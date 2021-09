Znaleźli sposób na zwolnienia. Robi tak już 60 proc. pracowników

Nawet 60 proc. pracowników, którzy otrzymali wypowiedzenie, decyduje się w ostatnich tygodniach pracy przejść na zwolnienie chorobowe - podaje Conperio, firma doradcza zajmująca się kontrolą zwolnień lekarskich.

Jeżeli po otrzymaniu wypowiedzenia zatrudniony stał się niezdolny do wykonywania swoich obowiązków, nadal zachowuje prawo do świadczeń chorobowych, w tym wynagrodzenia z powodu choroby. (Fot. materiały prasowe)

- Jednym z najbardziej popularnych sposobów na uniknięcie pracy podczas wypowiedzenia jest pobieranie zwolnienia chorobowego. Bardzo często pracodawcy mają do czynienia z sytuacją, kiedy pracownicy w dniu otrzymania wypowiedzenia udają się do lekarza w celu otrzymania „L4”. Zwolnienie lekarskie podczas wypowiedzenia jest jak najbardziej legalne, ale wtedy, gdy pracownik rzeczywiście choruje i nie jest zdolny do pracy. Większość osób chce w ten sposób uciec przed obowiązkiem pracy w okresie wypowiedzenia, inni są natomiast błędnie przekonani, iż zwolnienie lekarskie spowoduje, że wypowiedzenie umowy o pracę będzie nieważne - opisuje problem Mikołaj Zając, prezes Conperio.

Jeżeli po otrzymania wypowiedzenia zatrudniony stał się niezdolny do wykonywania swoich obowiązków, nadal zachowuje prawo do świadczeń chorobowych, w tym wynagrodzenia z powodu choroby. ZUS wypłaci świadczenie od samego początku, jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników. W innych przypadkach koszty nieobecności pracownika ponoszą stratni pracodawcy, którzy coraz częściej nie godzą się na ten proceder w swoich firmach, zlecając prywatnym podmiotom przeprowadzanie kontroli wśród pracowników przebywających na zwolnieniach.

- W momencie, gdy pracownik z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia udaje się na „L4”, pracodawca opłaca pierwsze 33 dni jego nieobecności plus dodatkowo 7 dni urlopu. Nieobecność załogi to także wymierne straty dla firm, np. w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych. Okres wypowiedzenia zalicza się do czasu pracy, zatem w tym czasie pracownik podlega kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia. Wykonywanie w tym czasie innej, nowej pracy czy brak obecności pod wskazanym w ZLA adresem grozi utratą wynagrodzenia chorobowego za cały okres przebywania na zwolnieniu lekarskim, a nawet dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy - zaznacza ekspert Conperio.

Zmiana przepisów

Warto przypomnieć, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad zmianami dotyczącymi osób przechodzących na L4 tuż przed rozstaniem się z pracodawcą. Planuje skrócić okres możliwości pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia o połowę, czyli do 91 dni. Projektowane zmiany przewidują nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Będą do niego zaliczone zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak i okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed lub po przerwie, jeżeli przerwa ta jest nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność nie występuje w okresie ciąży. Taka regulacja ma ograniczyć ewentualne nadużycia.

fot. Shutterstock

- By planowana zmiana przepisów nie była krzywdząca dla osób naprawdę chorujących, ustawodawca powinien przewidzieć kluczowe kwestie. Pierwsza z nich to wystąpienie u pacjenta innego poważnego schorzenia, np. w 90 dniu trwania poprzedniego. Istotne również, czy w przypadku chorób przewlekłych przewidywane jest świadczenie zastępcze, a także co w sytuacji, gdy dostęp do leczenia jest odległy - np. w przypadku zabiegu planowanego za pół roku. Ważny jest także kontekst wieku pracowników. Społeczeństwo się starzeje, warto rozważyć, czy te same przepisy powinny obowiązywać pracowników mocno wyeksploatowanych i w wieku emerytalnym oraz młodych - podsumowuje Mikołaj Zając.

Koniec z nadużyciami

Rozwiązanie to pozytywnie ocenia prof. Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Pracodawców RP. Jak zauważał w rozmowie z PulsHR.pl, problem nadużywania L4 po zwolnieniu z pracy od lat sygnalizował ZUS, zwracając uwagę, że w ten sposób pracownicy chcą jak najdłużej utrzymać comiesięczną wypłatę. Jego zdaniem prawo do zasiłku należy traktować jako przywilej, ponieważ po ustaniu zatrudnienia, a więc również ubezpieczenia, nie wpływa składka chorobowa. Jak podkreśla, państwo może tę kwestię dowolnie regulować.

- Skrócenie okresu otrzymywania zasiłku ze 182 dni do 91 dni to dobry sposób na poszukiwanie sposobów na nadużywanie ubezpieczenia chorobowego. Należy przypomnieć jednak, że lepszym sposobem na uszczelnienie jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu ubezpieczenia, które nie może być wyższe niż przeciętne wynagrodzenie – takie rozwiązanie jest bardziej ekwiwalentne i nie budzi zastrzeżeń, że proponowana regulacja ma na celu głównie ograniczenie wydatków FUS, czyli cel fiskalny - ocenia Paweł Wojciechowski.

Z kolei Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan, zwracał uwagę na to, że w trakcie prac nad projektem ustawy pracodawcy podnosili, iż takie rozwiązanie może doprowadzić do ograniczenia nadużyć w korzystaniu ze zwolnień lekarskich.

- Trudno jest ocenić skalę problemu. Natomiast pojawiały się głosy przeciwne. Część pracodawców nie zgadzała się z takim podejściem i krytycznie oceniała skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia, co prowadzi do różnego traktowania osób w podobnej sytuacji. Argumenty, jakie pojawiały się w dyskusji, to kwestia lepszej weryfikacji zwolnień lekarskich - komentował w rozmowie z naszym portalem Robert Lisicki.