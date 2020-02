Zmiany w Kodeksie pracy zachętą dla pracowników 50+? Eksperci mają wątpliwości

Jak podaje GUS, w grupie wiekowej 55-64 lata dysproporcja w wysokości wskaźnika zatrudnienia pomiędzy Polską a krajami Unii Europejskiej wyniosła 9,3 punktów procentowych w 2014 r. i 9,8 punktów procentowych w 2018 r. na niekorzyść Polski. W 2018 r. wyniósł on 48,9 proc.

Warto też przytoczyć wyniki raportu PwC. Dowiemy się z niego, że Polska zajmuje 30. miejsce w rankingu „Golden Age Index”, oceniającym poziom wykorzystania potencjału osób w wieku powyżej 55 lat.

Związkowcy nie mają wątpliwości - czas na zmiany, które zatrzymają pracowników na rynku pracy jak najdłużej. W Radzie Dialogu Społecznego pracują nad rozwiązaniami, które zachęcą osoby w wieku powyżej 50 lat do dłuższej aktywności zawodowej.

Pomysłów jest sporo. Wolne na opiekę nad rodzicem, dodatkowy, wydłużony płatny urlop na regenerację, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, nowa forma ochrony przedemerytalnej - to tylko niektóre propozycje, jakie mają szansę na stałe zagościć w Kodeksie pracy i zachęcić osoby w wieku 50 plus do aktywności na rynku pracy. Skorzystać na zatrudnieniu seniorów mieliby pracodawcy. Przysługiwałoby im dofinansowanie na dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób po 50. roku życia, np. do poprawy warunków BHP czy ergonomii stanowisk pracy. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.

CZYTAJ DALEJ »

Eksperci mają jednak wątpliwości, czy wprowadzenie tych rozwiązań pozytywnie wpłynie na sytuację osób 50+ na rynku pracy. Obawiają się, że rozwiązania te przyniosą odwrotny skutek i pracodawcy będą mieli jeszcze większe obawy przed zatrudnianiem osób 50+.

– Wydaje się, że wszystkie rozwiązania prawne, które będą adresowane do wybranej grupy 50+, nakładające na firmy organizacyjne i finansowe wyzwania, będą powodować dyskryminację tej grupy i dawać efekt odwrotny – komentuje Agnieszka Jabłońska, członek zarządu Bigram.

– Lepszym pomysłem byłoby budowanie rozwiązań systemowych, które pozwalają zachować dobrostan pracownika w całym jego cyklu życia zawodowego. Warto pomyśleć o lepszej diagnostyce chorób, rocznych urlopach czy akcjach edukacyjnych promujących dbanie o siebie w szerokim tego słowa znaczeniu, tj. również w warstwie psychicznej i mentalnej – dodaje Jabłońska.

Według Doroty Strzelec, psychologa i konsultanta HR, kierunek zmian jest dobry, ale zachęty do aktywności (także w niepełnym wymiarze czasu) powinny być kierowane do grupy pracowników 70+.

– Grupa 50+ i 60+ żadnych zachęt nie potrzebuje, jest bardzo aktywna w poszukiwaniu pracy. Problem leży w mentalności większości pracodawców i rekruterów – pisze w serwisie LinkedIn.

Zatrudniać czy nie zatrudniać?

Osoby w wieku 50+ często skarżą się, iż mają utrudniony dostęp do rynku pracy. Z badania Bigram wynika, że 56 proc. osób doświadczyło dyskryminacji ze względu na wiek podczas rekrutacji. W jaki sposób? Jak twierdzą respondenci, dyskryminujący jest fakt, że firmy nie chcą zatrudniać osób 50+. Ponadto, w ogłoszeniach o pracę rekruterzy podkreślają, że zaletą danej oferty jest młody i dynamiczny zespół. Osoby po pięćdziesiątce spotykają się również z odrzuceniem kandydatury ze względu na to, że posiadają większe doświadczenie niż potencjalny przełożony.

