywać wypłat z bankomatów, banków itp.

Dodatkowo pracodawca powinien zobowiązać pracowników do zbierania i ewidencjonowania oraz przekazywania paragonów za dokonane za pomocą karty lunchowej zakupy, po to by móc zweryfikować prawidłowości korzystania z karty.

W tym przypadku zabezpieczeniem prawidłowości stosowania przepisu zwalniającego z opłacania składek nie są techniczne cechy karty (dedykowane karty wydane przez placówkę gastronomiczną uprawniające do zakupy tylko w jej placówkach), tylko spisane zasady i ręczna weryfikacja ich stosowania. Wartość opisanych kart lunchowych nie stanowi podstawy wymiaru składek.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl