ZUS będzie wypłacał dodatkowe 500 plus. Nie trzeba mieć dzieci

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dodatek przeznaczony dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji? (fot. Shutterstock)

Rośnie liczba osób, które otrzymują dodatek przeznaczony dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W 2022 roku pobierało go 388 300 osób. Rok wcześniej było to 387 400 osób.

Średni wiek osób, które dostają dodatek wynosi 63,1 lat, w tym dla mężczyzn jest to 53,9 a dla kobiet 69,2 lata.

Z danych ZUS wynika, że wśród osób, które dostają świadczenie uzupełniające dominują te w wieku 80 lat i więcej. Osoby te stanowią 29,5 proc wszystkich otrzymujących dodatkowe „500+”, w tym mężczyźni to 13,4 proc. i kobiety 40 proc. Tak duża różnica jest efektem tego, że panie żyją statystycznie dłużej niż panowie. Z kolei wśród osób poniżej 19. roku życia przeważają mężczyźni: 2 proc., kobiety: 0,7 proc. Wśród wszystkich osób, które dostają świadczenie uzupełniające, przeważają panie, które stanowią 60,6 proc. wszystkich otrzymujących dodatek, panowie stanowią 39,4 proc.

Okazuje się, że Polacy mają problem z odróżnieniem osób z niepełnosprawnością od osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym przysługuje dodatek.

Niepełnosprawność i niezdolność do samodzielnej egzystencji są nie tylko mylone, ale i traktowane, jako mające to samo znaczenie. Tymczasem różnice są dosyć istotne i warto je poznać zanim złożymy wniosek o dodatek, o którym potocznie mówi się „500+ dla niepełnosprawnych”.

- To nie stopień niepełnosprawności decyduje o jego przyznaniu. Niezdolność do samodzielnej egzystencji przyznaje się osobie, która nie tylko nie może pracować, ale potrzebuje pomocy drugiej osoby w najprostszych czynnościach życiowych – mówi regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis. – A to oznacza, że opiekun musi nie tylko zrobić zakupy i przygotować jedzenie, ale też nakarmić swojego podopiecznego – dodaje.

Rzeczniczka wyjaśnia, że osoba, którą uznaje się za niezdolną do samodzielnej egzystencji to m.in. taka, która wymaga pomocy opiekuna także w codziennej higienie, poruszaniu się, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz praktycznie wszystkich kontaktach z otoczeniem zewnętrznym. Krótko mówiąc osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji jest całkowicie zależna od osób, które się nią opiekują.

Co zrobić, żeby otrzymywać 500 plus na osoby niepełnosprawne?

Orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydają tylko lekarze orzecznicy ZUS. Inaczej jest w przypadku orzeczeń o niepełnosprawności i jej stopniu, które wydają zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności a nie ZUS.

- Wiele osób, które przychodzą do nas pyta o to czy fakt, iż mają przyznany określony stopień niepełnosprawności daje im gwarancję dostania 500+ i są bardzo rozczarowane, gdy dowiadują się, że to nie wystarczy – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

O dodatek mogą wystąpić osoby, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji i które dostają emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych, których łączna wysokość brutto nie przekracza 2157,80 zł.

Przy ustalaniu kwoty 2157,80 zł ZUS nie bierze pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Jeśli osoba starająca się o dodatek dostaje już emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1657,80 zł, a nie przekracza 2157,80 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł.

