ZUS przygotowuje się do obsługi Ukraińców. Na miejscu będą tłumacze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do obsługi Ukraińców, którzy uciekli przed wojną do Polski. Zapewni im infolinię w języku ukraińskim a w placówkach ZUS dostęp do tłumaczy. Na podstawie specustawy ZUS przygotuje także materiały drukowane w tym języku.

10 mar 2022





ZUS przygotowuje się do obsługi klientów z Ukrainy. (fot. PAP/Tytus Żmijewski)

Z powodu wojny na Ukrainie już ponad milion obywateli tego państwa wjechało do Polski, szukając schronienia przed skutkami działań zbrojnych.

Nasze granice pozostają otwarte dla tych osób. Spotykają się one z ogromnym, oddolnym wsparciem i gościnnością ze strony Polaków.

ZUS przygotowuje się do obsługi klientów z Ukrainy, którzy w najbliższych tygodniach będą starali się zacząć nowe życie w Polsce.

- Uchodźcy to głównie kobiety i dzieci, stąd niezwykle ważne są rozwiązania z zakresu polityki rodzinnej przewidziane dla obywateli Ukrainy – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka informuje, że na ukończeniu są prace nad specustawą i innymi rozwiązaniami prawnymi. - Na ich podstawie będziemy mogli uruchomić w ZUS infolinię w języku ukraińskim i zatrudnić tłumaczy posługujących się językiem ukraińskim, a także wydrukować materiały informacyjne – zapowiada Kowalska-Matis.

Rzeczniczka zwraca uwagę, że proponowane przepisy zawarte w specustawie sprawnie pozwolą zalegalizować pobyt na terytorium Polski obywateli Ukrainy, którzy od 24 lutego wjeżdżają bezpośrednio z tego państwa.

Czytaj więcej: 1200 zł miesięcznie za pomoc Ukraińcom. Rząd przyjął projekt specustawy

Ustawa przewiduje, że jeżeli uchodźca wjechał legalnie do Polski z Ukrainy po 24 lutego i zadeklarował zamiar dalszego pozostania na naszym terytorium, jego pobyt będzie uważany za legalny przez okres 18 miesięcy. Dzięki temu trybowi legalizacji pobytu uchodźcy z Ukrainy uzyskają natychmiastowy dostęp do szerokiego wachlarza wsparcia od państwa polskiego w postaci dostępu do pomocy doraźnej, rynku pracy oraz świadczeń i usług społecznych, to jest edukacji, opieki zdrowotnej, świadczeń na rzecz rodziny.

Ustawa wprowadza również szereg rozwiązań dotyczących rynku pracy i możliwości podjęcia legalnego zatrudnienia przez Ukraińców. Zagwarantowany zostanie im dostęp do polskiego rynku pracy oraz rejestracja w powiatowym urzędzie pracy. Aby skorzystać z tego rozwiązania, pracodawca będzie musiał w ciągu 7 dni powiadomić za pośrednictwem praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Czytaj więcej: Specustawa jest dobra, ale potrzebne jest szersze działanie Obywatele Ukrainy będą mogli również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Z racji tego, że obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, będą mieli prawo do pracy na terytorium Polski, zyskają również dostęp do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

