Zniknął limit 26 dni urlopu. Pracownicy mogą wziąć dowolną liczbę wolnych dni

Mimo że zapotrzebowanie na elastyczny system urlopowy jest wysokie, to jednak nie wszyscy są przekonani do koncepcji nieograniczonej liczby dni urlopu. Aż 60 proc. polskich pracowników wykazuje zainteresowanie takim rozwiązaniem, podczas gdy 33 proc. ma neutralny stosunek do tego pomysłu. Natomiast tylko 6 proc. nie jest w ogóle zainteresowanych takim systemem.

Gdyby pracownicy mieli otrzymać nieograniczoną liczbę dni urlopu, to zaledwie 27 proc. wzięłoby znacznie więcej dni urlopu niż obecnie, a 25 proc. – taką samą.

60 proc. polskich pracowników wykazuje zainteresowanie nielimitowanymi urlopami, podczas gdy 33 proc. ma neutralny stosunek do tego pomysłu (fot. Dan Dumitriu / Unsplash)

Z drugiej strony pracodawcy niekoniecznie są przeciwni idei nieograniczonej liczby dni urlopu. 39 proc. z nich ma neutralny stosunek do takiej koncepcji, a niewiele mniej (37 proc.) jest pozytywnie nastawionych. Prawie jedna czwarta (23 proc.) uważa, że jest to zły pomysł.

- Z pewnością czas wolny i zachowanie optymalnej równowagi między pracą a życiem prywatnym są bardzo ważne. Praca jest dla ludzi znaczącą aktywnością, a wakacje są po to, aby naładować baterie. Osiągnięcie równowagi między pracą a czasem wolnym zapewnia spokój ducha. Myślę, że stąd tak duże zainteresowanie nielimitowanymi dniami urlopowymi, szczególnie jeśli porównamy to z wynikami na skalę europejską, gdzie mniej niż połowa pracowników wyraziła swoje zainteresowanie takim rozwiązaniem (48 proc.) – mówi Paulina Zasempa, people country lead Poland and CEE w SD Worx Poland.

Urlopy bez limitu w Polsce już działają. Te firmy oferują nielimitowany urlop

Istnieją firmy w Polsce, które proponują nieograniczony czas na wakacje. Przykładem jest firma z branży IT - SYZYGY Warsaw. Spółka zdecydowała się wprowadzić nielimitowane płatne dni urlopowe. Średnio na jednego pracownika przypada ok. 35 dni wolnych rocznie.

- To nie było tak, że pewnego dnia usiedliśmy i powiedzieliśmy „wdrażamy nielimitowany urlop”, a na pewno nie chodziło nam o stworzenie benefitu dla pracowników, który będzie dobrze wyglądał w ofertach. Pomysł ten narodził się sam i wynikał z naszych potrzeb. Zauważyliśmy, że czasami staraliśmy się „oszczędzać” dni wolne, by móc je skumulować. Przykładowo, gdy jednego dnia gorzej się czuliśmy albo potrzebowaliśmy coś załatwić, szkoda nam było wykorzystywać urlop. Staraliśmy się go zachować na przedłużone weekendy czy święta - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Paulina Grabowska, people partner w SYZYGY Warsaw.

- Wspólnie zastanawialiśmy się, co moglibyśmy zrobić, żeby było nam po prostu wygodniej i żebyśmy nie musieli się przejmować biurokracją. Stąd powstał pomysł, żeby zrezygnować z ograniczenia 20/26 dni i otworzyć tę pulę - dodaje.

Innym przykładem jest firma Traffit zajmująca się automatyzacją rekrutacji.

- Po ogłoszeniu nielimitowanych urlopów zaczęliśmy dostawać wiele zapytań, czy to aby na pewno dobre rozwiązanie i czy w efekcie pracownicy nie przestaną przychodzić do pracy. Tymczasem zasada jest prosta: ufamy ludziom, z którymi pracujemy. Każdy wie, jakie zadania ma do wykonania i ile czasu potrzebuje na ich realizację. Cenimy to, jakie są rezultaty pracy, a nie ile czasu na nią poświęcono. Wolne dni ustalamy w ramach zespołu, by skoordynować naszą pracę - wyjaśnia szef Traffita Adrian Wolak.

- Jako zespół dbamy o siebie i czujemy odpowiedzialność za siebie i swoich kolegów. Kiedy widzimy, że ktoś jest przemęczony, spada jego wydajność - dla wszystkich będzie lepiej, jeśli ta osoba weźmie sobie urlop i zregeneruje siły. Ponadto wiem, że dobre pomysły często przychodzą właśnie w czasie wolnym i wszyscy możemy na tym skorzystać - dodaje.

Istnieją firmy w Polsce, które proponują nieograniczony czas na wakacje. (fot. Shutterstock)

By pomysł nielimitowanych urlopów sprawdził się, należy ustalić jasny podział obowiązków i odpowiedzialność za prowadzone projekty. Kiedy pracownicy mają określone cele roczne, kwartalne czy nawet miesięczne, doskonale wiedzą, czy mogą sobie pozwolić na wolne, by nie zaniedbać pracy.

Od 1 stycznia 2022 r. również zajmująca się technologiami płatniczymi firma Bitpanda oferuje wszystkim pracownikom (zespół liczy ok. 1 tys. osób) nieograniczony, w pełni płatny urlop wypoczynkowy w ciągu roku. Załoga może elastycznie korzystać z przerw, naładować akumulatory i osiągać najlepsze wyniki w jednym z najszybciej zmieniających się i najbardziej wymagających sektorów.

Podobnie jest w agencji Spicy Mobile, która działa w obszarze marketingu mobilnego i nowych technologii - od stycznia ubiegłego roku testuje nielimitowany płatny urlop. Pracownicy chętnie korzystają z programu. Rekordzista przebywał na urlopie 36 dni.

- Okres pandemii i lockdownów całkowicie zmienił sposób pracy. Zauważyliśmy, że pracownicy pracują w domu w różnych godzinach i więcej niż wcześniej. Tymczasem produktywność wymaga odpoczynku. To tak jak w sporcie, nie można dopuścić do przetrenowania. To otworzyło nam oczy, aby zmienić organizację pracy i dać pracownikom swobodę w zarządzaniu własnym czasem i projektami - przyznaje Artur Zawadzki, partner zarządzający w Spicy Mobile.

