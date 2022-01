ZUS przelał pierwsze świadczenia 500 plus. W ciągu dwóch dni 600 tys. zł

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty pieniędzy w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Od 1 stycznia ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500 plus na nowo narodzone dzieci. Pierwsze pieniądze zostały wypłacone w czwartek, 27 stycznia. Dzień później, 28 stycznia ZUS przeleje kolejne środki, co łącznie da kwotę prawie 600 tys. zł.

Stopniowe przejęcie realizacji programu "Rodzina 500 plus" przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do końca maja 2022 r (Fot. Pixabay)

Wraz z nowym rokiem ZUS przejął obsługę programu Rodzina 500 plus. Zakład poinformował o dokonaniu pierwszych przelewów na konta rodziców.

- Niespełna miesiąc od przeniesienia do ZUS programu 500 plus wypłacamy już środki. Robimy wszystko, aby te pieniądze trafiły do rodziców jak najszybciej. Z naszych statystyk wynika, że niektóre osoby specjalnie czekały na możliwość złożenia wniosku do ZUS o świadczenie wychowawcze. Wiemy, że są rodzice, którzy dopełnili formalności kilka minut po północy, czyli w Nowy Rok – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Rodzice mają wyłącznie możliwość złożenia wniosków drogą elektroniczną.

- Z naszych danych wynika, że nie ma jednej pory dnia, w której szczególnie wysyłane są elektroniczne dokumenty, bo wnioski składane są rano, w południe, a nawet w późnych godzinach wieczornych, czy nocnych. Dzięki elektronizacji rodzice mogą starać się o środki z programu nie tylko o różnych godzinach w ciągu doby, ale także w weekendy, czyli wtedy kiedy tradycyjne odwiedzanie urzędów jest niemożliwe – dodaje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Wniosek o 500 plus dla nowo narodzonych dzieci

Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się dziecko, mają trzy miesiące na złożenie wniosku o środki z programu "Rodzina 500 plus". Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin otrzymają świadczenie z wyrównaniem. Na przykład rodzice, którym urodziło się dziecko w grudniu, mogą złożyć wniosek o świadczenie do ZUS od 1 stycznia 2022 roku i otrzymają środki z wyrównaniem od narodzin dziecka.

Natomiast rodzic, który składa wniosek na nowo narodzone dziecko w lutym 2022 r. może złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2022 r. i na okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Wnioski o przyznanie 500 plus od 1 stycznia 2022 r. można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Ważna zmiana w ustawie dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego - pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS. W przypadku, gdy na PUE ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 500 plus, rodzice otrzymają powiadomienie na maila lub sms. Stopniowe przejęcie realizacji programu "Rodzina 500 plus" przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do końca maja 2022 r.

