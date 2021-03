Żołnierze ogłuchli przez zatyczki 3M. Teraz walczą o odszkodowanie

Kiedy amerykański weteran wojenny Dave Henderson w 2010 roku zakończył swoją pierwszą misję w Iraku, odczuwał dzwonienie w uszach i miał trudności ze słuchem. Dziś obwinia o to producenta zatyczek do uszu. Jest jednym z ponad 200 tys. weteranów pozywających firmę 3M. Dowodzą oni, że wady konstrukcyjne zostały zatajone celowo przed Departamentem Obrony.

Utrata słuchu to najczęstsza niepełnosprawność wśród byłych amerykańskich żołnierzy (fot. picryl.com)

Ponad milion amerykańskich weteranów otrzymuje obecnie odszkodowanie za utratę słuchu. Według danych rządowych z 2015 roku jest ona główną niepełnosprawnością wśród żołnierzy.

Zatyczka w kształcie piłki, z trzema ułożonymi na sobie miseczkami na każdym końcu, była używana przez amerykańskie wojsko od 2003 do 2015 roku.

3M utrzymuje, że projektanci poinformowali rząd o sposobie używania zatyczek i do Departamentu Obrony należało przekazanie tej instrukcji żołnierzom.

- Ufaliśmy, że nasz sprzęt zadziała, nie mieliśmy wyboru, musieliśmy używać zatyczek do uszu 3M, mówi 36-letni Henderson, który w armii służył od 2007 do 2013 roku. Henderson śpi z włączonym wentylatorem, aby pomóc zatrzeć "dzwonienie w uszach" i czasami nie słyszy, gdy jedno z jego dwóch dzieci płacze.

Dziś (poniedziałek 29 marca) rozpoczyna się wybór do ławy przysięgłych w procesie przeciwko 3M w Pensacoli na Florydzie. W procesie rozpatrywane będą łącznie trzy pozwy, ale będzie on wykorzystany do oceny kluczowych dowodów i ustalenia odszkodowań. Prawdopodobnie doprowadzi on do porozumienia w celu rozwiązania tysięcy innych spraw, wniesionych głównie przez weteranów w wieku od 30 do 49 lat.

Milion weteranów ma problemy ze słuchem

Pytanie kluczowe dla wszystkich pozwów to, czy projektanci zatyczek do uszu w przejętej przez 3M firmie Aearo Technologies manipulowali wynikami testów, ukrywali niedociągnięcia konstrukcyjne i nie poinstruowali wojska na temat właściwego użytkowania zatyczek.

Firma 3M twierdzi, że zatyczki Combat Arms Earplugs Version 2, których produkcja według dokumentów sądowych kosztowała 85 centów, a były sprzedawane za 7,63 dol., prawidłowo używane były skuteczne i bezpieczne. Firma zaprzecza, że zatyczki zostały wadliwie lub niedbale zaprojektowane lub że spowodowały obrażenia. Przekazała w oświadczeniu, że zamierza bronić się przed takimi zarzutami.

Departament Obrony nie komentuje toczących się spraw sądowych. Spór jest największym masowym pozwem, jaki kiedykolwiek został wniesiony do sądu federalnego w USA. W 1997 roku armia zwróciła się do Aearo Technologies, którą 3M kupiła za 1,2 miliarda dolarów w 2008 roku, o dostarczenie zatyczek do uszu, które umożliwiałyby bezpośrednią komunikację, ale jednocześnie chroniły przed intensywnym hałasem, np. rakiet wystrzeliwanych z ramienia. W rezultacie powstała zatyczka w kształcie piłki, z trzema ułożonymi na sobie miseczkami na każdym końcu, która była używana przez wojsko od 2003 do 2015 roku. Czytaj też: Książę Harry dołącza do startupu BetterUp Kto zataił instrukcję Aby zatyczki działały prawidłowo, elastyczne miseczki po stronie wystającej z ucha musiały być czasem zagięte do tyłu. W przeciwnym razie zatyczki powoli poluzowywały się i hałas wnikał do środka. 3M utrzymuje, że projektanci poinformowali rząd o sposobie umiejscowienia zatyczek i do Departamentu Obrony należało przekazanie tej instrukcji żołnierzom. Weterani twierdzą, że wojsko było trzymane w niewiedzy dopóki informacja nie wyszła na jaw w oddzielnym procesie sądowym, który, jak twierdzą powodowie, skłonił 3M do zaprzestania produkcji zatyczek. 3M to olbrzymi koncern chemiczny, producent notatników Post-it, bandaży ACE i wiodący amerykański producent masek N95. Od początku 2018 r. akcje 3M spadły o około 20 proc. Mają na to wpływ również spory sądowe dotyczące rzekomego skażenia wody spowodowanego przez związki chemiczne stosowany w przeszłości w piance przeciwpożarowej.

