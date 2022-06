Zmiany w specustawie pomocowej ułatwią delegowanie Ukraińców

KDS

Łatwiej będzie delegować pracowników z Ukrainy. W nowelizacji specustawy pomocowej znalazł się zapis, dzięki któremu pracownicy z Ukrainy unikną nieprzyjemnych konsekwencji wyjazdu z Polski na dłużej niż miesiąc. Obecnie wiązało się to z utratą uprawień, jakie otrzymywali na mocy specustawy. Polska spośród krajów UE deleguje najwięcej pracowników. Co siódmy z nich to obywatel Ukrainy (fot. PAP/Wojtek Jargiło)

Polskie firmy realizujące zagraniczne kontrakty będą mogły swobodnie wysłać swoich ukraińskich pracowników do pracy na terenie innych państw Unii Europejskiej.

Umożliwi to zmiana w specustawie pomocowej, która czeka obecnie na podpis prezydenta. A Polska spośród krajów UE deleguje najwięcej pracowników. Co siódmy z nich to obywatel Ukrainy.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami obywatele Ukrainy objęci czasową ochroną w Polsce tracili swoje uprawnienia, gdy wyjechali z kraju na dłużej niż miesiąc.

W przegłosowanej przez Sejm i czekającej na podpis prezydenta poprawce do specustawy pomocowej znalazł się zapis umożliwiający obywatelom z Ukrainy dłuższy wyjazd za granicę. Do tej pory w takiej sytuacji tracili oni uprawnienia, jakie na mocy specustawy pomocowej gwarantuje im polski rząd, np. prawo do świadczenia 500 plus.

- To bardzo dobra wiadomość dla obywateli Ukrainy, dla których dotąd dłuższy wyjazd służbowy mógł skończyć się utratą prawa legalnego pobytu w Polsce i wszystkich przysługującym im świadczeń - tłumaczy Stefan Schwarz, prezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy, think tanku specjalizującego się w zagadnieniach delegowania pracowników i swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej.

Polska deleguje coraz więcej pracowników z Ukrainy

W jego opinii rozwiązanie otworzy nowe możliwości znalezienia legalnej i dobrze płatnej pracy dla uchodźców z Ukrainy, którzy wybrali Polskę jako miejsce swojego pobytu podczas wojny i są zainteresowani pracą w takich zawodach jak opiekunowie domowi osób starszych, kierowcy, czy budowlańcy.

Bowiem co roku polscy pracodawcy oddelegowują do pracy za granicą setki tysięcy pracowników (w zeszłym roku ZUS wystawił zaświadczenia A1 do 680 tys. oddelegowań). W zakresie tego typu działalności jesteśmy liderami w Unii Europejskiej. Z roku na rok rośnie liczba Ukraińców delegowanych z Polski – w 2021 r. było to blisko 14 proc. wszystkich oddelegowań.

Czytaj więcej: Wracają przepisy utrudniające rekrutację Ukraińców. "Cofamy się" - Wszystkim powinno zależeć, aby obywatele Ukrainy objęci ochroną czasową w Polsce i posiadający w RP legalny pobyt, podejmowali legalną pracę w polskich firmach. Dzięki temu zyskują źródło utrzymania, ich pracodawcy cennych specjalistów, a państwo przychody do budżetu ze składek i podatków. Niestety przepis, który miał eliminować przypadki pobierania świadczeń przez osoby, które nie zamieszkują już w Polsce, w rzeczywistości powodował niższą zatrudnialność i duże kłopoty dla tych uchodźców, którzy w Polsce mieszkają i pracują - komentuje Stefan Schwarz. Podobnie uważa Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan, który jest zdania, że w trakcie prac nad tym przepisem nie dostrzeżono, iż pewna grupa obywateli Ukrainy może znaleźć legalne zatrudnienie na terytorium RP w firmach, które świadczą tymczasowe usługi na terytorium innych państw członkowskich. fot. Unsplash - Niniejsza zmiana naprawia to przeoczenie. Uznajemy, iż możliwość legalnego zatrudnienia nawet pewnej grupy obywateli Ukrainy warta jest modyfikacji przepisów specustawy, aby wesprzeć ich w integracji i aktywizacji na rynku pracy - komentuje. Do uchwalonej przez Sejm 8 czerwca ustawy Senat wniósł jedynie 3 poprawki, które nie dotyczą omawianej zmiany. Ustawa trafiła już na biurko prezydenta, który do końca czerwca ma czas na jej podpisanie. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy, najpóźniej do połowy lipca.

