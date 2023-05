Zmiany w prawie, które mają ułatwić życie pracownikom, już obowiązują

- Nowe przepisy wyrównają szanse pomiędzy mężczyznami a kobietami, ponieważ mają zachęcić ojców do opieki nad dziećmi i skorzystania z urlopu rodzicielskiego. Ustawodawca wprowadził urlop rodzicielski, który przysługuje każdemu rodzicowi w wymiarze 9 tygodni. Jednak nie ma możliwości przeniesienia tego urlopu na rodzica, który wcześniej z urlopu już korzystał, co ma ułatwić kobietom powrót na rynek pracy i wyrównać szanse na rynku pracy obojgu rodzicom, a także zachęcić ojców do bardziej aktywnego udziału w wychowaniu dzieci. Pracownik ma możliwość wykorzystać przysługujący mu urlop rodzicielski do ukończenia przez dziecko 6 roku życia - mówi Izabela Kołodziejska-Makiłła.

Co dokładnie oznacza wejście nowych przepisów do polskiego prawa? Przede wszystkim dyrektywa przyniosła spore zmiany w urlopach rodzicielskich. Pracownicy zyskali prawo do 41 tygodni urlopu w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Do tej pory urlop rodzicielski wynosił 32 tygodnie. Zaś w przypadku ciąży mnogiej urlop rodzicielki od 26 kwietnia wynosi 43 tygodnie. Przed wejściem przepisów taki urlop liczył 34 tygodnie.

Pojawiły się również nowe typy urlopów. Pierwszy, bezpłatny, to urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w ciągu roku kalendarzowego, który może być pracownikowi udzielony, jeżeli niezbędna jest osobista opieka pracownika lub wsparcie chorego członka rodziny lub też innej osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem. Drugim typem urlopu jest zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej, płatne w 50 proc. Pracownik może skorzystać z takiego urlopu dwa dni w roku kalendarzowym i przysługuje on w przypadku zaistnienia pilnych spraw rodzinnych lub w sytuacji wypadku, jeśli niezbędna jest obecność pracownika.

Nowe przepisy również dla rodziców, którzy są na finiszu rodzicielskiego

- W związku ze zmianami dotyczącymi urlopów macierzyńskich i rodzicielskich pracodawcy i pracownicy powinni zwrócić uwagę na przepisy przejściowe. Wynika z nich m. in. prawo pracowników, którzy w okresie od 2 sierpnia 2022 do dnia wejście w życie nowych przepisów mieli prawo do urlopu rodzicielskiego lub korzystali z urlopu rodzicielskiego udzielonego na podstawie przepisów w dotychczasowym brzmieniu do skorzystania z urlopu rodzicielskiego w nowym zwiększonym wymiarze – zwraca uwagę Anna Szczygieł-Czabaj, senior legal counsel w Luxoft Poland.

Ponadto, osoba ubezpieczona, która w dniu 26 kwietnia 2023 roku pobiera zasiłek macierzyński ma prawo do zasiłku wyliczanego na nowych zasadach. Aby otrzymać zasiłek w nowej wysokości konieczne było złożenie do 17 maja 2023 roku wniosku o ustalenie nowej wysokości zasiłku. Natomiast ubezpieczony, który przed dniem wejścia w życie nowelizacji złożył wniosek o zasiłek macierzyński, ale nie rozpoczął pobierania tego zasiłku do dnia wejścia w życie nowelizacji, aby otrzymać zasiłek ustalony na nowych zasadach zobowiązany jest do złożenia do dnia 17 maja 2023 roku ponownego wniosku o zasiłek macierzyński - wyjaśnia Anna Szczygieł-Czabaj.

Dodatkowe przerwy w pracy, dla kogo i po jakim czasie?

Choć większość przepisów dotyczy rodziców, to nowelizacja wprowadziła też kilka udogodnień dla wszystkich pracowników. W ramach work-life balance pracownicy zyskali też dodatkowe przerwy w pracy, w zależności od dobowego wymiaru czasu pracy.

Jeżeli wynosi on co najmniej 6 godzin – pracownik ma prawo do przerwy trwającej minimum 15 minut. Jeśli zaś dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż 9 godzin, to pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy trwającej co najmniej 15 minut. W przypadku, kiedy jest dłuższy niż 16 godzin – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej minimum 15 minut.

Koncepcja work-life balance sięga lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Została zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych, kiedy to zaobserwowano wśród pracowników spadek efektywności wynikający z dużej ilości zawodowych zadań.