Przedstawiciele działów HR deklarują dużą otwartość w procesie rekrutacji. W badaniu Bigram podkreślają brak ograniczeń w stosunku do wieku kandydatów. Jednocześnie, zapytani o preferowany staż pracy u potencjalnych pracowników, wskazują na kandydatów z około 5-letnim stażem oraz nieprzekraczającym dwóch lat.

Większość ankietowanych HR-owców twierdzi, że organizacje, w których pracują, zatrudniają pracowników po 50. roku życia (93 proc. badanych osób z działów HR deklaruje, że firma zatrudnia pracowników 50+). Jednocześnie z raportu wynika, że w większości firm liczba zatrudnionych osób 50+ nie przekracza 30 proc. wszystkich pracowników.

Jak wyjaśnia Agnieszka Jabłońska, kandydat 50+ bywa postrzegany jako mniej atrakcyjny z wielu powodów. Część z nich jest uzasadniona, duża jednak leży w warstwie stereotypów i nieuzasadnionych domniemań.

- Jedną z obaw jest zakładany lub niestety diagnozowany na etapie rekrutacji brak elastyczności w dostosowaniu się do nowej kultury organizacyjnej czy innego modelu biznesowego.

Zdarza się, że sam kandydat utwierdza przyszłego pracodawcę w tych przekonaniach, prezentując silne przywiązanie do „starych” praktyk i demonstrując determinację we wprowadzeniu „starego” ładu organizacyjnego, który jest repliką procesów i rozwiązań z poprzedniej firmy – wyjaśnia ekspert Bigram.

Grupa 50+ bywa też niestety postrzegana jako mniej energiczna i zaangażowana. Niemal z automatu przypisuje się jej mniejszą gotowość do uczenia oraz słabą znajomość języka angielskiego.

- Nic bardziej mylnego. Nasze obserwacje są takie, że ludzie z natury są energiczni lub flegmatyczni. Zasadniczo temperament jest raczej cechą osobniczą niż wprost skorelowaną z wiekiem – dodaje Agnieszka Jabłońska.

Pracodawcy obawiają się również słabszego stanu zdrowia i mniejszej dyspozycyjności czasowej kandydata.

– Badania potwierdzają jednak, że to właśnie pokolenie „X” bywa najbardziej zaangażowane i skłonne do poświęceń, jak chodzi o godziny pracy czy lojalność wobec pracodawcy. Wiele osób aktywnie dba o swój stan zdrowia i sprawność fizyczną, która silnie warunkuje dobrostan w szerokim tego słowa znaczeniu – mówi Jabłońska.

Wyzwaniem w skutecznej rekrutacji osób 50+ bywa również relatywnie wysoki poziom oczekiwań finansowych lub przekwalifikowanie. Warto jednak pamiętać, że doświadczony i dojrzały pracownik jest zazwyczaj efektywniejszy, a jego skłonność do zmiany pracy niższa, dlatego z perspektywy ciągłości biznesu posiadanie takiej osoby na pokładzie firmy jest atrakcyjne.

– Obserwujemy też gotowość pewnej grupy kandydatów do objęcia wyższych ról za niższe wynagrodzenia. Pracodawca zazwyczaj unika takiej opcji z obawy przed potencjalną frustracją pracownika i jego rychłym odejściem, gdy pojawi się inna sposobność zawodowa. W tym obszarze sytuacja wydaje się nieco skomplikowana. Dużo zależy bowiem od otwartości obu stron – kandydata i pracodawcy. W cyklu życia zawodowego oczekiwania i preferencje ulegają modyfikacji i warto o tym rozmawiać. Wymaga to dużej transparentności obu stron w obszarze zrozumienia rzeczywistych intencji i motywacji. Bywa, że sygnał kandydata o akceptacji mniej wyzywających zadań jest jednoznacznie interpretowany jako zblazowanie, choć tak w rzeczywistości nie jest – ocenia Agnieszka Jabłońska.

Przeszkodą bywa też okres ochronny. Pracodawcy raczej unikają zatrudniania osób tuż przed jego rozpoczęciem z obawy, że jeśli rekrutacja będzie nieudana, będą w kłopocie organizacyjnym.

