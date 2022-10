Zmieniają się ważne przepisy, a ponad połowa Polaków nie ma o tym pojęcia

km

• 24 paź 2022 11:15





Na przełomie 2022 i 2023 roku w życie ma wejść nowelizacja Kodeksu pracy. Zmiany to m.in. uregulowanie upowszechnionej przez pandemię pracy zdalnej. 32 proc. badanych uważa, że zmiany te powinny zostać wprowadzone dużo wcześniej. Co trzeci ankietowany pozytywnie ocenia planowaną nowelizację. Jednocześnie wciąż ponad połowa Polaków nic nie słyszała na ten temat. Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy pozytywnie ocenia 29 proc. Polaków (fot. Annie Spratt/Unsplash)

52 proc. Polaków zadeklarowało, że nie słyszało nic na temat nowelizacji Kodeksu pracy, a 22 proc. badanych nie jest pewnych, czy takie informacje do nich dotarły.

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy pozytywnie ocenia 29 proc. Polaków. Natomiast negatywnie 10 proc. badanych, a aż 61 proc. nie ma zdania.

65 proc. ankietowanych uważa, że praca zdalna, która może być wykonywana w dowolnym wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą miejscu, jest rozwiązaniem dobrym

Platforma do organizacji wideokonferencji ClickMeeting postanowiła poprosić polskich pracowników i pracodawców o ocenę nowelizacji Kodeksu pracy. W przypadku tych pierwszych 40 proc. Polaków uważa, że zmiany te są korzystne dla pracowników, 13 proc. uważa, że są one niekorzystne, a 48 proc. osób przyznało, że nie wie, co sądzi na ten temat.

W odniesieniu do pracodawców 26 proc. badanych uważa, że zapowiadane przepisy są dla nich korzystne, 13 proc. deklaruje, że są one niekorzystne, a 51 proc. osób zaznaczyło odpowiedź “Nie wiem”.

1/3 Polaków chciała zmian w Kodeksie Pracy wcześniej

Według 32 proc. Polaków projekt nowelizacji Kodeksu Pracy w odniesieniu do pracy zdalnej powinien być wprowadzony wcześniej. Aż 44 proc. badanych nie ma na ten temat zdania, 9 proc. uważa, że nowe przepisy powinny pojawić się później, a 16 proc. ankietowanych jest zdania, że to odpowiedni czas.

- Rynek pracy w ciągu ostatnich kilku lat zmienił się nie do poznania. Praca zdalna i hybrydowa to dziś modele absolutnie powszechne i normalne. Dlatego najwyższy czas, aby prawo dostosowało się do nowej rzeczywistości, w której się znajdujemy. Blisko 1/3 Polaków uważa, że praca zdalna to dobre rozwiązanie. Dane te pokazują, że chcemy pracować zdalnie i właśnie dlatego te zmiany są tak ważne - komentuje Sandra Kolańczyk, HR business partner ClickMeeting.

Dla 65 proc. Polaków praca zdalna jest dobrym rozwiązaniem Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy pozytywnie ocenia 29 proc. Polaków. Natomiast negatywnie 10 proc. badanych, a aż 61 proc. nie ma zdania. Jednocześnie aż 65 proc. ankietowanych uważa, że praca zdalna, która może być wykonywana w dowolnym wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą miejscu, jest rozwiązaniem dobrym (12 proc. badanych uważa to za zły model, a 23 proc. nie ma zdania). Według 35 proc. Polaków powrót pracownika do trybu stacjonarnego ze zdalnego na wniosek jednej ze stron w ciągu 30 dni to zbyt długi okres. Dla 13 proc. ankietowanych to zbyt krótko, a 53 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

