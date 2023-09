Zostało kilka dni, by uniknąć kary. Chodzi o urlopy

Zbliża się termin, w którym pracownicy muszą wykorzystać zaległy urlop z poprzedniego roku. Mija on dokładnie 30 września 2023 roku.

Jeśli pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu do 30 września, to jego pracodawca w przypadku kontroli będzie narażony na karę grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Tylko w jednej sytuacji pracodawca zamiast wysłać pracownika na urlop może wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za ten czas.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku nabycia do niego prawa przechodzi na kolejny rok kalendarzowy i jest to zaległy urlop wypoczynkowy. Pracodawca powinien udzielić go pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego, czyli obecnie do 30 września 2023 roku.

Art. 168. [Ostateczny termin udzielenia urlopu] Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 167. Źródło: Kodeks pracy

Firmom, które nie dopilnują tego terminu, grozi kara. Jeśli pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu do 30 września, to jego pracodawca w przypadku kontroli będzie narażony na karę grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Urlop wypoczynkowy ulega przedawnieniu po trzech latach

Jak wskazują specjaliści centrum informacyjnego służb zatrudnienia Zielona Linia, jeżeli pracodawca, wbrew obowiązującym przepisom, nie udzieli zaległego urlopu w ustawowym terminie, to popełni wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Nie oznacza to jednak, że nieudzielony w terminie zaległy urlop przepadnie.

Zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

- W związku z tym trzyletni bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy rozpocznie się zawsze 30 września roku następnego po roku kalendarzowym, w którym prawo do urlopu zostało nabyte. Przykładowo, prawo do urlopu wypoczynkowego za rok 2022 ulegnie przedawnieniu 30 września 2026 roku. Należy również pamiętać, że bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego (art. 293 Kodeksu pracy) - podkreślają specjaliści z Zielonej Linii.

Czy urlop na żądanie przechodzi na kolejny rok?

W ramach puli urlopu wypoczynkowego pracownik może skorzystać z 4 dni urlopu na żądanie. Możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego w tym trybie nie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy.

- Skorzystanie np. z 2 dni urlopu na żądanie w 2022 r. nie spowoduje, że w 2023 r. będzie można wykorzystać 6 dni urlopu na żądanie. Niewykorzystany urlop na żądanie przejdzie na kolejny rok kalendarzowy jako „zwykły” urlop wypoczynkowy - dodają specjaliści z Zielonej Linii.

Ekwiwalent za niewykorzystany przysługuje tylko w jednym przypadku

Prawo do urlopu jest prawem w naturze, co oznacza, że urlop wypoczynkowy to udzielenie czasu wolnego od pracy, podczas którego pracownik ma się zregenerować, nabrać sił i odpocząć. Pracownik nie może się zrzec urlopu i nie może go zamienić na ekwiwalent pieniężny nawet jeśli obydwie strony zgodziłyby się w kwestii zapłaty za ten czas.

Wyjątki od tej zasady to sytuacja, kiedy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę następuje przekształcenie prawa do urlopu wypoczynkowego w roszczenie o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego (skutek ten następuje niezależnie od woli stron). Jednak nim pracownik rozstanie się z pracodawcą, ten zamiast wypłacić mu ekwiwalent, może nakazać wykorzystanie przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, jednak tylko w okresie wypowiedzenia.

