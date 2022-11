Zmiany w pomocy dla obywateli Ukrainy uderzą w przedsiębiorców

Konfederacja Lewiatan wskazuje na błędy w projekcie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zaznacza też, że nie został on skierowany do konsultacji z partnerami społecznymi.

- Natomiast cudzoziemcy przebywający w Polsce mimo braku ważnych dokumentów pobytowych będą musieli dopełnić niezbędnych formalności w okresie 30 dni od tej daty. Spowoduje to znaczne utrudnienia dla cudzoziemców, pracodawców ich zatrudniających, jak również urzędów, do których wpłyną liczne wnioski o zezwolenia na pobyt. Należałoby zatem najpierw oszacować liczbę cudzoziemców korzystających ze szczególnych rozwiązań tzw. specustawy covidowej. W związku z tym firmy postulują wykreślenie tego przepisu z projektu ustawy bądź wydłużenie terminu jego wejścia w życie, np. do 180 dni - wskazuje.

Na uwagę zasługują również regulacje dotyczące nałożenia na obywateli Ukrainy obowiązku uzyskania numeru PESEL oraz likwidacji uproszczonego trybu uzyskania zezwolenia na pobyt. Zmiany zakładają wspomnianą wcześniej zmianę związaną z 30-dniowym okresem na złożenie przez obywatela Ukrainy wniosku o nadanie numeru PESEL. Pracodawcy w tej kwestii mają wątpliwości, bowiem zastanawiają się czy w związku z tym będą mogli nadal zatrudniać pracowników z Ukrainy na podstawie oświadczenia, czy będzie konieczne posiadanie przez nich numeru PESEL. Zastanawiają się, co będą mogli zrobić, kiedy Ukrainiec już następnego dnia po przekroczeniu granicy zgłosi się do nich do pracy, ale na złożenie wniosku o PESEL będzie czekał do końca miesiąca.

- Zarówno omawiana nowelizacja, jak również procedowana obecnie ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców nie precyzują, czy zostanie utrzymana możliwość legalnego zatrudnienia obywatela Ukrainy nieposiadającego numeru PESEL. Dodatkowe obawy pojawiają się w związku z krótkim okresem przewidzianym na dopełnienie tego obowiązku z uwagi na dostępność terminów w urzędach, która może być ograniczona w niektórych miejscowościach – dodaje Nadia Kurtieva.

Obowiązujące przepisy umożliwiają Ukraińcom, przybyłym do Polski po wybuchu wojny, złożenie wniosku o pobyt czasowy w ramach uproszczonej procedury po upływie dziewięciu miesięcy. W celu uniknięcia dużego napływu wniosków do urzędów wojewódzkich ustawodawca likwiduje możliwość złożenia wniosku w tym trybie, wprowadza natomiast inne zabezpieczenia przed odmowną decyzją o wydanie zezwolenia na pobyt.

Jak podaje UNHCR, czyli agencja ONZ ds. uchodźców, od wybuchu wojny w Ukrainie kraj ten opuściło ponad 7,5 mln osób. Obecnie w Polsce przebywa ponad 1,5 mln osób.

