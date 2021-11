ZUS dostał nowe "niepokojące" narzędzia do kontroli zwolnień lekarskich

ZUS po wprowadzeniu nowelizacji otrzymał więcej możliwości znacznie ułatwiających sprawdzenie osób, które przebywają na zwolnieniach lekarskich. Otrzymał niemal nieograniczony dostęp do dowodów osobowych i pośrednio rzeczowych. Inspektorzy mogą wezwać i przesłuchiwać świadków, również w sprawie zwolnienia lekarskiego - informuje rynekzdrowia.pl.

ZUS otrzymał więcej możliwości znacznie ułatwiających sprawdzenie osób, które przebywają na zwolnieniach lekarskich (fot. Shutterstock)

18 września weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. W związku z wprowadzonymi zmianami ZUS otrzymał znacznie więcej uprawnień i narzędzi weryfikacyjnych

Niektóre zmiany niepokoją ekspertów, ponieważ ich zdaniem zostały napisane pod oczekiwania ZUS.

Według ekspertów, na których powołuje się prawo.pl cytowane przez rynekzdrowia.pl, niepokojącym jest fakt, że ZUS zyska szeroki zakres informacji, a także krąg podmiotów, do których będzie mógł się zwrócić o te informacje.

Nowelizacja poszerzyła katalog uprawnień inspektorów kontroli. Portal prawo.pl przypomina, że w trakcie przeprowadzania kontroli inspektor ZUS ma prawo do nowych działań, w tym m.in. może obecnie wzywać i przesłuchiwać świadków.

- Po nowelizacji, ta pozornie niewielka zmiana wprowadziła do postępowania kontrolnego ZUS zupełnie nowe możliwości, a przesłuchanie świadków otwiera kolejne drzwi i poszerza w sposób dotychczas niespotykany krąg zobowiązanych do składania zeznań przed Inspektorem ZUS i daje mu do ręki cały arsenał środków dowodowych, o których dotychczas mógł tylko marzyć – powiedział portalowi prawo.pl Przemysław Hinc, doradca podatkowy i członek zarządu w kancelarii PJH Doradztwo Gospodarcze.

Jak się okazuje, przepis nie zawęża kręgu podmiotów, które mogą być przesłuchane jako świadek. W praktyce każdy może nim zostać, jeśli posiada wiedzę w sprawie będącej przedmiotem kontroli, czyli np. weryfikacji prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. W rozmowie z prawo.pl, specjalista zaznaczył, że postępowanie kontrolne uległo radykalnej zmianie, przez co ZUS otrzymał dostęp do dowodów osobowych oraz pośrednio rzeczowych.

Eksperci są zgodni co do tego, że niepokojący z punktu widzenia RODO jest fakt, iż ZUS od 1 stycznia 2022 roku zyska szeroki zakres informacji oraz poszerzy się krąg podmiotów, do których będzie mógł się zwrócić o informacje. Prawo.pl przypomina, że udzielenie informacji będzie objęte obowiązkiem.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.