Zmiany w zasiłkach. Od nowego roku dostanie je więcej osób

Projekt ustawy o aktywności zawodowej, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wprowadzi zmiany w przyznawaniu zasiłku dla bezrobotnych. Kto i na jakich zasadach będzie mógł go otrzymać? Okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, tj. podstawowy 180 dni i wydłużony 365 dni, pozostały bez zmian (fot. Shutterstock)

Dotychczas zasiłek dla bezrobotnych mogła uzyskać osoba, która otrzymywała co najmniej minimalne wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Wkrótce to się zmieni i wysatrczy połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasadnicza zmiana w przyznawaniu zasiłku dla bezrobotnych dotyczy kwoty wynagrodzenia, jaką dana osoba musi uzyskać za pracę, by nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Obecnie jest to wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Po zmianach będzie to już tylko połowa minimalnego pensji.

Dla kogo zasiłek?

Bez zmian pozostawiono warunki konieczne do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, w szczególności okresy aktywności zawodowej uprawniające do uzyskania prawa do zasiłku. Również okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, tj. podstawowy 180 dni i wydłużony 365 dni, pozostały bez zmian.

Warto dodać, że rząd planuje, aby przepisy zaczęły obowiązywać już od 1 stycznia 2023 roku.

Przypomnijmy, zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem przyznawanym osobom, które rejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotni i spełniają warunki do jego uzyskania. Urząd sprawdza historię bezrobotnego z ostatnich osiemnastu miesięcy przed dniem rejestracji. Jeśli w tym czasie przez co najmniej rok pracował legalnie, zapewne zasiłek zostanie mu przyznany.

Co ważne, do 365 dni pracy wliczają się także m.in. okres urlopu wychowawczego (bezwzględnie) i okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli podstawę jego wymiaru, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, prawo do zasiłku dla bezrobotnych przyznawane będzie w dwóch wysokościach: dla bezrobotnych , którzy osiągnęli co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę - wysokość zasiłku wynosi 1304,10 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa oraz 1024,10 zł w okresie kolejnych dni jego posiadania;

dla bezrobotnych, którzy uzyskali wynagrodzenie za pracę w wysokości poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota niższa niż minimalne wynagrodzenia za pracę – wysokość zasiłku wynosi 652,05 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa oraz 512,05 zł w okresie kolejnych dni jego posiadania. Wysokość i okres pobierania wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych uzależniona będzie jak obecnie od długości posiadanego okresu uprawniającego do zasiłku. W przypadku, gdy okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat, bezrobotnemu przysługiwać będzie zasiłek w wysokości 120 proc. podstawowej kwoty zasiłku. Czytaj też: Może zniknąć prawie połowa bezrobotnych. Wszystko przez zmianę przepisów Zniknie natomiast 80 proc. zasiłku dla bezrobotnych, którzy posiadają okres uprawniający do zasiłku wynoszący mniej niż 5 lat. Na jaki okres jest przyznawane prawo do zasiłku? Podstawowy okres pobierania zasiłku przez bezrobotnych będzie - tak jak obecnie - wynosił 180 dni. Warunek ten dotyczy bezrobotnych, którzy w okresie pobierania zasiłku, mieszkali na obszarze powiatu, gdzie stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Przed 365 dni będą mogli pobierać zasiłek bezrobotni, którzy: w okresie pobierania zasiłku mieszkają na obszarze powiatu, gdzie stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

mają więcej niż 50 lat i posiadają jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku;

mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego;

samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat. W przypadku urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek w okresie jego pobierania lub w ciągu 30 dni po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.

