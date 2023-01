Zostało niewiele czasu na przygotowanie się do ważnych zmian

Pracodawcy będą mieli nowe obowiązki związane z przyjęciem pracy zdalnej do Kodeksu pracy (fot. Unsplash)

Do wejścia w życie zmian w Kodeksie pracy brakuje tylko podpisu prezydenta. Kiedy Andrzej Duda złoży podpis, telepracę zastąpi praca zdalna, a przedsiębiorcy zyskają możliwość przeprowadzania prewencyjnych kontroli stanu trzeźwości swoich pracowników.

Zmiany wprowadzają zarówno pracę zdalną całkowitą jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach (praca zdalna okazjonalna, którą będzie można wykonywać 24 dni w roku kalendarzowym). To m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

Nowelizacja przepisów wprowadziła do Kodeksu pracy definicję pracy zdalnej, która ma zastąpić telepracę. Zgodnie z nowymi wytycznymi praca zdalna to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją Kodeksu pracy, po tym jak ustawa zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw, pracodawcy będą mieć dwa miesiące na przygotowanie się do nowych reguł dotyczących pracy zdalnej.

Jak wyjaśnia Jolanta Zarzecka-Sawicka, partner i radca prawny z Grant Thornton, nowe możliwości wykonywania pracy (poza pracą zdalną okazjonalną) nakładają na pracodawców nowe obowiązki związane z kosztami pracy.

- Pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikowi materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. Będzie musiał zapewnić instalację, serwis i konserwację narzędzi pracy, pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Kolejnym obowiązkiem będzie pokrycie, innych niż wymienione powyżej, kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli zwrot takich kosztów zostanie określony w porozumieniu zbiorowym lub regulaminie pracy zdalnej, poleceniu pracodawcy albo porozumieniu indywidualnie zawartym z pracownikiem. Kolejnym obowiązkiem będzie też zapewnienie pracownikowi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej szkoleń i pomocy technicznej - wymienia Jolanta Zarzecka-Sawicka.

Jak dodaje, będzie można ustalić zasady wykorzystywania własnego sprzętu, materiałów i narzędzi pracownika. Będzie za to przysługiwać ekwiwalent

pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą. Obowiązek pokrycia kosztów przez pracodawcę albo wypłaty ekwiwalentu będzie można zastąpić wypłatą ryczałtu.

- Ciekawym rozwiązaniem jest tzw. okazjonalna praca zdalna w wymiarze 24 dni w roku kalendarzowym. W jej przypadku pracodawcy nie muszą spełniać wielu obowiązków dotyczących „zwykłej” pracy zdalnej, w tym przede wszystkim będą zwolnieni z obowiązku zapewnienia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy oraz pokrycia kosztów związanych z wykonywaniem takiej pracy - przyznaje Michał Włodarczyk. Od razu dodaje, że z rozmów z klientami wynika, że dużo problemów sprawia ustalenie wysokości ekwiwalentu lub ryczałtu za pracę zdalną.

- Należy pamiętać, że wysokość dodatków za pracę zdalną musi odpowiadać przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej - wyjaśnia.

Kontrola trzeźwości na nowych zasadach

Kolejną zmianą, którą wprowadza przyjęta przez posłów nowelizacja Kodeksu pracy są zasady przeprowadzania kontroli stanu trzeźwości. Został wprowadzony zakaz dopuszczania do pracy pracownika nietrzeźwego lub będącego pod wpływem tzw. narkotyków.

Nietrzeźwość pracownika będzie mogła być stwierdzona na dwa sposoby:

w razie uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy pod wpływem alkoholu albo pił alkohol w pracy (np. zatacza się) - badanie trzeźwości będzie mogła przeprowadzić policja (dotyczy to wszystkich pracowników),

w przypadku określonych w przepisach wewnątrzzakładowych kategorii pracowników pracodawca będzie mógł przeprowadzić samodzielną, prewencyjną kontrolę trzeźwości, nawet gdy pracownik nie okazuje oznak bycia pod wpływem alkoholu.

Analogiczne zasady będą stosowane do sprawdzania czy pracownik nie jest pod wpływem narkotyków.

Nowością będzie też możliwość samodzielnego przeprowadzenia kontroli prewencyjnej przez pracodawcę. Będzie mógł objąć on taką kontrolą tylko takich pracowników, których praca stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub dla mienia (jakiegokolwiek, nie tylko mienia pracodawcy).

Będzie to prewencyjna kontrola, tj. taka, która będzie przeprowadzana co do zasady wobec pracowników niewykazujących oznak nietrzeźwości. Będzie ona również mogła być przeprowadzana samodzielnie przez pracodawcę, w przypadku gdy pracownicy objęci tą kontrolą będą wykazywali oznaki nietrzeźwości.

Na żądanie pracodawcy lub pracownika będzie mogła być wezwana policja, aby przeprowadziła badanie stanu trzeźwości pracownika.

Wprowadzenie kontroli trzeźwości, grupy pracowników objętych taką kontrolą i sposób jej przeprowadzania pracodawca będzie ustalał w akcie wewnątrzzakładowym np. regulaminie pracy lub obwieszczeniu.

Analogiczne zasady postępowania będą obowiązywały w przypadku kontroli na obecność w organizmach pracowników środków działających podobnie do alkoholu (narkotyków).

- Kontrola trzeźwości pracowników będzie mogła być przeprowadzana wyłącznie w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia pracodawcy. Co ciekawe będą jej podlegali nie tylko pracownicy, ale również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych i prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą. W odróżnieniu od pracy zdalnej, w przypadku przepisów, które umożliwią badanie trzeźwości pracowników, pracodawcy będą mieć jedynie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy na przygotowanie się do nowych reguł. Wobec tego, pracodawcy chcący skorzystać z tego rozwiązania powinni już dzisiaj przystąpić do zmian w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy - podsumowuje Michał Włodarczyk.

