Zobacz jak najlepiej zaplanować długie weekendy w 2022 roku

Przed nami ostatni długi weekend 2021 roku. Warto jednak już dziś pomyśleć, jak sprytnie wykorzystać wolne dni w przyszłym roku. Tak, by jak najmniejszym kosztem zyskać jak najwięcej wolnych dni.

Ustawowo w Polsce mamy 13 dni wolnych od pracy w związku ze świętami państwowymi i kościelnymi. Część przypada na dni robocze, część wypada w sobotę (za co przysługuje dzień do odebrania - w 2022 roku będzie jeden taki dzień), część z nich w przyszłym roku obchodzić będziemy w niedzielę, za co dodatkowy dzień wolny nie przysługuje.

Zanim więc zaplanujemy dłuższe urlopy czy kilkudniowe wypoczynki, warto spojrzeć w kalendarz i wykorzystać łączące się ze sobą święta i weekendy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- 1 stycznia (sobota) - Nowy Rok,

- 6 stycznia (czwartek) - Trzech Króli,

- 17 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,

- 18 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny,

- 1 maja (niedziela) - Święto Pracy,

- 3 maja (wtorek) - Święto Konstytucji 3 Maja,

- 5 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),

- 16 czerwca (czwartek) - Boże Ciało,

- 15 sierpnia (poniedziałek) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

- 1 listopada (wtorek) - Wszystkich Świętych,

- 11 listopada (piątek) - Święto Niepodległości,

- 25 grudnia (niedziela) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień),

- 26 grudnia (poniedziałek) - Boże Narodzenie (drugi dzień).

Przeczytaj: Osiem dni bez dostępu do zawodowych wiadomości - tak powinniśmy wypoczywać

Styczeń

Pierwsza okazja do dłuższego wolnego przypadnie już na początku roku. W styczniu opcje mamy dwie - dłuższą i krótszą.

Pierwsza (zaznaczona na kalendarzu czerwonym "ptaszkiem") polega na tym, że jeśli weźmiemy wolne od 3 stycznia do 7 stycznia, to mamy 9 dni wolnego kosztem 4 dni urlopu (6 stycznia to dzień ustawowo wolny od pracy).

Opcja druga, krótsza (zielony "ptaszek") – dzień wolny 7 stycznia (piątek), wówczas mamy 4-dniowy weekend (od 6 do 9 stycznia).

Kwiecień

W kwietniu przypadają święta wielkanocne. W tym roku Wielkanoc wypada w dniach 17-18 kwietnia. Biorąc urlop od 19 do 20 kwietnia (4 dni), zyskujemy 9 dni wolnych – od 16 do 24 kwietnia.

Maj

Przyszłoroczna majówka na pewno nie będzie należała do ekstremalnie długich weekendów. Dla przykładu w 2021 roku wystarczyły 3 dni urlopu, by majówkę wydłużyć do 9 wolnych dni.

W 2022 roku nacieszyć musimy się 4-dniowym weekendem (30.04-3.05), przy założeniu, że weźmiemy 2 maja urlop. Święto pracy (01.05) wypada w niedzielę, święto Konstytucji 3 maja we wtorek.

Czerwiec

Standardowo w czerwcu liczyć możemy na 4 dni wolnego, biorąc jeden dzień – piątek 17 czerwca (Boże Ciało wypada w 2022 roku 16.06).

Sierpień

W sierpniu czeka nas przedłużony weekend 13-15 sierpnia.

Listopad (i październik)

W listopadzie, podobnie jak w styczniu, będzie kilka opcji na dłuższy (czerwone oznaczenie) lub krótszy (zielone oznaczenie) odpoczynek.

Jeśli weźmiemy wolne 31 października, wówczas przedłużymy weekend poprzedzający Wszystkich Świętych (w przyszłym roku 1 listopada wypada we wtorek).

Jeśli dodamy do tego wolne od 2 do 4 listopada, to kosztem 4 dni urlopu mamy 9 dni wolnych (od 29 października do 6 listopada).

W tym miesiącu czeka nas jeszcze 3-dniowy weekend 11-13 listopada.

Grudzień

Wigilia w 2022 roku wypada w sobotę, drugi dzień świąt w poniedziałek. Jeśli chcemy połączyć bożonarodzeniowe świętowanie z sylwestrem, musimy wziąć 4 dni wolnego: 27-30 grudnia.

Urlopy w Kodeksie pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub pracownika ten drugi nie wykorzysta całego urlopu do końca roku, ten od 1 stycznia następnego roku staje się urlopem zaległym. Termin wykorzystania zaległego urlopu upływa 30 września danego roku.

Zobacz: Pewny urlop? Nie, kiedy pracodawcy wypada „szczególna potrzeba”

Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę (bez zgody pracownika) jest dopuszczalne jedynie w przypadku urlopu zaległego oraz w przypadku polecenia wykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu w okresie wypowiedzenia.

Dobry wypoczynek nie musi trwać długo

Marzena Martyniak, psycholog i specjalista w dziedzinie rozwoju inteligencji emocjonalnej, wyjaśnia, że dobrze zaplanowane trzy dni wypoczynku mogą dać nam więcej, niż dwa tygodnie planowanego od dawna urlopu.

- Urlop to czas wolny od wszystkich obowiązków - zawodowych, ale też i domowych. Postarajmy się zatem wykorzystać czas wolny i przez te trzy dni zrobić coś dla siebie. Przygotujmy listę obowiązków zawodowych z oznaczeniem rzeczy bardzo ważnych, ważnych i mniej ważnych, i zróbmy tylko te, które należą do pierwszej grupy. Pozwoli to nam spędzić 3 dni urlopu ze spokojem ducha, że wykonaliśmy najważniejsze zadania, a reszta może poczekać - wyjaśnia Martyniak. - Z obowiązków domowych pozostawmy tylko te rzeczy, które są niezbędne do zrobienia, a pozostałe odłóżmy na wykonanie po świętach - dodaje.

Psycholog Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska tłumaczy z kolei, że trzy dni mogą być zarówno wystarczające, jak i niewystarczające, aby „naładować baterie”.

- Wiele zależy od tego, w jaki sposób je spędzimy i czy będziemy w stanie rzeczywiście „wyłączyć się”, zapomnieć o codzienności i problemach. Czy sami sobie damy przestrzeń na prawdziwy odpoczynek i relaks. Jeśli spędzimy te trzy dni na objadaniu się, piciu słodkich napojów czy alkoholu oraz siedzeniu przed telewizorem, to rzeczywiście nie odpoczniemy. Wprost przeciwnie, po tak spędzonych świętach możemy czuć się jeszcze bardziej zmęczeni i przytłoczeni. Warto więc zainwestować ten czas w takie aktywności, które są dla nas wartościowe, zdrowe i dadzą nam poczucie satysfakcji. Zamiast koncentrować się na ograniczeniach i na tym, czego nam brakuje, warto skupić się na tym, co jest w naszym życiu wartościowe i dobre - radzi psycholog z ALK.