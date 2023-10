ZUS przeprowadzi kontrole w 2,6 tys. firm. Wytypowała je sztuczna inteligencja

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", ZUS przetwarza ok. 200 TB danych o swoich klientach. To mniej więcej 78 mln stron dokumentów tekstowych czy PDF. Samych zwolnień lekarskich trafia do instytucji ok. 2 mln miesięcznie. Urzędników jest za mało, żeby przeanalizować wszystkie dane. Dlatego zakład korzysta ze sztucznej inteligencji.

- Korzystając z posiadanych przez nas danych, wyodrębniamy elementy ryzyka i przypisujemy im wagi. W ten sposób kalibrujemy nasze algorytmy – wyjaśnia wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek w rozmowie z "DGP".

System informatyczny zwraca uwagę szczególnie na dotychczasową historię zwolnień. AI pomaga wykrywać pacjentów wymuszających na lekarzach zwolnienia, a także lekarzy, którzy wystawiają zwolnienia nienależne. Rozwiązanie to okazało się bardzo skuteczne, dlatego tez zdecydowano się na wykorzystanie algorytmów przy wykrywaniu nieprawidłowości dotyczących płatników składek.