Zmiany w urlopach rodzicielskich. Pracodawcy krytykują pomysł ministerstwa

Zgodnie z unijną dyrektywą, którą kraje członkowskie - w tym Polska - muszą wdrożyć do sierpnia 2022 roku, każdy z rodziców ma mieć osobno prawo do dwóch miesięcy urlopu rodzicielskiego. Ojciec nie może oddać swojej części matce.

Dotychczas rząd proponował, aby opieka nad dzieckiem została wydłużona o dodatkowe 2 miesiące.

Teraz pojawiają się propozycje, by wydzielić z obecnej puli urlopu 2 miesiące wyłącznie dla ojców.

Jak pisaliśmy na łamach PulsHR.pl, wydzielenie 2 miesięcy, a nie dodanie ich do obecnego czasu, to propozycja resortu pracy i oznacza ona, że z obecnego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni i urlopu rodzicielskiego (32 tygodnie), z którego w większości korzystają matki, po wdrożeniu dyrektywy dla matek pozostanie ok. 10 miesięcy płatnej opieki nad dzieckiem. Pozostałe 2 miesiące wykorzystają ojcowie. W Polsce urlop ten jest wykorzystywany w praktyce zazwyczaj przez kobiety.

Niedobre rozwiązanie

Zdaniem Katarzyny Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP, wprowadzenie dwóch miesięcy urlopu dla ojca z uszczerbkiem dla urlopu macierzyńskiego nie jest dobrym rozwiązaniem.

- Średnia płaca mężczyzn w Polsce w odniesieniu do płacy kobiet jest niewątpliwie wyższa. Oznacza to, że wynagrodzenie za urlop rodzicielski ojca będzie mimo wszystko oznaczało wyższe koszty dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Znaczące jest również zagadnienie prawa do urlopu wypoczynkowego rodzica. W Polsce pracownik, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, nabywa jednocześnie prawo do urlopu wypoczynkowego za ten okres. Zatem wprowadzenie tej regulacji obciąży także pracodawców w zakresie kosztów wynagrodzenia urlopowego - mówi Siemienkiewicz.

W jej opinii, kluczowe znaczenie ma też kwestia w jakiej konfiguracji urlop miałby być wykorzystywany przez ojców oraz to czy matka miałaby korzystać z 10-miesięcznego urlopu w sposób nieprzerwany. Czyli czy ojciec musiałby wykorzystać przysługującą mu część urlopu po wykorzystaniu urlopu przez matkę, a może matka mogłaby przerwać urlop i wówczas swoją cześć wykorzystałby ojciec.

- Tu jednak pojawiają się schody. Bo czy na te 2 miesiące matka miałaby wrócić do pracy, a później dalej kontynuować urlop? Jak widać możliwości, ale i dylematów jest wiele. Fakt jest jednak taki, że na ten moment ministerstwo rozważa przede wszystkim wariant skrócenia wymiaru urlopu przysługującego matce. Dla kobiet oznacza to zatem koniec rocznych urlopów rodzicielskich - mówi Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspert ds. regulacji Pracodawców RP.

Inne opcje

Pracodawcy RP przypominają, że pierwotna propozycja rządu została przedstawiona, gdy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych znajdował się w lepszej kondycji. - Aktualnie w związku z pandemią wpływy do FUS są niższe. Jednak czas na podjęcie decyzji jest do połowy 2022 r. Być może wówczas sytuacja gospodarcza kraju będzie bardziej optymistyczna i zwiększy się stan konta Funduszu, co pozwoli na wprowadzanie dodatkowych dwóch miesięcy urlopu dla ojca bez uszczerbku dla urlopu macierzyńskiego. Na te szacunki musimy jeszcze poczekać, dlatego dyskusja o wydłużeniu urlopu rodzicielskiego powinna uwzględniać różne scenariusze - wskazują ekspertki Pracodawców RP. Podają też inną opcję wprowadzenia unijnej dyrektywy - model 11+2, tj. 11 miesięcy urlopu macierzyńskiego i dwóch miesięcy ojcowskiego. - Wówczas urlop macierzyński zostanie skrócony tylko o miesiąc, a łączny okres płatnej opieki nad dzieckiem wyniesie 13 miesięcy. Jednak skracanie urlopu macierzyńskiego o 1 lub 2 miesiące powinno być opcją ostateczną. Decydujące znaczenie będzie miała przede wszystkim kondycja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - zauważa Katarzyna Siemienkiewicz. Tata na rodzicielskim Druga sprawa to skala wykorzystywania przez ojców 2-miesięcznego urlopu. Ekspertki zastanawiają się ilu z nich zdecyduje się na zostanie w domu z małym dzieckiem na tak długo. Dotychczasowe funkcjonowanie urlopu rodzicielskiego pokazuje, że niewielu. Czas pokaże czy rozwiązania przymusowe okażą się lepsze i skuteczniejsze od tych zakładających swobodę i elastyczność. Przykładowo, w Polsce ojcowie już dziś mogą również skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Jest on w takim samym stopniu dla mamy, jak i dla taty. Trwa 32 tygodnie, gdy urodzi się jedno dziecko. Urlop można dzielić na wiele sposobów. Rodzice mogą z niego korzystać równocześnie – wtedy oboje są z dzieckiem przez 16 tygodni. Albo mogą być na urlopie na zmianę, wtedy 32 tygodnie dzielą na maksymalnie cztery części. Decyzja w tej sprawie należy do nich. W pierwszych czterech miesiącach 2020 roku na ponad 236 tys. osób korzystających z zasiłku macierzyńskiego na urlopie rodzicielskim zaledwie 1,9 tys. to byli mężczyźni, co stanowi 0,8 proc. Dużo chętniej korzystają z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego, który jest wyłącznie dla mężczyzn. Nie można go oddać mamie dziecka. W całym kraju od stycznia do kwietnia tego roku z urlopu ojcowskiego skorzystało prawie 61,4 tys. mężczyzn.