(Fot. Shutterstock)

W różnorodności siła

Warto jednak podkreślić, że podejście pracodawców do zatrudniania osób 50+ powoli się zmienia. Niedobry kadrowe powodują, że firmy sięgają po kandydatów z tej grupy. Przykładem jest McDonald's, który stworzył kampanię „McDonald’s ceni dojrzałość” skierowaną do dojrzałych pracowników. Spory krok zrobiła w tej kwestii w 2018 r. sieć sklepów Biedronka, która stworzyła stanowiska pracy, gdzie uwzględniła uwagi płynące od kandydatów, także osób starszych. Te „uszyte na miarę” stanowiska to kasjer oraz pracownik sklepu.

– Otrzymywaliśmy zapytania dotyczące możliwości pełnienia tylko części obowiązków sprzedawcy-kasjera. Niektórzy zainteresowani pracą w naszej sieci deklarowali chęć wyłącznie pracy przy kasie fiskalnej, np. ze względów zdrowotnych, inni byli bardziej zainteresowani pracą na sali sprzedaży. Biorąc to pod uwagę, postanowiliśmy odpowiedzieć na potrzeby potencjalnych pracowników – tak decyzję o rozpoczęciu nowego projektu wyjaśnia Grażyna Wątko, dyrektor HR makroregionu w Jeronimo Martins Polska.

– Coraz więcej pracodawców dostrzega korzyści płynące z budowania zróżnicowanych zespołów, również tych pod względem wieku. To pozytywny, a wręcz pożądany trend. Jednocześnie polski rynek nadal ma wiele pracy do wykonania, aby wzmocnić kulturę różnorodności i uczenia się przez całe życie. Obecna sytuacja na rynku pracy i niedobór talentów powodują, że zarządzanie różnorodnością, w tym zarządzanie wiekiem, nie może być tylko czystą teorią i pozostawać w sferze dyskusji. Kluczowe jest wprowadzenie strategii w tym zakresie i wyznaczenie konkretnych celów dla organizacji, by różnorodność rzeczywiście funkcjonowała – ocenia Agnieszka Krzemień, ekspert ds. zmiany kariery w ManpowerGroup.

Agnieszka Krzemień wyjaśnia, że istotne są kampanie informacyjne, zarówno te skierowane do pracowników wewnątrz organizacji, jak i do osób spoza firmy, które mówią o sukcesach wynikających z połączenia sił różnych pokoleń i doświadczeń. Promowanie obecności silversów w organizacji to ważny i niezbędny element strategii personalnej.

Jak zauważa ekspert ManpowerGroup, bogate, kilkudziesięcioletnie doświadczenie zawodowe i ekspertyza są dużą wartością dla firmy, a jednocześnie mogą stanowić w wielu sytuacjach przeszkodę we wdrażaniu nowym sposobów działania. Mniejsze doświadczenie może oznaczać, że młode osoby nie są w stanie przewidzieć każdego ryzyka, ale równocześnie mogą być odważniejsi w podejmowaniu decyzji. Dlatego dużą wartością jest połączenie jednego i drugiego świata, bo każde pokolenie wnosi do organizacji swoje mocne strony, a to przekłada się na wymierne korzyści dla firm.

– Komunikacja w organizacji w połączeniu ze zmianami systemowymi są kluczem do sukcesu w efektywnym zarządzaniu różnorodnością – mówi Agnieszka Krzemień.

– Każdy pracownik posiada swoje indywidualne wewnętrzne motywacje, które stoją za wynikami w pracy i gotowością do związania się z pracodawcą. W organizacjach menedżerowie nadal za mało rozmawiają z osobami, zwłaszcza z pokolenia silvers, co jest im potrzebne, by dobrze się czuć w miejscu pracy i dobrze funkcjonować na danym stanowisku. Takie rozmowy menedżer-pracownik stanowią już pierwszy ważny krok do zrozumienia, czego dana osoba potrzebuje. Są również wskazówką, jak należałoby zmienić podział obowiązków i zadań w zespole, połączyć osoby w grupy projektowe, a także promować kulturę dzielenia się wiedzą i doświadczeniem – dodaje.